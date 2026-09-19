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Glumačka diva Džoan Kolins napunila je 93 godine 23. maja, a iza nje je karijera duga više od sedam decenija, tokom koje je izgradila status jedne od najprepoznatljivijih žena svetske televizije. Ipak, uloga koja joj zauvek obeležila karijeru jeste Aleksis Karington u kultnoj "Dinastiji", koja se svakog radnog dana emituje na Kurir televiziji u 17 i 23.10 časova.

Nemilosrdna, zavodljiva i uvek korak ispred, Aleksis je žena koja se ni u jednoj situaciji ne pojavljuje nespremna. Savršeno stilizovana frizura, crveni karmin, raskošan nakit i besprekorne toalete njen su zaštitni znak, dok britak jezik koristi kao najmoćnije oružje. U svetu Karingtonovih, gde se ljubav neprestano prepliće sa novcem, moći i osvetom, Aleksis gotovo uvek zna šta želi i kako da do toga dođe. Van kamera, međutim, njen život nije bio ni približno tako glamurozan.

Iza raskošnih haljina i osmeha nalazile su se godine ispunjene teškim iskustvima, nasiljem, poniženjima, strahom, problematičnim brakovima i porodičnim sukobima. O nekim od najtežih trenutaka govorila je tek mnogo godina kasnije, u dokumentarcima i intervjuima, otkrivajući detalje o kojima je dugo ćutala.

Pogledajte kultne scene Džoan Kolins u seriji "Dinastija":

1/7 Vidi galeriju Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Otac je upozoravao na muškarce

Džoan Kolins veoma rano je zakoračila u svet glume. Imala je svega 17 godina kada je počela da dobija prve uloge, a pred njom je bila karijera o kojoj je sanjala. Njen otac, filmski agent, dobro je poznavao prilike u šoubiznisu i zbog toga nije bio naročito srećan što njegova veoma mlada ćerka ulazi u taj svet. Plašio se da će se prerano suočiti sa njegovim mračnijim stranama.

"Muškarci su jako grabežljivi", govorio joj je otac, a ispostavilo se da njegovo upozorenje nije bilo bez razloga. Kolins je kasnije govorila da je, iako je imala 17 godina, bila izuzetno naivna i nepripremljena za svet odraslih.

"Imala sam 17 godina, ali mentalno sam bila kao da imam 12. Nismo imali seksualno obrazovanje", rekla je glumica.

Prvi brak ostavio je duboke posledice

Nedugo nakon što se pojavila u filmu "I Believe in You", Kolins je upoznala glumca Maksvela Rida. On je imao 31 godinu, dok je ona bila tek 17-godišnja devojka. Kasnije je ispričala da je susret sa njim prerastao u jedno od najtraumatičnijih iskustava njenog života. Prema njenom svedočenju, Rid ju je drogirao i seksualno napastvovao.

Pogledajte u galeriji fotografije Džoan Kolins i Maksvela Rida:

1/4 Vidi galeriju Džoan Kolins, Maksvel Rid Foto: Profimedia

"On je imao 31 godinu, a ja sam bila 17-godišnja devica. Drogirao me dok smo bili u njegovoj kući i usred noći sam došla sebi. Probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok je imao intimni odnos sa mnom", ispričala je Džoan, a svojevremeno je objasnila da je, zbog vremena u kom je tada živela, čin zlostavljanja gledan drugačije.

"Tih bi dana moja majka rekla da sam "iskorišćena". Sada to zovemo silovanjem na dejtu", rekla je glumica.

Udala se jer ju je bilo sramota

Jedan od najtežih delova njene životne priče jeste činjenica da je posle tog iskustva stupila u brak upravo sa čovekom koji ju je zlostavljao. Kako je tadaobjašnjavala, nije imala dovoljno iskustva ni znanja da razume šta joj se dogodilo, a osećaj krivice dodatno je uticao na njenu odluku da se uda.

"Da nisam bila tako nevina po pitanju intimnih odnosa i toga kakve stvari treba da budu, ne bih to učinila, ali imala sam jak osećaj krivice", rekla je glumica kojoj je čak i medeni mesec preseo.

"Medeni mesec je bio čisti fijasko. Spolja smo izgledali srećno, a zapravo sam bila jadna", priznala je glumica.

Džoan Kolins, Maksvel Rid Foto: Profimedia

Brak je potrajao četiri godine, ali je, prema njenim kasnijim tvrdnjama, tokom tog perioda doživela još niz neprijatnih i uznemirujućih situacija.

Muž je nudio drugim muškarcima

Kolins je kasnije govorila i o tome da je njen prvi muž, Maksvel Rid, navodno pokušavao da je finansijski iskoristi tako što ju je nudio bogatim, starijim muškarcima. Kako je svojevremeno isticala, jednom prilikom joj je rekao da bi jedan muškarac bio spreman da plati 10.000 funti (oko 11.600 evra) kako bi proveo noć sa njom. Međutim, Džoanje takvu ponudu kategorički odbila.

"Nikad, ni za milion godina", rekla je.

Ni nakon razvoda problemi nisu odmah prestali. Prema navodima iz njene ispovesti, morala je bivšem suprugu da plaća 950 funti (oko 1.100 evra) mesečno. Sama je govorila da ju je razvod skupo koštao, ali posledice tog braka nisu se merile samo novcem. Sa sobom je nosila izgubljene godine, narušeno poverenje i teško iskustvo koje je ostavilo dubok trag.

U Holivudu je upoznala velike zvezde

Posle razvoda Džoan je nastavila da gradi karijeru i sve više se kretala u društvu najpoznatijih ljudi tadašnjeg Holivuda. Bila je bliska i sa Merilin Monro, što je još jedna zanimljiva epizoda iz njenog života. Glamur koji ju je okruživao, međutim, nije značio da su nestali problemi iz privatnog života.

Godine 1963. udala se za Entonija Njulija, glumca, pevača i kompozitora. U tom braku dobila je dvoje dece, Taru i Aleksandera. Njihov odnos trajao je šest godina, ali će se tek mnogo kasnije otvoriti teške porodične teme povezane sa tim brakom.

Pogledajte u galeriji fotografije Džoan Kolins i Entonija Njulija:

1/5 Vidi galeriju Džoan Kolins, Entoni Njuli Foto: R. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia, Frank Herrmann / News Licensing / Profimedia, GEORGE KONIG / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sin izneo ozbiljne optužbe protiv oca

Aleksander Njuli je 2017. godine objavio memoare pod naslovom "Unaccompanied Minor", u kojima je izneo veoma ozbiljne tvrdnje o svom ocu.

"Brak mojih roditelja uništile su njegove perverzije. Bio je pedofil - privlačila ga je mladost. U njegovoj uvrnutoj glavi nevinost je bila najbolji afrodizijak. To je bila njegova skrivena, vrlo opasna i destruktivna seksualna sklonost", napisao je Aleksander koji je u memoarima takođe istakao da ga je otac izlagao seksualnim sadržajima.

Džoan Kolins i njena ćerka Tara odbacile su te navode. Aleksander je, međutim, u knjizi imao teške reči i za svoju majku. Opisivao ju je kao hladnu, sebičnu i narcisoidnu.

"Moja majka nije bila monstrum, samo je bila narcisoidna. Ne pamtim da me ikada zagrlila kako bi iskazala ljubav", napisao je.

Džoan Kolins sa sinom Aleksanderom Njulijem Foto: Mario Mitsis / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kao moguće objašnjenje za takav odnos naveo je i činjenicu da je sama Džoan odrastala u okruženju u kojem roditelji nisu pokazivali mnogo nežnosti prema deci.

Treći brak obeležila porodična tragedija

Nakon razvoda od Entonija Njulija, Džoan je uplovila u novi brak, ovog puta sa Ronom Kasom.Sa njim je dobila ćerku Kejti. Porodica je, međutim, doživela težak udarac kada je njihova ćerka pretrpela ozbiljnu povredu u saobraćajnoj nesreći. Nakon što se devojčica oporavila, Džoan je odlučila da okonča i taj brak. Kasnije je saznala da je porodica bankrotirala, što je za nju predstavljalo još jedan veliki životni udarac.

Pogledajte u galeriji fotografije Džoan Kolins i Rona Kasa:

1/5 Vidi galeriju Džoan Kolins, Ron Kas Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Harry Myers / Shutterstock Editorial / Profimedia, Peter Elinskas/ANL / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ni četvrti brak nije doneo sreću

Džoan se potom udala za skandinavskog pevača Petera Holma. Ni taj odnos nije potrajao. Prema navodima, brak je bio opterećen ljubomorom i završio se veoma brzo. Posle niza neuspešnih brakova i teških iskustava, izgledalo je kao da je njen privatni život potpuno drugačiji od glamurozne slike koju je godinama predstavljala na televiziji.

Pogledajte u galeriji fotografije Džoan Kolins i Petera Holma:

1/5 Vidi galeriju Džoan Kolins, Peter Holm Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njen četvrti pokušaj, Peter Holm, bio joj je menadžer i zajedno sa njom producirao televizijske projekte tokom njihovog kratkog braka, koji je trajao između 13 i 20 meseci. Kada je Kolins podnela zahtev za razvod, Holm je od nje navodno zatražio čak 80.000 dolara mesečno na ime izdržavanja, što je štampa podrugljivo nazvala "muškom alimentacijom". Zbog toga je usledilo veoma medijski propraćeno sudsko suđenje.

Konačan sporazum postigli su u februaru 1988. godine. Prema dogovoru, Holmu je pripalo približno milion dolara na ime alimentacije, automobil, dok je Kolins zadržala puno vlasništvo nad njihovom zajedničkom nekretninom u Francuskoj.

Peti brak sa 32 godine mlađim

Posle svega što je prošla, Džoan Kolins je 2000. godine upoznala Persija Gibsona, muškarca koji je od nje mlađi čak 32 godine. Ovog puta, međutim, razlika u godinama nije predstavljala prepreku. Njihova veza prerasla je u brak, a Kolins je u njemu pronašla stabilnost i ljubav koju je dugo tražila.

Pogledajte u galeriji fotografije Džoan Kolins i Persija Gibsona:

1/11 Vidi galeriju Džoan Kolins i njen 32 godine mlađi suprug Persi Gibson Foto: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Vrtoglavo je i fantastično. Persi i ja smo ludo zaljubljeni. Napokon sam pronašla svoju pravu srodnu dušu", rekla je Kolins.

Džoan Kolins spasila "Dinastiju" od gašenja

Nakon prve sezone, "Dinastija" je umalo bila otkazana. Situacija se, međutim, dramatično promenila dolaskom Džoan Kolins u ulozi zlokobne Aleksis Karington. Serija je tada "eksplodirala" sa gledanošću praktično preko noći. Aleksis je postala jedan od najprepoznatljivijih likova serije, a dolazak Džoan Kolins označio je prekretnicu u njenoj popularnosti. Do 1985. godine "Dinastija" je postala najgledanija sapunica na celom svetu.

Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Hammer Film Productions / AFP / Profimedia

Stavila lični pečat kroz tuče sa Kristal Karington

Čuvene tuče Aleksis i Kristl bile su jedan od zaštitnih znakova "Dinastije", a tuče u blatu i jezeru bile su u skladu sa tadašnjom popularnošću takvog "sporta" - ženskog rvanja u blatu. Iako su se njih dve u seriji neprestano sukobljavale, privatno su imale sjajan odnos.

Tokom snimanja takvih scena vodile su računa da ne povrede jedna drugu. Ipak, dogodilo se i ono čega su se pribojavale: tokom kultne scene u kojoj se Aleksis i Kristl potuku u jezeru, Aleksis je zadobila povredu brade jer ju je Kristl slučajno udarila. Od te povrede bilo joj je potrebno dve nedelje da se oporavi.

Scena bola Aleksis zapravo je stvarna. Dodatni problem bila je voda u jezeru, koja je bila izuzetno plitka. Obe glumice priznale su da su strahovale da ne povrede glavu ili leđa, posebno zato što nisu želele da koriste ni kaskaderke ni dublere za snimanje tih scena.

Umalo napustila "Dinastiju"

Iza raskošnih scena "Dinastije" odvijala se još jedna vrsta drame. Džoan Kolins i producent Eron Speling imali su katastrofalan odnos. Konstantno su se svađali oko novca, vremena provedenog na setu i scenarija. Kolins je čak pretila da će napustiti šou ako ne bude jednako plaćena kao i drugi, što je smatrala da zaslužuje.

Džoan Kolins kao Aleksis Karington u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia

Na penziju ni ne pomišlja

Iako ima pune 93. godine, Džoan Kolins ne planira da okači glumu o klin. Baš ove godine dobila je glavnu rolu u filmu o misteriji ubistva "A Murder Between Friends" gde tumači lik Frančeske Karlajl, glamurozne i duhovite detektivke. Prema navodima stranih medija, scenarista Mark Rozano izjavio je da je ulogu napisao baš za nju.

Džoan Kolins na promociji filma "A Murder Between Friends" Foto: James Warren/Famous / StarMax / Profimedia

Uloga Frančeske nije jedina u kojoj je, ove godine, debitovala Džoan Kolins. U predstojećem biografskom filmu "My Duchess" (poznatog i kao The Duchess and i/ili The Bitter End), iza čijeg naslova stoji reditelj Majk Njuvel poznat po ostvarenjima poput "Četiri venčanja i sahrana", kao i "Hari Poter i vatreni pehar", Džoan Kolins tumačiće lik Volis Simpson - kontroverzne vojvotkinje od Vindzora gde će pokazati njeno tiho propadanje u poslednjim godinama života u Parizu.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji