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Majkl Džekson preminuo je 25. juna 2009. u iznajmljenoj kući u naselju Holmbi Hils u Los Anđelesu. Zvanično je utvrđeno da se radilo o ubistvu iz nehata. Njegov bratanac Džafar Džekson imao je 12 godina kada se desio tragičan događaj i nedavno je govorio o svom slavnom stricu.

Džafar Džekson je sin Džermejna Džeksona, rođenog brata Majkla Džeksona. U nedavnom intervjuu za časopis GQ Middle East, pričao je svojim pripremama za ulogu u biografskom filmu "Majkl" gde tumači lik čuvenog pevača i o svom odnosu sa stricem.

1/15 Vidi galeriju Film Majkl Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Copyright © 2026 Lionsgate

Otkrio je da je poslednji put video Majkla Džeksona dva meseca pre 25. juna 2009. Pevač je tada imao 50 godina i pripremao se za svoju povratničku turneju "This Is It“.

Susret se desio na porodičnoj večeri koju su Džo i Ketrin Džekson, roditelji kralja popa, priredili povodom godišnjice braka u Beverli Hilsu. Džafar se prisetio kako je njegov otac Džermejn pevao sa Majklom, koji je planirao da pozove porodicu na svoje letnje koncerte u Londonu.

"Sećam se da sam sedeo preko puta njega i mog tate kako smo zajedno pevali a kapela. Samo sam ih posmatrao, to je bio poseban trenutak“, rekao je bratanac muzičke zvezde. Pre nego što je otišao, Majkl Džekson mu je rekao: "Vidimo se u julu".

Poslednje godine Majklovog života i dalje su predmet velikog interesovanja i raznih polemika. Džafar Džekson imo je jedinstven uvid u dnevnike svog strica.

U jednom intervjuu je ispričao kako je, dok je čitao beleške, primetio da mnoge od njih odražavaju dečju perspektivu, ispunjenu avanturom i nevinošću. Otkrio je rečenicu koju je Majkl Džekson napisao u dnevniku. "Čim izađem na ulicu, želim da 10.000 ljudi stane i pogleda me".

Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Džafar smatra da je Majkl tokom celog života sačuvao dečju radoznalost, koja se tokom godina samo produbljivala.

Ranije ove godine Džafar je u emisiji „Today!“ govorio o svojim uspomenama iz detinjstva i putu do uloge u filmu "Majkl". Napomenuo je mu porodične veze nisu olakšale dobijanje posla, već da je morao da zasluži svaku šansu. Objasnio je da je zahtevan proces audicije na kraju ubedio filmske stvaraoce, njegovu porodicu, kao i njega samog da je dorastao zadatku.

Podelio je sa gledaocima detalje porodičnih druženja, pa je ispričao kako je Majkl često posećivao njihov dom i okupljao rođake na dane društvenih igara. Dotakao se i poseta Nedođiji, kontroverznom imanju u Kaliforniji, koje je pripadao slavnom pevaču. Prema njegovim rečima, bili su to dani ispunjeni žmurkama, slatkišima, vožnjama u zabavnom parku i filmovima.

Naglasio je da je celo iskustvo bilo izuzetno zabavno. Na kraju je priznao da je osećao veliki pritisak i odgovornost zbog uloge muzičke ikone u projektu od takvog značaja.

Film "Majkl“ postao je najprofitabilniji biografski film svih vremena, zaradivši preko 1,02 milijarde dolara, nadmašivši hitove kao što su "Openhajmer“ i "Boemska rapsodija“.

Mada su reakcije kritičara bile pomešane, publika ga je ocenila sa visokih 97 odsto na sajtu Rotten Tomatoes. Polsle velikog komercijalnog uspeha filma, najavljen je njegov nastavak, koji bi trebalo da se bavi kontroverzama iz kasnijeg perioda Džeksonovog života, predstavljenim iz njegove perspektive.

(Kurir.rs/ Žena)

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