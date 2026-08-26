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Doli Parton ostavila je svojim obožavateljima poslednji dar. Jednog dana ponovo ćemo čuti njen glas u novoj pesmi, ali za to ćemo morati da se strpimo gotovo dve decenije...

Svet je potresla vest o smrti "kraljice kantrija" u 81. godini, ali je Doli Parton ostavila je svojim obožavateljima poslednji dar koji nadilazi vreme. Jednog dana ponovo ćemo čuti njen glas u novoj pesmi, ali za to ćemo morati da se strpimo gotovo dvadeset godina. Njena smrt bacila je potpuno novo svetlo na sudbinu tog tajnog snimka, pretvarajući je u planirano posthumno izdanje i svojevrsni muzički testament koji će dodatno zacementirati njen legendarni status.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Tokom neverovatno plodne karijere, ova dobitnica 11 Gremija objavila je 49 studijskih solo albuma i čak 956 pesama. Uz to, ostvarila je zapaženu glumačku karijeru i posvetila se dobrotvornom radu, posebno kroz svoju fondaciju Imagination Library, koja je darovala knjige deci širom sveta. Njena poslednja objavljena pesma, "If You Hadn't Been There", izdata 6. marta 2025, bila je emotivna posveta suprugu Karlu Dinu, koji je preminuo ranije te nedelje.

Ipak, obožavatelje čeka barem još jedna njena pesma. Parton je snimila kompoziciju naziva "My Place in History" ("Moje mesto u istoriji") i sačuvala je u vremenskoj kapsuli koja se neće otvoriti sve do 2045. godine. Kako je Parton u svojim memoarima i intervjuima otkrila više detalja, ideja je potekla od njenog marketinškog tima kao promotivni alat za njeno odmaralište Dollywood's DreamMore Resort u Pigeon Forgeu u Tenesiju.

Foto: RICK DIAMOND / Getty images / Profimedia

Pesma je snimljena još 2015. godine i sačuvana u drvenoj kutiji od kestenovine koju je izradio njen ujak Bil. Unutar kutije nalazi se CD s pesmom i CD plejer, a kapsula je zapečaćena s uputstvom da se otvori na 30. godišnjicu otvorenja odmarališta. Taj datum poklapa se s danom kada bi Doli proslavila svoj 99. rođendan, 19. januara 2045. godine.

U svojoj autobiografiji "Songteller: My Life in Lyrics" iz 2020, te u kasnijim intervjuima, Parton je priznala da ju je ta odluka mučila. Činjenica da je napisala i snimila pesmu koju niko neće čuti decenijama bila joj je neobično teška.

Video: Sahrana Olivere Katarine