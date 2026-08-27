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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Handan dolazi u sukob sa Ahmedom i Kosem Foto: Promo

Sadržaj 42. epizode

Nakon što je sultan Ahmed naredio pogubljenje princa Mustafe, u poslednjem trenutku dolazi do neočekivanog preokreta. Mustafa uspeva da izbegne dželate, a Ahmed u tome vidi znak Svevišnjeg da ne treba da ubije svog brata. Sultanija Halime, koja strahuje za sinov život, saznaje da je princ pošteđen, ali ubrzo otkriva da njegova sudbina još nije u potpunosti rešena.

Ahmed donosi novu odluku o sudbini princa Mustafe, kako bi sprečio da ponovo postane sredstvo u rukama onih koji žele da ga svrgnu. Handan se protivi njegovom planu, upozoravajući da opasnost neće nestati sve dok postoje ljudi koji priželjkuju Mustafu na prestolu i dolazi u sukob sa Kosem. Istovremeno, ona nastoji da ojača svoj položaj u haremu, dok se Kosem suočava s upozorenjima Derviš-paše, koje se mogu doživeti i kao pretnje.

Halime je očajna zbog odluke koja je doneta o sudbini Mustafe Foto: Promo

Sultan Ahmed odredio je kaznu za postupke sultanije Safije, a Zulfikar je dobio zadatak da je sprovede u delo. Istovremeno, Halime doživljava novi udarac kada od Handan sazna za Ahmedovu odluku o sudbini princa Mustafe. Njeni pokušaji da uz suze i molbe spreči ono što sledi neće imati uspeha.

Kosem, međutim, dobija priliku da odluči o sudbini Bulbul-age, koji je doveden pred nju i Ahmeda. Umesto da ga pogubi, Kosem mu pošteđuje život, ali mu oduzima nešto drugo. Ahmed priznaje da je Bulbul tog dana spasao ne samo Kosem već i njega, čime njegov život dobija novu šansu. Međutim, to ne znači da neće osetiti posledice za svoja dela. Naprotiv.

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