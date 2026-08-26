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GlumicaEdit Gonzalez rođena je u Montereju, a interesovanje za glumu pokazala je još kao dete, kada je dobila i svoju prvu ulogu. Tokom sedamdesetih godina pojavljivala se u brojnim filmovima i televizijskim serijama, dok je obrazovanje nastavila uporedo sa glumačkim usavršavanjem u Njujorku i Parizu.

Edit Gonzales Foto: prinscreen/youtube/ Gabriela Giacoman

Veliki uspon u karijeri doživela je početkom devedesetih, a vremenom je stekla i nadimak "Kraljica telenovela". Publika je posebno pamti po upečatljivim ulogama, među kojima su Monika u "Divljem srcu", Leonela u "Divljoj ruži" i Barbara u "Donji Barbari".

Privatni život Edit Gonzalez godinama je bio pod lupom javnosti. Ćerku Konstancu odgajala je kao samohrana majka i dugo nije želela da otkrije identitet njenog oca. Kasnije se saznalo da je reč o meksičkom političaru Santjagu Krilu.

Edit Gonzales Foto: Diego Corredor/MPI / Capital pictures / Profimedia

Tokom jednog intervjua 2012. godine glumica nije uspela da sakrije emocije kada je progovorila o bolnom gubitku deteta.

"Izgubila sam jedno dete. Mnogo mi je žao zbog toga. To je nešto što me i dalje boli i što će me zauvek boleti", ispričala je tada.

Od 2010. bila je u braku sa ekonomistom Lorencom Lazo Margainom. Šest godina kasnije, 2016, dijagnostikovan joj je rak jajnika, sa kojim se godinama borila.

Iako se u jednom trenutku činilo da je bolest pod kontrolom, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo. Edit Gonzalez preminula je 2019. godine, u 55. godini života.

Edit Gonzales tokom borbe protiv raka Foto: El Universal / Zuma Press / Profimedia

Njena smrt duboko je potresla javnost, a brojni prijatelji, kolege i obožavaoci došli su da joj odaju poslednju počast na komemoraciji održanoj u pozorištu u Meksiko Sitiju.

(Kurir.rs/Žena)

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