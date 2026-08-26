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Već je poznato kako će biti ispraćena Doli Parton, legendarna kraljica kantri muzike, koja je preminula u 81. godini. U skladu s njenom željom, poslednji ispraćaj biće skroman i potpuno privatan, a prisustvovaće mu samo članovi najuže porodice.

Parton je u utorak mirno preminula u Nešvilu u Tenesiju, a vest o njenoj smrti objavio je nećak Brajan Siver, koji je godinama bio i šef njenog obezbeđenja. Upravo je Doli još pre nekoliko godina od njega zatražila da jednoga dana on bude taj koji će javnosti saopštiti vest o njenoj smrti.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Porodica je nakon njene smrti objavila i zvanično saopštenje u kom je otkrila prve detalje poslednjeg ispraćaja. Velika javna ceremonija, barem prema zasad objavljenim informacijama, nije planirana.

"Prema Dolinoj želji, održaće se mali, privatni ispraćaj za najužu porodicu", stoji u saopštenju.

Datum mesto poslednjeg ispraćaja zasad nisu objavljeni, čime će porodica ispoštovati privatnost koju je Doli očito želela i nakon smrti.

Njen nećak otkrio je i jedan neobičan, ali dirljiv detalj vezan za Doline poslednje želje. Ispričao je kako mu je svojevremeno rekla da želi da počiva u mekanom ležaju od pamuka, našalivši se da nakon života provedenog u teškim kostimima prekrivenim kristalima napokon zaslužuje udobnost i odmor.

Siver se od slavne tetke oprostio emotivnim rečima, te poručio da tuga ostaje onima koji su je voleli, dok je Doli, prema njegovim rečima, ponovo sa svojim suprugom Karlom Dinom, roditeljima i drugim voljenima koje je tokom života izgubila. Karl je preminuo u martu 2025. nakon gotovo 59 godina braka s Doli.

Iako obožavatelji iz celog sveta neće moći da prisustvuju privatnom ispraćaju, porodica im je ponudila drugi način da se oproste od muzičke legende. Pozvali su ih da uspomene i poruke posvećene Doli objavljuju na društvenim mrežama uz oznaku njenog zvaničnog profila ili ih ostave na njenoj zvaničnoj internet stranici.

Porodica je imala još jednu posebnu molbu – umesto slanja cveća želi da se novac donira Dolly Parton's Imagination Library, njenom dugogodišnjem humanitarnom projektu kojim se deci besplatno obezbeđuju knjige.

U galeriji pogledajte još fotografija Doli Parton:

1/7 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

U zvaničnom oproštaju porodica je Doli opisala kao ženu čije će nasleđe ostati obeleženo ljubavlju, saosećanjem i snagom, ali i muzikom kojom je tokom sedam decenija karijere dotakla generacije ljudi.

Tako će se od žene koja je decenijama punila najveće koncertne dvorane i čije su pesme slušali milioni ljudi svet oprostiti upravo onako kako je sama želela – daleko od velike scene i reflektora, u krugu najbližih ljudi, prenosi Dnevnik.hr.

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