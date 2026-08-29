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Mekoli Kalkin je imao samo deset godina kada je postao jedno od najprepoznatljivijih lica na svetu. Uloga Kevina Mekalistera u filmu „Sam u kući“ donela mu je slavu o kakvoj većina glumaca može samo da sanja, ali je dečaku iz Njujorka istovremeno oduzela ono što je tada najviše želeo – obično detinjstvo.

Glumac napunio je 46 godina, a njegov život odavno ne liči na priču o još jednoj problematičnoj dečjoj zvezdi kakvu su tabloidi godinama pokušavali da naprave. Iza njega jesu porodični sukobi, povlačenje iz Holivuda, dva bolna gubitka i period u kojem je otvoreno priznao da se „igrao vatrom“, ali je Kalkin poslednjih godina pronašao mnogo mirniju svakodnevicu – uz partnerku Brendu Song i njihova dva sina.

Mekoli Kalkin i Ketrin O'Hara u filmu Sam u kući Foto: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Kevin mu je doneo svet, ali mu je uzeo privatnost

Rođen je u Njujorku kao jedno od sedmoro dece Kita Kalkina i Patriše Brentrup. Glumom je počeo da se bavi veoma rano, a već krajem osamdesetih pojavio se u filmu „Uncle Buck“. Međutim, ništa nije moglo da ga pripremi za ono što je usledilo posle filma „Sam u kući“.

Kevin Mekalister postao je fenomen, film svetski hit, a Mekoli jedan od najplaćenijih i najtraženijih dečjih glumaca tog vremena. Usledili su „My Girl“, nastavak „Sam u kući“, „The Good Son“ i „Richie Rich“.

Ketrin O’Hara i Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Dok je publika gledala dete koje na ekranu bez problema nadmudruje odrasle, iza kamere se Kalkin sve teže nosio sa tempom kojim je radio. Kasnije je govorio da je već kao dečak želeo da se vrati u školu i provodi vreme sa vršnjacima.

Posle filma „Richie Rich“ gotovo se potpuno povukao.

Imao je svega 14 godina.

Sukob sa ocem i milioni oko kojih se vodila bitka

Kalkinovo povlačenje nije bilo samo posledica umora od glume. Njegov odnos sa ocem Kitom, koji je upravljao njegovom karijerom, godinama je bio veoma težak.

Kada su mu se roditelji razišli, usledila je i borba za kontrolu nad njegovom zaradom, koja se procenjivala na više miliona dolara. Kalkin je kasnije objasnio da se nije, kako se godinama pisalo, „razveo od roditelja“, već je pravnim putem uklonio njihova imena iz fonda u kojem se nalazio njegov novac i prepustio upravljanje nezavisnoj osobi.

O odnosu sa ocem nije pokušavao da napravi lepšu priču nego što je bila.

Foto: Profimedia

– Dogodile su se određene sjne stvari, ali sjne stvari se događaju deci sve vreme – rekao je u jednom od svojih najotvorenijih intervjua.

Istovremeno je odbijao da sebe predstavlja isključivo kao žrtvu, podsećajući da je iz tog perioda izašao sa novcem, slavom i mogućnošću da kasnije sam odlučuje kako želi da živi.

Porodicu su pogodile dve tragedije

Velika porodica Kalkin tokom godina suočila se i sa gubicima koji nisu imali nikakve veze sa Holivudom.

Njegova polusestra Dženifer Adamson preminula je od posledica predoziranja, dok je sestra Dakota izgubila život nakon što ju je udario automobil. Imala je samo 29 godina. Mekoli je bio veoma vezan za Dakotu, a mnogo godina kasnije njenim imenom nazvao je svog prvog sina.

Pogledajte u galeriji fotografije zbog kojih je nastala drama:

1/4 Vidi galeriju Mekoli Kalkin Foto: Oklahoma County Sheriff / Zuma Press / Profimedia, Guillermo Bosch / INSTAR Images / Profimedia, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Važno je ispraviti podatak koji se često pogrešno prenosi: njegova sestra Kvin Kalkin nije preminula. Ona je živa i čak se pojavila na ceremoniji kada je njen brat dobio zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Fotografija zbog koje su ga proglasili zavisnikom

Kada se povukao iz velikih studijskih projekata, Kalkin nije nestao iz interesa javnosti. Naprotiv, odsustvo sa crvenih tepiha često je ostavljalo prostor tabloidima da umesto njega napišu sopstvenu verziju njegovog života.

Posebno mnogo pažnje izazvale su fotografije na kojima je izgledao izrazito mršavo. Pojavile su se tvrdnje da je zavisan od heroina i lekova protiv bolova, ali je Kalkin takve tvrdnje kasnije odbacio.

– Nisam trošio šest hiljada dolara mesečno na heroin ili šta god da su već pisali – rekao je nekoliko godina kasnije, kritikujući tabloide koji su senzacionalističke priče predstavljali kao zabrinutost za njegovo zdravlje.

Nije, međutim, tvrdio da nikada nije koristio drogu.

Foto: Guillermo Bosch / INSTAR Images / Profimedia

U intervjuu za „Eskvajer“ otvoreno je rekao da se svojevremeno „igrao vatrom“ i da je u nekoliko trenutaka morao sam sebe da zaustavi kada je shvatio da preteruje. Naglasio je da nikada nije bio na rehabilitaciji niti je došao do tačke u kojoj bi mu takva vrsta lečenja bila potrebna.

Od braka sa Rejčel Majner do devet godina sa Milom Kunis

Ni njegov ljubavni život nije prošao bez velikog interesovanja javnosti.

Još kao veoma mlad oženio se glumicom Rejčel Majner. Venčali su se 1998, razdvojili dve godine kasnije, a brak je zvanično okončan 2002. godine.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iste godine počela je njegova veza sa Milom Kunis. Ostali su zajedno gotovo devet godina, a razišli se 2011. Kunis je kasnije pričala koliko je bilo neobično živeti pored čoveka kojeg su prolaznici i deceniju nakon „Sam u kući“ prepoznavali čim bi izašao na ulicu.

Ipak, odnos koji će mu promeniti život počeo je nekoliko godina kasnije.

Sa Brendom Song dobio porodicu koju danas čuva od reflektora

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Brendu Song upoznao je tokom rada na filmu „Changeland“, a njihova veza počela je 2017. godine.

Dobili su dvojicu sinova. Stariji Dakota rođen je 2021. i ime je dobio po Kalkinovoj pokojnoj sestri, dok je Carson rođen 2022. Mekoli i Brenda su se verili i već godinama veoma pažljivo čuvaju privatnost svoje dece.

Ironija njegovog današnjeg života teško može da promakne: čovek kojem je ogromna slava stigla pre nego što je stigao da odživi detinjstvo sada pokušava da svojoj deci upravo detinjstvo sačuva.

Kalkin je ponovo počeo da prihvata glumačke angažmane, pojavio se i u „American Horror Story“, a dobio je i zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih. Ipak, njegova najveća promena dogodila se daleko od filmskog seta.

Kada je zahvalio Brendi na ceremoniji povodom dobijanja zvezde, rekao joj je da mu je dala ono što mu je dugo nedostajalo – svrhu i porodicu.

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