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Rumer Vilis, najstarija ćerka holivudskog glumca Brusa Vilisa, odlučila je da uradi genetsko testiranje nakon što je njenom ocu dijagnostikovana frontotemporalna demencija. Želela je da sazna da li zbog porodične istorije bolesti i sama ima povećan rizik od određenih zdravstvenih problema.

Tridesetosmogodišnja glumica kaže da, iako rezultati takvih testova mogu da izazovu strah, želi da zna što više o svom zdravlju.

"Ponekad je strašno dobiti odgovore. Jasno je da u mojoj porodici postoje određene genetske predispozicije. Ne mislim samo na demenciju, već smo imali i članove porodice sa rakom dojke i drugim zdravstvenim problemima", rekla je Rumer za People.

1/9 Vidi galeriju Rumer Vilis kao devojčica u naručju Brusa Vilisa Foto: Printscreen Instagram

Brus Vilis ima pet ćerki. Iz braka sa Demi Mur dobio je Rumer, Skaut i Talulu, dok sa suprugom Emom Heming Vilis ima Mejbel i Evelin.

Porodica je 2023. godine saopštila da glumac boluje od frontotemporalne demencije (FTD). Godinu dana ranije povukao se iz glume nakon što mu je dijagnostikovana afazija, poremećaj koji utiče na sposobnost govora i komunikacije.

Uradila test povezan sa rizikom od Alchajmerove bolesti

Rumer je prošla niz zdravstvenih analiza, među kojima je bio i APOE genetski test. Ovaj test može da pokaže određene genetske faktore koji su povezani sa rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti.

Kako je objasnila, cilj joj nije bio da živi u strahu od mogućih bolesti, već da dobije informacije koje mogu da joj pomognu da na vreme obrati pažnju na svoje zdravlje.

"Kada imate informacije, imate i određenu moć. Zvuči pomalo kao nešto iz Spajdermena, ali ako znamo da imamo veću sklonost ka nečemu, onda možemo aktivno da radimo na tome da smanjimo upalne procese u organizmu, vodimo računa o srcu i uradimo ono što je do nas", rekla je.

Rezultate je kasnije podelila i sa pratiocima na Instagramu.

"Moj rezultat je tri-četiri, što je prilično prosečno. To znači da određeni rizik postoji, ali nije ništa alarmantno", objasnila je Rumer.

Dodala je da joj ovakva testiranja pomažu da bolje razume sopstveno telo i da odluke o zdravlju donosi na osnovu konkretnih informacija.

"Nedostaje mi drugačija verzija njega"

Rumer je govorila i o očevom zdravstvenom stanju i priznala da joj teško padaju promene koje je bolest donela.

"Nedostaje mi njegova drugačija verzija", rekla je.

Kako je objasnila, postoje dani kada joj je posebno teško, ali pokušava da prihvati situaciju kakva jeste.

"Trudim se da budem prisutna uz njega i da ga prihvatim takvog kakav je sada. Prava snaga je naučiti kako da obe te stvari nosite u sebi istovremeno", rekla je.

Brus Vilis Foto: Profimedia

Porodica Brusa Vilisa već nekoliko godina otvoreno govori o njegovoj bolesti. Njegova supruga Ema Heming Vilis naročito se angažovala na podizanju svesti o frontotemporalnoj demenciji i problemima sa kojima se suočavaju oboleli i njihove porodice. Ona je nedavno ukazala i na čestu zabludu da svaka demencija najpre podrazumeva gubitak pamćenja.

"Kada me ljudi pitaju: 'Da li se seća ko si?', odgovor je 'Da, seća se'. On nema Alchajmerovu bolest, već FTD. Mislim da ljudi, čim čuju reč demencija, odmah pomisle na gubitak pamćenja", objasnila je Ema.

Šta je frontotemporalna demencija?

Frontotemporalna demencija predstavlja grupu bolesti koje dovode do propadanja delova mozga zaduženih, između ostalog, za ponašanje, ličnost, govor i jezik.

Za razliku od Alchajmerove bolesti, problemi sa pamćenjem kod FTD-a ne moraju da budu prvi ili najizraženiji simptom. Kod nekih ljudi najpre dolazi do promena u ponašanju, emocijama, komunikaciji ili donošenju odluka. Simptomi, kao i brzina napredovanja bolesti, mogu značajno da se razlikuju od osobe do osobe.

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