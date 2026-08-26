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Princ Hari i Megan Markl doputovali su u sredu u Veliku Britaniju zajedno sa decom, princom Arčijem i princezom Lilibet, čime je započelo novo životno poglavlje porodice Saseks posle šest godina života u Kaliforniji.

Porodica je oko podneva sletela na aerodrom u Birmingemu privatnim letom iz Los Anđelesa, a njihov portparol nije želeo da iznosi detalje putovanja. Vest o njihovom povratku pojavila se još prošle nedelje.

Prema pisanju britanskih medija, Hari i Megan su iz aerodroma Van Nujs u Los Anđelesu navodno putovali luksuznim poslovnim avionom Bombardier Global Express XRS, koji su iznajmili od kalifornijske kompanije Planet Nine Private Air.

Procene govore da iznajmljivanje takve letelice košta oko 12.000 dolara po satu leta.

1/4 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Bez policijske zaštite po dolasku

Posebnu pažnju izazvala je informacija da Hari, Megan i njihova deca po dolasku navodno nisu imali policijsku zaštitu.

Njihova bezbednost već godinama predstavlja jedno od najspornijih pitanja otkako je Hari, nakon povlačenja sa kraljevskih dužnosti, izgubio pravo na automatsku policijsku zaštitu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za sada nije poznato kako će njihovo obezbeđenje biti organizovano tokom dužeg boravka u zemlji.

Ne vraćaju se kraljevskim obavezama

Iako su se vratili u Britaniju, Hari i Megan neće ponovo postati aktivni članovi kraljevske porodice.

Prema dostupnim informacijama, nastaviće da žive kao privatne osobe bez službenih kraljevskih dužnosti, a njihov novi dom trebalo bi da bude privatna rezidencija van Londona. Kao jedna od mogućih lokacija pominje se oblast Kotsvolds.

Arči i Lilibet uskoro kreću u britanske škole

Jedan od najvažnijih razloga zbog kojih je njihov povratak upravo sada privukao toliku pažnju jeste početak nove školske godine.

Sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet već su upisani u britanske škole, a nastavu bi trebalo da počnu naredne nedelje. Za oboje će to biti velika promena, jer su do sada odrastali pre svega u Kaliforniji.

Arči je rođen u Londonu 2019. godine, dok je Lilibet dve godine kasnije rođena u Kaliforniji.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)