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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Derviš hoće da ukloni Mehmeda Giraja Foto: Promo

Sadržaj 43. epizode

Sultanija Halime pokušava da se pomiri sa činjenicom da će princ Mustafa biti odvojen od nje, i sa tugom se rastaje od njega. U međuvremenu, Handan ponovo pokušava da nagovori Ahmeda da postavi Derviša na položaj velikog vezira, što stvara sumnju kod njega. Takođe, besna je zbog porasta Koseminog uticaja, i svoje nezadovoljstvo otvoreno pokazuje.

Kosem i Dženet-kalfa smišljaju plan kojim će dobiti kontrolu nad bitnim položajem u haremu. Handan traži od Dženet da joj se pokori, i dok se ona suočava sa teškim izborom, sultanija Halime upozorava Kosem da joj je majka sultanija novi neprijatelj i da je se čuva. U međuvremenu, sultanija Safije iz zatvora moli da joj se ispuni poslednja želja.

Foto: Promo

Derviš-paša odlučuje da ukloni svakoga ko bi mogao da razotkrije njegovu veliku tajnu. S druge strane, sultan Ahmed konačno donosi odluku o novom velikom veziru. Iako se očekuje da će pečat pripasti Murat-paši, sultan poverava tu dužnost nekom drugom, dok Muratu daje važnu ulogu na bojnom polju. Istovremeno, pohvaljuje i Mehmeda Giraja, što stvara nezadovoljstvo kod Derviša.

U međuvremenu, Kosem postaje sve veća prepreka Handaninim planovima. Dok se dve sultanije otvoreno sukobljavaju oko uticaja i vlasti, protiv Kosem se priprema opasan plan. Njeni neprijatelji veruju da će uskoro sama zakoračiti u zamku iz koje možda neće moći da se vrati.

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