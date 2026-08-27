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Šon Koneri ostao je upamćen kao jedan od najupečatljivijih glumaca svoje generacije i čovek koji je lik Džejmsa Bonda pretvorio u svetski filmski fenomen.

Tomas Šon Koneri rođen je 25. avgusta 1930. godine u škotskom Fountainbridžu, nedaleko od Edinburga. Odrastao je u siromašnoj porodici, a vreme je uglavnom provodio s prijateljima na ulici, gde je igrao fudbal. Zbog svoje telesne građe i snage tada je dobio nadimak „Big Tam“.

Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

„Bili smo veoma siromašni. Nikada nisam shvatio koliko smo zapravo siromašni jer su svi bili u istoj situaciji u mestu u kojem sam odrastao“, rekao je jednom prilikom legendarni glumac. Otkako je naučio da čita, zavoleo je stripove, fascinirao ga je film, a obožavao je i da smišlja sopstvene priče. Imao je 13 godina kada je napustio školovanje kako bi se zaposlio u lokalnoj pekari, a jedno vreme dostavljao je i mleko. Tri godine kasnije pridružio se Kraljevskoj mornarici. Iako je potpisao ugovor na sedam godina službe, otpušten je nakon tri godine zbog čira na želucu. U to vreme zanimao ga je i bodibilding, a radio je sve kako bi se priključio lokalnom klubu. Radio je s ugljem, polirao je kovčege, a čak je pozirao i kao model u Edinburškoj školi umetnosti.

„Bavio sam se bodibildingom kako bih dobro izgledao devojkama, a ne zbog forme“, priznao je Koneri u jednom kasnijem intervjuu. Bavio se fudbalom, a jedan skaut ga je čak pozvao da dođe i igra za Mančester junajted. Međutim, fudbal mu se nije činio kao dobra karijera jer je tada imao 23 godine i zaključio je da više nije mlad. Učestvovao je i na takmičenju za Mister Univerzum u Londonu, a nominovale su ga kolege sa kojima je trenirao. Kući je odneo medalju za treće mesto, a na takmičenju se predstavio kao Mister Škotske. Po povratku kući pozvali su ga da se priključi mjuziklu koji je bio u pripremi, iako Šon Koneri nije znao ni da pleše ni da peva. Ipak, shvatio je da dobro izgleda i odlučio da se oproba na audiciji.

Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

„Upravo sam u tom trenutku na sceni odlučio da ću od glume izgraditi čitavu karijeru“, rekao je glumac, koji je tada počeo da koristi ime Šon Koneri. Tokom narednih nekoliko godina pojavio se u nekoliko serija i filmova, a već tada je bio poznat kao veliki zavodnik. Njegova koleginica Lana Tarner upala je u probleme zbog Konerija jer su mediji pisali da su u ljubavnoj vezi, iako je ona tada već bila u vezi s drugim muškarcem. Šon Koneri nije imao ništa protiv toga da ga smatraju zavodnikom.

Međutim, i to se promenilo 1957. godine kada je upoznao Dajan Cilento, australijsku koleginicu. Cilento je u to vreme bila udata, ali se Koneri zaljubio do ušiju. U početku su bili samo prijatelji, a 1959. godine glumica je obolela od tuberkuloze, pa je glumac stavio karijeru na pauzu kako bi više vremena provodio s njom. Plašio se da će je izgubiti, ali njegova karijera vrtoglavo je napredovala. Iako je neke uloge odbio, dobio je ponudu studija Tventi Senčeri Foks i snimio nekoliko holivudskih filmova. Kada mu je ugovor istekao, ponovo je imao sreće. Producenti Hari Saltzman i Albert „Kabi“ Brokoli angažovali su ga za glavnu ulogu u filmu zasnovanom na knjigama Jana Fleminga. Bond, Džejms Bond, bio je rođen.

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Ubrzo su usledili filmovi „Dr. No“, „Iz Rusije s ljubavlju“, „Goldfinger“, „Operacija Grom“ i „Samo dvaput se živi“. U bioskopima je uspeh iz filma u film samo rastao, a Koneri je uživao status jednog od najseksepilnijih muškaraca na svetu. Kritičari su redom komentarisali da je savršen izbor za tu ulogu i da je Džejmsa Bonda utelovio bolje nego što bi to iko mogao. Ipak, Koneri se filmom „Dijamanti su večni“ oprostio od legendarne uloge, koju je potom preuzeo Rodžer Mur.

U međuvremenu je njegova velika ljubav Dajan Cilento prošla kroz razvod, a njih dvoje venčali su se u novembru 1962. godine. Kratko su bili na medenom mesecu u Španiji, pre nego što se glumac vratio u SAD kako bi nastavio da promoviše filmove o Džejmsu Bondu. Miljenik žena u to vreme postao je kontroverzan jer je otvoreno govorio da nema ništa protiv toga da udari ženu.

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Od Cilento se razveo nakon deset godina braka, a u medije su dospeli brojni detalji njihovog odnosa. Glumica je otkrila da je Koneri bio nasilan prema njoj i njihovom sinu, što je on demantovao. Godine 1975. venčao se sa Mišelin Rukbrun. Nakon što je završio sa snimanjem filmova o Džejmsu Bondu, sa novom suprugom i njeno troje dece iz prvog braka preselio se u Englesku, a deo godine provodili su u španskoj Marbelji.

Kao Džejms Bond poslednji put se pojavio 1983. godine u filmu „Never Say Never Again“, za koji je dobio nekoliko miliona dolara. Ipak, projekat se nije dobro završio.

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„Imam problem s tim što me se i dalje smatra Džejmsom Bondom, a ta mi je uloga dosadila“, svađao se tada s producentima. „Nedodirljivi“, „Ubistvo u Orijent ekspresu“, „Robin i Marijan“ i „Ime ruže“ samo su neki od popularnih filmova u kojima je Koneri imao glavne uloge. Glumio je i u filmovima o Indijani Džonsu i Robinu Hudu, a Oskara je dobio za film „Nedodirljivi“. Sarađivao je s legendama Holivuda, uključujući Alfreda Hičkoka, a 2012. godine otišao je u penziju.

Časopis „People“ proglasio ga je najseksepilnijim muškarcem na svetu kada je imao skoro 60 godina, a kada je karijera u pitanju, za njega nije bilo granica. Kraljica Elizabeta II proglasila ga je vitezom 2000. godine, a dobio je i nekoliko nagrada filmskih udruženja za životno delo.

Umetnica Mišelin Rukbrun bila mu je supruga 45 godina, sve do njegove smrti. Njihov brak preživeo je i poznatu aferu s pevačicom Linzi de Pol, o kojoj su krajem osamdesetih pisali svi svetski mediji. Mišelin i Šon preselili su se na Bahame nakon što su godinama živeli u Španiji, a Koneri je tamo i preminuo. Legendarni glumac umro je u snu 31. oktobra 2020. godine. Imao je 90 godina. Porodica je nakon njegove smrti u javnosti saopštila da se nekoliko godina borio sa demencijom, dok je u umrlici navedeno da je preminuo od posledica upale pluća.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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