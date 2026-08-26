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U regionu su potvrđeni slučajevi zaraze virusom Zapadnog Nila, a od posledice zaražavanja preminula je i legendarna glumicaMira Furlan 2021. godine. Ona je umrla od virusa koji joj je preneo zaraženi komarac

Poslednje mesece života provela je u teškom zdravstvenom stanju, boreći se za oporavak u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos lečenju, bolest je na kraju bila jača.

Vest o njenom odlasku potvrdio je i scenarista Majkl Stražinski, koji je otkrio da je znao koliko je Mirino zdravstveno stanje bilo ozbiljno.

"Nadali smo se da će joj biti bolje. U grupnom mejlu poslatom glumačkoj postavi nedavno čuo sam da bi joj moglo biti bolje", napisao je on.

Mira Furlan Foto: Printscreen YouTube

Kasnije ga je pozvao Mirin kolega Piter Jurasik i rekao da njen suprug, reditelj Goran Gajić, vodi glumicu kući.

Njen prerani odlazak ostavio je veliku prazninu u ovdašnjem umetničkom svetu, i mnogi su tog ranog januarskog jutra bili zatečeni kada je stigla tužna vest iz Los Anđelesa.

Nakon godišnjice smrti objavljena je glumičina biografija "Voli me više od svega na svijetu" koju je napisala pre svoje smrti, a posthumno je objavio njen suprug, reditelj Goran Gajić.

Na poslednjoj stranici biografije suprug Mire Furlan opisao je trenutak kada se "preselila" u večnost:

„Mira je poslednji put udahnula 21. januara 2021, u našem vrtu. Držala je za ruku svog sina i mene, svog muža.“

Mira Furlan Foto: Printscreen YouTube

Potresno pismo sinu u biografiji

Odlomak glumičine biografije u kom se obraća sinu i koji je objavljen u najavi knjige u mnogima je izazvao duboke emocije.

- Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao da razumeš šta se dešavalo pre tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svet iz kog su potekli tvoji roditelji? Da li uopšte želiš da znaš nešto o tome? Da li ti treba taj težak prtljag, prtljag koji tvoja majka vuče sa sobom ceo svoj život, ne nalazeći načina da ga bar začas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da "bolje razumem samu sebe" pokušavajući da detektujem skrivenu "priču" u raštrkanom, nelogičnom, haotičnom narativu svojega života? Dok sam pokušavala odgovoriti na ta pitanja na koja odgovor nije moguć, boreći se s rečima jezika koji nije moj (iako se drsko pretvaram da jeste), desilo se nešto jako čudno: odrastao si. Ne samo to: Amerika je postala drugačija zemlja, zemlja zlokobno slična mestu koje smo nekada napustili s užasom i u očaju. Više nema sumnje da su sile koje su nas isterale iz naših domova izvojevale globalnu pobedu. Već smo se jednom borili s tim silama. Sada smo umorni. Iscrpljeni ponavljanjem. Uz to, prilično neobično, ova knjiga postaje drugačija knjiga. To više nije knjiga sećanja na daleko mesto i daleko vreme. Ona postaje nešto puno drugačije: molba Americi i svetu - stoji u odlomku knjige napisane na 640 stranica.

Procenjuje se da na jedan teži slučaj dolazi oko 140 zaraženih bez simptoma ili sa blažim tegobama Foto: Shutterstock

Šta je virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, a njegovi prirodni rezervoari su pre svega komarci i ptice. Ne prenosi se sa čoveka na čoveka.

Najvažnijim prenosiocem smatra se komarac iz roda Culex, iako infekciju u određenim okolnostima mogu preneti i druge vrste komaraca.

Bolest se najčešće javlja tokom leta i jeseni, kada klimatski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca.

Većina nema simptome, ali kod nekih posledice mogu biti kobne

Kod oko 70 do 80 odsto zaraženih infekcija prolazi bez ikakvih simptoma.

Kod približno 20 odsto obolelih javljaju se simptomi slični gripu, poput:

povišene temperature,

glavobolje,

slabosti,

bolova u mišićima i zglobovima.

Najopasniji oblik bolesti razvije se kod oko jedan odsto obolelih, kada virus zahvati centralni nervni sistem i izazove meningitis ili encefalitis.

Najveći rizik imaju starije osobe, ljudi sa hroničnim bolestima poput dijabetesa, hipertenzije ili bubrežnih oboljenja, kao i osobe oslabljenog imuniteta.