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Malo je televizijskih serija koje su toliko snažno obeležile jednu epohu kao što je to učinila originalna "Dinastija" (1981–1989), a koja će se na Kurir TV emitovati od ponedeljka 14. septembra, radnim danima u 23.10h. Glamur, ogromno bogatstvo, luksuzne vile, skupa garderoba, porodične intrige, ljubavne afere i nezaboravni sukobi Aleksis i Kristal pretvorili su ovu seriju u jedan od simbola osamdesetih. Međutim, iza raskošnih scena krile su se brojne zanimljive priče - od televizijskog rata sa "Dalasom", preko promena u glumačkoj postavi i kontroverznih tema, do neverovatno skupih kostima i čuvenog "Moldavskog masakra".

U nastavku donosimo 20 zanimljivosti o originalnoj "Dinastiji", koje su vremenom ostale zaboravljene u javnosti.

1. "Dinastija" je bila odgovor na seriju "Dalas"

Serija "Dinastija" premijerno je emitovana na američkoj televizijskoj mreži ABC, a njen dolazak pokrenuo je jedan od najvećih i najžešćih televizijskih ratova osamdesetih godina. Samo dve godine ranije, 1978, konkurentska televizijska kuća CBS premijerno je emitovala seriju "Dalas", koja je na našim prostorima takođe bila veoma popularna.

Pogledajte u galeriji kultne scene iz serije "Dalas":

1/5 Vidi galeriju Kultne scene, serija "Dalas" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

"Dalas" je vrlo brzo postao apsolutni vladar gledanosti. Izluđena tim uspehom, konkurentska mreža ABC je 1980. godine naručila projekat koji je trebalo da bude direktan odgovor na "Dalas". Tako je 1981. rođena "Dinastija". Dve serije su predstavljale dve različite slike bogatstva.

"Dalas" je predstavljao "staro bogatstvo" - naftu, rančeve, kaubojske šešire i prašinu Teksasa. "Dinastija" je, sa druge strane, ponudila "novo bogatstvo" - ultra-glamurozni Denver u Koloradu, vile u evropskom stilu, bunde, kavijar i visoku modu.

Razlika se videla i u garderobi. Dok su likovi u "Dalas" nosili praktičnu odeću i odela prilagođena teksaškim vrućinama, "Dinastija" je uvela pravilo da se nijedan kostim ne sme ponoviti dva puta. Kostimograf "Dinastije" Nolan Miler imao je nedeljni budžet od 35.000 dolara, stvarajući trend džinovskih narukvica i naramenica koji je obeležio modu osamdesetih.

I način na koji su dve serije prikazivale sukobe bio je potpuno različit. "Dalas" je drame rešavao kroz poslovne prevare u kancelarijama i svađe za porodičnim stolom, dok je "Dinastija" uvela fizičke obračune - čuvene "catfights" (ženske tuče) između Aleksis i Kristal u bazenima, barama i salonima. To je predstavljalo direktan šamar konzervativnijem stilu "Dalasa".

Pogledajte kultne scene serije "Dinastija":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Rivalstvo se, barem prema medijskoj slici, prelilo i na glavne glumce. Dvojica glavnih glumaca - Blejk Karington i Džej Ar Juing - bili su u stalnom verbalnom ratu u medijima, takmičeći se ko je veća zvezda i ko ima bolji ugovor. Tokom prve tri godine "Dalas" je bio nedodirljiv na prvom mestu gledanosti. Međutim, u televizijskoj sezoni 1984/1985 "Dinastija" je uspela da uradi ono što se činilo nemogućim: zvanično je svrgla "Dalas" sa trona i postala broj 1 serija u Americi.

Ipak, rivalstvo koje su mediji i televizijske mreže toliko podgrevali nije nužno postojalo među samim glumcima. Glumci iz obe serije zapravo su bili u odličnim odnosima. Često su se šalili na račun svog "rata", a Džoan Kolins (Aleksis) i Leri Hagman (Džej Ar) redovno su se družili na holivudskim zabavama, slikajući se zajedno kako bi zbunili tabloide. Zanimljivo je i to što su se obe serije završile u razmaku od samo nekoliko dana, 1991. godine, kao i da je glavni junak serije "Dalas" prvobitno bio u planu kao Blejk Karington.

2. Serija se prvobitno zvala "Nafta"

Pre nego što je postala "Dinastija", serija je nosila naziv "Nafta". Bračni par Šapiro želeo je da napravi seriju o naftnoj krizi iz 1979. godine, ali su umesto klasične priče o nafti stvorili ono što su sami doživljavali kao "američku fantaziju".

"Mislili smo da je ljudima dosta priča u kojima se porodice raspadaju. Želeli smo snažnu porodicu po uzoru na 19. vek, gde su ljudi u sukobu, ali se vole uprkos svemu. Primetili smo da publiku nisu previše zanimali životi naftnih radnika. Ljudi su jednostavno bili fascinirani onim što se dešava unutar tog dvorca," rekla je svojevremeno Ester Šapiro za magazin New York.

"'Dalas' je ciljao na slično tržište, ali je "Dinastija" odlučila da priču okrene u drugom pravcu. "Dalas" je, čini mi se, više usmeren na muškarce i ruralnu sredinu. Mnogo se više bavi poslovnim mešetarenjem nego porodicom. Žene su u njoj prilično pasivne. Naše žene su, međutim, sve samo ne pasivne i sve samo ne žrtve," dodala je Ester.

3. Linda Evans nije trebala da bude Kristal

Dok se serija još zvala "Nafta", Endži Dikinson je ponuđena uloga Kristal, ali ju je odbila. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Dikinson nije shvatila da je projekat u međuvremenu postao "Dinastija". Kada je neko vreme nakon početka emitovanja srela producenta Arona Spelinga na jednoj zabavi, pitala ga je šta se dogodilo sa serijom.

"Aron samo što nije pao u nesvest. Rekao je: 'Pa, emituje se svake srede u 9 sati i zove se Dinastija'," rekla je Dikinson za People.

Endži Dikinson u filmu "Point Blank" (1967) Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Speling je zatim odlučio da joj ponudi drugu ulogu, ovog puta lejdi Ešli Mičel, ali je Dikinson odbila i tu ponudu: "Rekla sam: 'Žao mi je, jednostavno ne mogu. Već ima previše dama. Želela bih da to bude moja serija.'"

Linda Evans je, sa svoje strane, bila zahvalna Endži Dikinson zbog odluke da odbije ulogu Kristal.

"Beskrajno sam zahvaljivala Bogu, ali poseban dug dugujem Endži Dikinson što je odbila ulogu Kristal. U međuvremenu smo postale prijateljice, pa sam mogla i lično da joj zahvalim," napisala je Evans u svojim memoarima.

Linda Evans u seriji Dinastija (1980) Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

4. "Dinastija" je imala prvog gej lika na mejnstrim televiziji

Stiven Karington – koga je najpre glumio Al Korli, a zatim Džek Kolman – bio je gej sin Blejka Karingtona, iako je imao odnose i sa ženama. Ideja o otvoreno homoseksualnom liku na televiziji bila je značajna, ali su producenti "Dinastije" Stivenovu ulogu držali prilično umerenom i dvosmislenom, što se Korliju nije dopadalo. Glumac se na to često žalio u intervjuima:

"Stiven uopšte ne uživa. Ne smeje se, nema nimalo humora," izjavio je glumac svojevremeno.

Al Korli, Heder Loklir u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

To je, prema navodima, navelo producente da ga zamene na kraju druge sezone. Da bi Korli napustio seriju, scenaristi su izmenili priču - Stiven je tokom eksplozije na naftnoj platformi zadobio opekotine najtežeg stepena koje su totalno promenile njegov lik. Međutim, nakon čudotvorne plastične operacije, Džek Kolman se pojavio kao novi i poboljšani Stiven. Kolman je kasnije objasnio kako je doživljavao pritisak koji je nosila uloga:

"Osećao sam da sam u situaciji gde se od mene očekuje da budem glasnogovornik, a nikada mi nije bilo ugodno u toj ulozi. To je jednostavno pozicija u kojoj se nađete kada tumačite lik koji dugo traje. Ne samo da morate da branite lik, već i celokupnu situaciju pred celom zemljom. Na kraju sam Stivena video kao čoveka koji je nesiguran u svoju seksualnost i koji je s vremena na vreme privučen ženama. Bio je zarobljen između dva sveta," rekao je Kolman za Los Angeles Times.

Gordon Tomson, Džek Kolman u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Uprkos pomešanim osećanjima u vezi sa tumačenjem kontroverznog gej lika, Korli je osećao da je napravio razliku. Njegovo iskustvo pokazalo mu je da je Stiven za neke gledaoce bio mnogo više od televizijskog lika.

"Nisam imao pojma koliko je ovaj lik bio važan mnogim ljudima. U pismima koja sam dobijao od fanova često je bilo isticano da je Stiven bio lik zbog kog su mnogi smogli snage da odu kod svojih roditelja i pokažu i drugo lice," svojevremeno je isticao Korli.

5. Blejk Karington jedini se pojavio u svih 220 epizoda

Džon Forsajt, koji je tumačio Blejka Karingtona, imao je posebnu poziciju u istoriji serije: bio je jedini glumac koji se pojavio u svih 220 epizoda "Dinastije". To znači da je Blejk bio prisutan kroz čitav životni vek serije, od njenog početka 1981. godine do završetka 1989. godine.

Forsajtov lik tako je postao jedna od konstanti serije u kojoj su se glumci, odnosi i zapleti menjali, dok je Blejk Karington ostao centralna figura čitave priče. Njegova prisutnost u svih 220 epizoda dodatno pokazuje koliko je njegov lik bio važan za identitet "Dinastije".

Džon Forsajt Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

6. Aleksis je spasila "Dinastiju"

Nakon prve sezone, "Dinastija" je umalo bila otkazana. Situacija se, međutim, dramatično promenila dolaskom Džoan Kolins u ulozi zlokobne Aleksis Karington. Serija je tada "eksplodirala" sa gledanošću praktično preko noći.

Pogledajte u galeriji kultne scene Džoan Kolins u "Dinastiji":

1/7 Vidi galeriju Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Aleksis je postala jedan od najprepoznatljivijih likova serije, a dolazak Džoan Kolins označio je prekretnicu u njenoj popularnosti. Do 1985. godine "Dinastija" je postala najgledanija sapunica na celom svetu.

7. Nijedan kostim se nije ponovio više od dva puta

Garderoba je bila jedan od najvažnijih elemenata identiteta "Dinastije". U dokumentu se navodi da se nijedan kostim, odnosno modna kombinacija, nije ponovila više od dva puta, dok su naramenice postale jedan od zaštitnih znakova serije. Kostimograf "Dinastije“ Nolan Miler imao je nedeljni budžet od 35.000 dolara i upravo je njegov rad pomogao da džinovske narukvice i naramenice postanu trend koji je definisao modu osamdesetih.

Dajen Kerol, Nolan Miler, Džoana Kolins Foto: Walter Weissman / Zuma Press / Profimedia

Najskuplji odevni komad u istoriji serije bila je raskošna crno-bela balska haljina sa perlama koju je nosila Linda Evans, odnosno Kristal Karington. Njena vrednost tada je iznosila neverovatnih 34.000 dolara, dok ta vrednost danas, kada se uračuna inflacija, premašuje 100.000 dolara.

Nolan Miler je tokom serije kreirao više od 3.000 kostima, ali je ova haljina ostala posebno upamćena zbog ekstremno kompleksne izrade. Zbog hiljada ručno ušivanih staklenih perli, šljokica i delikatnih detalja, krojačima u Milerovom ateljeu bilo je potrebno između tri i četiri nedelje neprekidnog ručnog rada da je kompletno završe.

To je, međutim, bio izuzetak. Produkcija je funkcionisala po gotovo suludom tempu. Miler je scenario dobijao svake srede i imao je samo nekoliko dana da osmisli, skroji i isporuči oko 20 potpuno novih i unikatnih kostima za narednu epizodu. Da bi održao iluziju apsolutnog bogatstva, Aron Speling je odobrio budžet od 35.000 dolara po epizodi, uz strogo pravilo da glavne zvezde, Džoan Kolins i Linda Evans, nikada nisu smele da obuku istu stvar dvaput.

Čak ni krzneni kaputi i bunde koje su nosile Aleksis i Kristl često nisu bili iznajmljeni, već šiveni po meri. Vrednost nekih komada iz zvanične modne kolekcije "Dinastije", koja se prodavala javnosti, dostizala je i tadašnjih 200.000 dolara. Sudbina kostima iz serije na holivudskim aukcijama predstavlja posebnu priču o tome kako je televizijska garderoba prerasla u kolekcionarsko blago vredno hiljade dolara. Pošto su Nolan Miler i drugi dizajneri kreirali hiljade unikatnih komada, ti predmeti postali su pravi "sveti gral" za ljubitelje mode osamdesetih.

Kada se serija završila, Džoan Kolins, odnosno Aleksis, spakovala je ogroman deo svoje glamurozne garderobe, šešira i rukavica u skladište u Holivudu. Godinama kasnije odlučila je da otvori te kutije i organizuje veliku aukciju preko prestižne kuće Julien's Auctions.

Na njenim aukcijama čuveni kompleti sa naglašenim naramenicama i dramatične večernje haljine redovno dostižu visoke cene. Jedna od njenih prepoznatljivih crvenih haljina iz serije prodata je za skoro 7.000 dolara. Masivne ogrlice koje je Aleksis nosila kako bi prkosila Kristal prodavale su se za više od 9.000 dolara po komadu.

Zanimljivo je i da je Džoan Kolins sa jedne aukcije povukla unikatnu, bogato ukrašenu "Versace" jaknu koju je nosila u seriji, uz komentar da je "jednostavno previše fantastična da bi je ikada prodala".

Osim u privatnim kolekcijama bogatih fanova, mnogi ključni kostimi iz "Dinastije" danas se nalaze u muzejima mode i televizijskim arhivama u Los Anđelesu. Oni služe kao istorijski eksponati koji studentima dizajna pokazuju vrhunac krojačke umetnosti i moć vizuelnog identiteta na televiziji.

8. Tuče Kristal i Aleksis su stvarne, nisu imale dublere

Čuvene tuče Aleksis i Kristl bile su jedan od zaštitnih znakova "Dinastije", a tuče u blatu i jezeru bile je u skladu sa tadašnjom popularnošću takvog "sporta" - ženskog rvanja u blatu. Iako su se u seriji neprestano sukobljavale, privatno su imale sjajan odnos, a ono što je posebno zanimljivo jeste da nisu koristile dublere.

Tokom snimanja scena tuča vodile su računa da ne povrede jedna drugu. Ipak, dogodilo se i ono čega su se pribojavale: tokom kultne scene u kojoj se Aleksis i Kristal potuku u jezeru, Aleksis je zadobila povredu brade jer ju je Kristal slučajno udarila. Od te povrede bilo joj je potrebno dve nedelje da se oporavi.

Scena bola Aleksis zapravo je stvarna. Dodatni problem bila je voda u jezeru, koja je bila izuzetno plitka. Obe glumice priznale su da su strahovale da ne povrede glavu ili leđa, posebno zato što nisu želele da koriste ni kaskaderke ni dublere za snimanje tih scena.

9. Za scene tuča haljine su imale svoje duplikate

Iako su glumice same snimale scenu, garderoba je imala sopstvenu strategiju. Za potrebe tuče u blatu, Milerov tim napravio je identične replike (duplikate) originalnih haljina od jeftinijih, ali vizuelno sličnih materijala.

Prva haljina koristila se za snimanje krupnih kadrova pre nego što glumice padnu u blato, kako bi sve izgledalo savršeno, skupoceno i svileno. Druga haljina (za blato) bila je skrojena od sintetičkih materijala koji lakše podnose vodu i prljavštinu i koji se neće trajno skupiti ili raspasti u dodiru sa vlagom.

Postojao je i još jedan problem: pravo blato bi trajno uništilo tkaninu, a moglo je da izazove i infekcije na koži glumica. Zato je ekipa za specijalne efekte napravila veštačko blato. Koristili su mešavinu vode, gline u prahu, tečne čokolade i zgušnjivača za hranu. Smesa je pred kamerom izgledala gusto i prljavo, ali je bila napravljena na bazi vode, što je značilo da se mnogo lakše ispirala sa tkanine nego pravo, masno prirodno blato.

Haljine su se, takoreći, prale na licu mesta i odmah nosile na hemijsko čišćenje. Čim bi režiser viknuo "Rez!", počinjao je pravi stampedo iza kamera. Asistenti su odmah pritrčavali sa peškirima i toplom vodom. Haljine su pažljivo skidane sa Džoan Kolins i Linde Evans još dok su bile mokre, kako se lažno blato ne bi sasušilo i trajno vezalo za vlakna.

Linda Evans, Džoana Kolins, serija Dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Garderoba je hitno transportovana u specijalizovanu holivudsku hemijsku čistionu koja je radila sa filmskim studijima i imala posebne hemijske rastvore za uklanjanje scenske šminke i prljavštine. Zahvaljujući veštačkom blatu i brzoj reakciji tima, haljine su uspešno očišćene i vraćene u fundus studija u gotovo savršenom stanju. Kasnije su se pojavljivale kao pozadinski eksponati na izložbama posvećenim modi iz "Dinastije".

10. "Moldavski masakr" najveći klifenger

Moldavski masakr (The Moldavian Massacre) bio je finale pete sezone, emitovano u maju 1985. godine, i predstavljao je najpoznatiji, najšokantniji i najgledaniji klifhenger (neizvesni kraj) u istoriji "Dinastije", ali i jedan od najvećih produkcijskih kockanja u istoriji televizije. Ova epizoda ostala je upamćena ne samo zbog samog zapleta već i zbog ogromnog posla koji je zahtevala iza kamera.

Šta je bio "Moldavski masakr"?

Radnja se odvija u fiktivnoj evropskoj kraljevini Moldaviji, gde se Amanda Karington, ćerka Blejka i Aleksis, udaje za princa Majkla. Usred glamurozne kraljevske svadbe, u crkvu upadaju naoružani teroristi koji pokušavaju da izvrše državni udar. Započinje masovna pucnjava, a sezona se završava legendarnim, usporenim kadrom u kojem svi glavni likovi leže nepomični, obliveni krvlju u venčanicama i svečanim odelima. Gledaoci su ostavljeni u šoku, ne znajući ko je živ, a ko mrtav.

Pakao sa veštačkom krvlju i Nolanovim haljinama

Za kostimografa Nolana Milera i njegov tim, ova epizoda bila je najveći košmar od početka serije. Uništavanje visoke mode: Miler je za ovu priliku dizajnirao najskuplje kostime – unikatne svilene balske haljine, vojničke uniforme sa zlatnim epoletama i Amandinu raskošnu venčanicu. Produkcija je svesno morala da odobri da se svi ti skupoceni komadi trajno unište veštačkom krvlju.

Problem sa "holivudskom krvlju": Za razliku od lažnog blata koje se lako pralo, scenska krv koja se koristila osamdesetih bila je napravljena na bazi kukuruznog sirupa (sirupa od trske) i intenzivne crvene boje. Kada bi se jednom prosula po beloj svili venčanice ili svetlim tkaninama, mrlje su bile trajne.

Duplikati za svaki kadar: Miler je morao da napravi nekoliko identičnih verzija svake haljine. Jedna verzija bila je za scene pre pucnjave, druga sa ugrađenim malim eksplozivnim kapsulama sa krvlju (squibs) koje pucaju na telu glumaca, a treća "već krvava" za ležanje na podu. Tim garderobera radio je danonoćno jer haljine nisu mogle da se očiste, već samo da se zamene.

Tajni rat oko ugovora – ko stvarno umire?

Razlog zbog kojeg su producenti odlučili da upucaju bukvalno sve likove nije bio samo dramski – bio je to poslovni potez Arona Spelinga. Na kraju pete sezone, ugovori većine glavnih glumaca, uključujući Džoan Kolins i Lindu Evans, su isticali. Glumci su tražili ogromne povišice. Speling je iskoristio masakr kao pretnju: svakom glumcu koji je odbio da potpiše novi ugovor pod uslovima studija poručeno je da će njegov lik jednostavno ostati mrtav na podu crkve u prvoj epizodi šeste sezone. Džoan Kolins bila je toliko ljuta zbog ovih pregovora da se u znak protesta uopšte nije pojavila na snimanju prve epizode naredne sezone. Njen lik je "preživeo", ali je bio odsutan.

Džoan Kolins u epizodi Moldavski masakr Foto: Printscreen/Youtube

Bes publike i pad serije

Iako je preko 60 miliona ljudi u Americi gledalo ovaj masakr, nastavak priče u šestoj sezoni doneo je ogromno razočaranje. Producenti su se uplašili da otpuste velike zvezde, pa se ispostavilo da su skoro svi preživeli. Poginula su samo dva sporedna lika – Luk Fuler i ledi Ešli Mičel. Publika se osetila prevarenom jer je scena najavljivana kao istorijski pokolj, a završila se kao "ogrebotina". Od tog trenutka gledanost "Dinastije" počinje trajno da opada u korist realističnijeg "Dalasa".

11. Džoan Kolins pretila da će da napusti "Dinastiju"

Iza raskošnih scena "Dinastije" odvijala se još jedna vrsta drame. Džoan Kolins i producent Eron Speling imali su katastrofalan odnos. Konstantno su se svađali oko novca, vremena provedenog na setu i scenarija. Kolins je čak pretila da će napustiti šou ako ne bude jednako plaćena kao i drugi, što je smatrala da zaslužuje. Istovremeno se vodila i čitava ljubavna drama u njenom privatnom životu, ne samo kod nje već i kod drugih glumaca, što je izgledalo kao da "Dinastija" ima svoju privatnu Dinastiju.

12. Glumac u seriji bolovao od side, niko nije znao

Godine 1985. i dalje je postojalo mnogo zabluda o sidi (AIDS-u), pri čemu su mnogi verovali da se virus može preneti pljuvačkom. Između 1984. i 1985. godine, Rok Hadson pojavio se u devet epizoda "Dinastije" kao ljubavnik Kristal, Danijel Ris.

Rok Hadson, Linda Evans u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Tokom snimanja producenti nisu znali da Hadson boluje od side. Preminuo je 2. oktobra 1985. Likovi su u jednoj sceni imali poljubac u usta, a Linda Evans nije mogla da razume zašto je bio tako uzdržan.

"Umesto da me strastveno poljubi, Rok je jedva dodirnuo moje usne svojima i odmah se povukao", rekla je ona.

Kontroverza je ubrzo dobila i medijsku dimenziju. Jedan reporter postavio je pitanje da li je moguće da je Rok Hadson preneo sidu glumici Lindi Evans tokom ljubavnih scena u Dinastiji? Kako bi zaštitilo glumce, Udruženje filmskih glumaca (SAG) izdalo je preporuku protiv "ljubljenja koje uključuje razmenu pljuvačke sa članovima visokorizičnih grupa - homoseksualcima, intravenskim zavisnicima i hemofiličarima."

13. Dajan Kerol prva Afroamerikanka sa stalnom ulogom

Dajan Kerol pridružila se glumačkoj ekipi kao Dominika Devero tokom četvrte sezone i u to vreme bila je jedina Afroamerikanka sa sporednom stalnom ulogom u jednoj večernjoj seriji.

Dajan Kerol, Džoan Kolins u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

"Naša namera je da igramo likove u 1984. godini sa naglaskom na karakter, a ne na boju kože", rekla je Ester Šapiro za People.

Kerol je prisustvovala zabavi povodom Zlatnog globusa gde je upoznala izvršnog producenta "Dinastije", Arona Spelinga. Toliko mu se dopala da su praktično sklopili posao iste večeri dok su pili piće za šankom. Kerol je osećala da je došlo pravo vreme ne samo da se crna glumica pojavi u popularnoj sapunici već i da se razvije priča o međuetničkoj romansi.

"Uradili su sve. Bavili su se incestom, homoseksualnošću, ubistvom. Mislim da se polako približavaju rasno mešovitim odnosima. Želim da budem bogata i bezobzirna. Želim da budem prva crna k**ka na televiziji," rekla je glumica tada.

Kerol je igrala tu ulogu još jednu sezonu u "Dinastiji" i dve sezone u "Kolbijevima", pre nego što se nakratko vratila u "Dinastiju" u sedmoj sezoni.

14. I Kolbijevi su dobili svoju seriju

Serija "The Colbys" snimana je kao spinof "Dinastije" 1995. godine i bavila se životom Kolbijevih. Uloženo je mnogo novca i dovedena su velika imena, ali se serija nije primila i bila je otkazana.

U njoj se, prema dokumentu, dosta preterivalo sa zapletima, pa je čak i Felon bila oteta od strane vanzemaljaca.

15. Film o "Dinastiji" bio je u planu

Tvorci "Dinastije" objavili su 2011. godine da rade na scenariju za film koji bi bio prednastavak smešten u 1961. godinu, sa planiranom premijerom u bioskopima 2012. godine. To se očigledno nije dogodilo, ali je zaplet trebalo da prati mladog Blejka Karingtona.

"Vraćamo Blejka Karingtona u dane njegove mladosti i trenutak kada je upoznao Aleksis, smeštajući film u eru 1960-ih, nalik na seriju Mad Men. To će nam dati priliku da počnemo iznova, bez ograničenja koja je televizija nametala našim likovima u seriji," rekla je Ester Šapiro.

Ideja, međutim, nije bila samo da se napravi jedan film. Postojala je zamisao o čitavoj franšizi.

"Naša namera je, ako ovo uspe, da stvorimo franšizu jer ljudi žele da vide i ostale. Ljudi raspituju za Kristal i sve ostale," rekao je koautor Ričard Šapiro za ABC.

16. Adam Karington: homofob na ekranu, gej u privatnom životu

Jedna od zanimljivijih ironija originalne "Dinastije" vezana je za glumca Gordona Tomson, koji je tumačio Adama Karingtona. Adam je prikazan kao izrazito konzervativan i homofobičan lik, naročito u odnosu prema homoseksualnosti svog brata Stivena Karingtona. Njegov odnos prema Stivenovoj seksualnosti često je bio obojen osudom i netrpeljivošću, što je dodatno naglašavalo tadašnje društvene podele i kontroverze koje je serija otvarala.

Gordon Tomson, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Istovremeno, Harisоn je u privatnom životu bio gej, što njegovu ulogu čini posebno zanimljivom. Tako je glumac igrao lika čiji su stavovi prema homoseksualnosti bili potpuno suprotni njegovom ličnom identitetu. Taj kontrast je naročito upečatljiv kada se posmatra iz današnje perspektive, jer je "Dinastija" bila jedna od serija svog vremena koja je, kroz lik Stivena Karingtona, homoseksualnost dovela u udarni termin američke televizije.

17. "Dinastija" se poslednji put u Srbiji emitovala 1994. godine

Prema podacima iz dokumenta, poslednje emitovanje "Dinastije" bilo je 1994. godine. To je posebno zanimljiv podatak za gledaoce sa naših prostora, jer je upravo TV Palma bila poslednja televizijska stanica koja je, prema navodima, emitovala originalnu seriju u Srbiji.

Kao glavni razlog navodi se finansijska naknada za emitovanje svakog pojedinačnog ciklusa koji je trebalo otkupiti od distributerske kuće CBS, koja poseduje prava na Aron Speling produkciju. U istom periodu, od sredine devedesetih pa i tokom dvehiljaditih, na našem tržištu vladala je velika pomama za španskim telenovelama, koje su bile znatno finansijski pristupačnije.

18. "Dinastija" ponovo u Srbiji nakon više decenija

Prema internet pretragama, "Dinastija" danas praktično nigde nije dostupna za besplatno gledanje. Platforme na kojima je dostupna ili nemaju omogućeno gledanje za Srbiju ili se plaća oko 200 dinara po epizodi (oko 2 dolara).

Serija Dinastija na Kurir TV od 14. septembra Foto: Kurir Promo

Ipak, od 14. septembra serija će biti emitovana na Kurir TV, svakog radnog dana u 23:10h. To znači da se za ljubitelje originalne "Dinastije" otvara mogućnost da seriju ponovo prate na televiziji, umesto da zavise od streaming platformi ili plaćanja pojedinačnih epizoda.

19. Vila Karingtonovih može da se poseti

Iako je radnja serije smeštena u Denveru, delovi serije snimani su u blizini San Franciska. Imanje Filoli u Vudsajdu u Kaliforniji poslužilo je kao eksterijer za gigantski dom Karingtonovih. Dimenzije ovog imanja zaista odgovaraju svetu u kojem žive Karingtonovi: više od 3.300 kvadratnih metara, 43 sobe, 17 kupatila i 17 kamina. Dakle, raskošna kuća koju su gledaoci povezivali sa porodicom Karington nije bila samo televizijska scenografija već stvarna lokacija.

Bašta ovog imanja površine od 16 hektara svojevremeno je bila i domaćin izložbe cveća Filoli. Za javnost je tada izloženo 50.000 lala i 15.000 sunovrata. Ako ste član fondacije Filoli, posedu možete pristupiti u bilo koje doba godine.

20. "Dinastija" je imala i svoje Barbi lutke

"Dinastija" nije bila samo televizijska serija. Ona je pokrenula novu eru pozicije žena u društvu, novog stila i novog načina života. Serija je definisala '80. ne samo po modi već i po stilu života. Njena popularnost bila je toliko velika da je napravljena čak i kolekcija lutaka iz serije, kao i parfemi i društvene igre. "Dinastija" je tako izašla iz televizijskog ekrana i postala deo šire popularne kulture – od mode i kozmetike do igračaka i društvenih igara.

Kroz medije se čak provlačila i paralela sličnosti između venčanja princeze Dajane i kralja Čarlsa kao dva slična venčanja. Sve to pokazuje koliko je "Dinastija" u svoje vreme bila više od obične televizijske sapunice: bila je fenomen koji je oblikovao način na koji se zamišljaju bogatstvo, luksuz, moda, porodica i život američke elite.

Upravo zato originalna "Dinastija" i danas ostaje zanimljiva ne samo ljubiteljima televizije već i svima koje zanimaju moda, popularna kultura i televizijska istorija. Od borbe za prvo mesto sa "Dalasom" i neverovatnog uspeha Džoan Kolins, preko kostima vrednih desetine hiljada dolara i kontroverznih društvenih tema, do spektakularnih zapleta poput "Moldavskog masakra", malo koja serija toliko dobro oslikava ambiciju, raskoš i preterivanje karakteristično za osamdesete.