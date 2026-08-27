da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Malo je pesama koje je dovoljno čuti nekoliko sekundi da biste odmah znali ko ih peva. „Jolene“ je upravo takva. Jedan od najvećih hitova Doli Partonpreživeo je pola veka, dobio bezbroj obrada i odavno izašao iz granica kantri muzike. Ipak, iza žene kojoj se Doli u stihovima obraća gotovo molećivim tonom ne krije se jedna stvarna „Džolin“, već spoj dve potpuno različite osobe.

Dok se muzički svet oprašta od legendarne pevačice, ponovo se prepričava priča o pesmi koja je možda najbolje pokazala njen dar da sasvim običan životni trenutak pretvori u nešto što će slušati generacije.

Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Sve je počelo zbog lepe službenice u banci

Prva žena koja je poslužila kao inspiracija pojavila se na početku Dolinog braka sa Karlom Tomasom Dinom, čovekom sa kojim je provela gotovo šest decenija.

Pevačica je primetila da njen suprug odjednom prilično često odlazi u lokalnu banku. Razlog, kako je kasnije pričala, nije bio naročito komplikovan – tamo je radila atraktivna crvenokosa službenica koja je sa njim otvoreno flertovala.

Umesto da neprijatnu epizodu iz mladog braka zaboravi, Doli je uradila ono što je tokom čitave karijere radila najbolje: pretvorila ju je u pesmu.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iz ljubomore i straha da bi druga žena mogla da privuče njenog muža nastala je ideja o zavodnici kojoj se žena obraća i moli je da joj ne oduzme čoveka kojeg voli.

Ali ta bankarska službenica nije se zvala Džolin.

Ime joj je dala devojčica iz publike

Drugi deo priče dogodio se sasvim slučajno posle jednog Dolinog nastupa.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Prišla joj je devojčica crvene kose i zelenih očiju i zamolila je za autogram. Kada ju je Parton pitala kako se zove, odgovor je bio:

– Džolin.

Doli je kasnije pričala da ju je ime odmah očaralo. Počela je da ga ponavlja, gotovo kao melodiju, jer joj je zvučalo kao da je napravljeno za pesmu.

Tako su se u njenoj glavi spojile dve žene koje se nikada nisu ni poznavale – bankarska službenica koja je izazvala ljubomoru i devojčica koja joj je poklonila ime.

Od prve je uzela priču. Od druge „Jolene“.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ljubomoru pretvorila u jedan od najvećih hitova

Pesma je objavljena 1973. godine, a ubrzo je stigla do prvog mesta američke kantri liste. Tokom narednih decenija postala je mnogo više od jednog uspešnog singla.

„Jolene“ su izvodili umetnici različitih generacija i žanrova, a pesma je ostala jedna od najprepoznatljivijih u čitavoj karijeri Doli Parton.

Pevačica se kasnije sa mnogo humora prisećala i suprugovih odlazaka u banku, pokazujući da od epizode koja je u trenutku verovatno bila daleko manje zabavna ume da napravi dobru priču.

Posebno je fascinantno što je, prema njenim sećanjima, upravo u istom periodu nastala i „I Will Always Love You“, još jedna pesma koja će postati nezaobilazan deo muzičke istorije.

Video: Van Dam se poklonio publici u Nišu