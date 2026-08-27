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Novi dokumentarni film o stravičnim zločinima Džefrija Epstina pod nazivom "Epstinovi dosijei: Mreža zla" (Diabolical: The Epstein Files) stiže na HBO Max 3. septembra, nakon što je kompanija Warner Bros. Discovery zvanično obezbedila međunarodna distributivna prava za ovo ostvarenje.

U produkciji i distribuciji Australian Broadcasting Corporationa, ovaj 90-minutni dokumentarac detaljno istražuje uspon, delovanje, razgranatu mrežu i konačan pad osuđenog seksualnog prestupnika koji je godinama vodio lanac zlostavljanja i trgovine maloletnim devojkama.

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Džefri Epstin Foto: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

Film ujedno osvetljava navodno propuštene prilike i ozbiljne institucionalne propuste unutar policijskog, pravosudnog i šireg društvenog sistema, koji su omogućili da se Epstinove kriminalne aktivnosti odviju gotovo neometano.

Kroz ekskluzivna svedočenja iz prve ruke i uvide istražitelja, pravnih stručnjaka i novinara, dokumentarac donosi potresne priče preživelih Lise Filips i Ešli Rubrajt, kao i detaljna izlaganja Epstinovog brata Marka Epstina i advokata Dejvida Šona, pružajući dubok uvid u dalekosežne i razorne posledice ovih zločina.

(Kurir.rs/Informer)

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