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Više od 20 puta odlazila u rehabilitacioni centar, bezbroj puta završila u lisicama - možete li da verujete da se iza ovih stravičnih priča krije ime žene koja je nekada bila na tronu sveta? Tokom 1990. godineHeder Loklir nije bila samo kraljica svetske scene - bila je i nedodirljiva holivudska ikona.

Serija Dinastija Foto: Profimedia

Ipak, najrazornija tragedija koja joj se dogodila nije bila ni u policijskoj stanici niti sudnici, već ona koja je otkrivena kroz reči njene ćerke, Eve Sambore, koja je svemu svedočila ističući da ni osuda spoljašnjeg sveta nije bila okrutna kao bol koju je njena majka nosila u srcu. Od visine slave do dubine očaja, otkrila je šta je ono što ju je zapravo uništilo i šta je ostalo od žene za koju se činilo da je imala sve.

Trnovit put do "Dinastije"

Da biste razumeli kako je život Heder Loklir upao u tamni ambis, prvo morate da se upustite u vrtoglave visine slave kojima je nekad plovila. Heder je zauzimala najviše pozicije u američkom šoubiznisu a, ipak, njeno putovanje do vrha počelo je nizom bolnih poniženja. U srednjoj školi Njuberi park, koju je pohađala, Heder se borila sa duboko ukorenjenom nesigurnošću nakon što su je drugari iz razreda svakodnevno zadirkivali zbog proteze i njenog lica prekrivenog aknama.

Pogledajte kako je izgledala Heder Loklir u seriji Dinastija:

1/8 Vidi galeriju Heder Loklir u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia, Aaron Spelling Productions / Album / Profimedia, IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Najveći emotivni udarac doživela je kada su je odbili da bude deo tima navijačica, ali Heder nije dozvola da je to porazi. Njenu bol transformisala je u motivaciju. Nakon srednje škole, primljena je na Univerzitet Kalifornija u Los Anđelesu (UCLA), gde je počela da se bavi modelingom u početku pozirajući za reklame koje su promovisale univerzitet koji je pohađala. To je bio njen prvi korak ka industriji zabave.

Odskočna daska u njenoj karijeri bila je kada ju je otkrio legendarni filmski producent, Aron Speling, i ponudio joj ulogu Semi Džo u kultnoj seriji "Dinastija" (1981). Iako je režiser iz prva kritikovao boju njenog glasa, opisujući ga kao piskavog i kezavog, Heder ni po koju cenu nije dopustila da joj neko oduzme ulogu. Odmah je počela da pohađa kurs vokalnog treniranja, a zahvaljujući njenoj upornosti sporedna uloga koju je dobila uskoro je postala jedan od glavih likova koji je u seriji ostao godinama.

Istovremeno, Aron Speling pozvao ju je na audiciju za akcionu seriju "T.J. Hooker", gde je debitovala rame uz rame sa Vilijamom Šatnerom. Tokom produkcije, kostimografi su je konstantno pritiskali da nosi grudnjak sa jastučićima ne bi li njene grudi izgledale izazovnije, međutim, Heder je odlučno odbila.

Heder Loklir u seriji Dinastija Foto: Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia

"Ne, neću ga nipošto nositi. Želim da publika vidi moje pravo telo, baš onakvim kakvo jeste", svojevremeno je govorila glumica, a njena nepokolebljivost vremenom je učinila da režiser popusti.

Vrhunac karijere

Pik njene karijere došao je 1993. godine kada je Spelingova serija "Melrose Place" (Melrouz Plejs), koja je takođe stekla veliku popularnost u Srbiji, bila na ivici otkazivanja zbog katastrofalno niske gledanosti. Tada se Aron Speling odlučio na poslednji korak, sve stavljajući na kocku - doveo je Heder u seriju gde je tumačila ulogu Amande Vudvard, okrutne, proračunate i emocionalno hladne direktorice marketinga. Gledanost je skočila preko noći. Publika je volela da mrzi Amandu, ultimativnu televizijsku ku*ku. Ova uloga donela je Heder četiri uzastopne nominacije za Zlatni globus za najbolju glumicu. Zvanično je bila "krunisana" kao kraljica Holivuda, a sama Heder mislila je da spada u glumice koje svaki šou mogu da spasu od propadanja.

Njen uspeh nastavio se kada je zamenila Majkla Džej Foksa, koji je napustio glumu zbog uznapredovale Parkinsonove bolesti, u kultnoj seriji "Svi gradonačelnikovi ljudi" (Spin City). Zahvaljujući njenom dolasku serija je nastavila da se emituje još nekoliko sezona. Kasnije je svoj talenat pokazala i u seriji "Bostonski advokati" (Boston Legal), potvrđujući svoju reputaciju najmoćnije televizijske talije.

Heder Loklir i Džek Vagner u seriji Melrouz Plejs Foto: FOX TELEVISION NETWORK-SPELLING TELEVISION / Album / Profimedia

Tokom devedesetih godina Heder je bila bukvalno svuda - osvojila je People's Choice Award 1991. godine, bila je voditeljka čuvene emisije "Saturday Night Live" i redovno je osvanjivala na naslovnicama čuvenih magazina uključujući People i Rolling Stone. Devojka koja je nekad bila ismevana od strane popularnih devojčica iz škole porasla je u ženu kojoj je klicalo hiljade ljudi očarani njenom lepotom. Ali, iza svog tog glamura i slave, krila se burna prošlost koja je oblikovala njenu komplikovanu ličnost.

Odrastala u strogoj porodici

Njeno puno ime je Heder Din Loklir. Rođena je 25. septembra 1961. godine u Vestvudu u Kaliforniji. Odrasla je u tipičnoj porodici, srednje klase, ali i porodici koja je bila izuzetno stroga i disciplinovana u kreativnom radu. Njen otac, Vilijam Loklir, radio je kao stručni saradnik na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu nakon što je završio karijeru kao pukovnik u mornarici SAD. Njena majka, Dajen Loklir, bila rukovodilac proizvodnje u Dizniju. Ta kombinacija uticala je na nesvakidašnje vaspitanje Heder Loklir.

Čelična discpilina njenog oca pukovnika i kreativna disciplina njene majke nisu dozvoljavali maloj Heder da napravi grešku. Ukoliko bi se i potkrala snosila je posledicu kao nekada vojnici kojima je komandovao njen otac. Ali umesto da je obuzmu strah i suze, svojim prodorno plavim očima gledala je direktno u roditelje i tada je, sa svega šest godina, shvatila da pomoću šarma, nevinosti i slatkih reči uvek može da "isprosi" oproštaj. Shvatila je važnu lekciju - ljubaznost i manipulacija mogu i najstrožije ljude da nateraju da popuste. Ta sposobnost kasnije postala je njeno najmoćnije oružje, kako na ekranu tako i u privatnom životu.

Heder Loklir u seriji Melrou Plejs Foto: Prifimedia

Međutim, Hederine tinejdžerske godine bile su daleko od mirnih. Dok se borila sa nesigurnošću zbog fizičkog izgleda zbog kog je trpela vršnjačko nasilje, uplovila je u problematičnu vezu sa vršnjakom zbog čega se godinama borila sa anksioznošću konstantno tražeći potvrdu od drugih. Beg od teških emocija pronašla je u školskom pozorištu gde je na sceni postajala sasvim druga osoba.

Osvrćući se dalje na njeno detinjstvo, uočena je neverovatna sličnost između nje i Alis Kerol, heroine "Alise u zemlji čuda" - na prvi pogled bila je poslušno dete koje je prihvatalo pravila svoje porodice, ali duboko u sebi bežala je u samo sebi poznat svet, mesto na kom je samo ona postavljala pravila. Naučila je da koristi šarm kao navigaciju kroz okrutan svet odraslih, ali kada je i sama postala deo tog sveta, kontradiktornosti su počele da izlaze na videlo. Istovremeno je bila ranjiva, ali i izuzetno vešt manipulator kada su u pitanju emocije drugih ljudi. Očajna za stabilnošću, ali u konstantnoj žudnji za komplikovanim ljubavnim vezama. Njene ljubavne afere preplavljivale su naslovnice tabloida, transformišući njen život od čuvene glumice do razvratne ljubavnice.

Krah dva braka i emotivni lom

Heder Loklir udavala se dva puta. Njen prvi brak bio je brz, intenzivan i nemoguć za ignorisati. Tokom 1986. godine, u jeku slave koju je ponela ulogom Semi Džo u "Dinastiji", udala se za Tomija Lija - buntovnog bubnjara benda "Motley Crue". Zaprosio ju je u limuzini odmah nakon koncerta i ta ishitrena energija definisala je njihov ceo brak, koji je vrlo brzo postao haotičan. Njegov svet vrteo se oko uspeha i bludnih žurki, svet koji je bio daleko od pažljivo kontrolisanog javnog imidža koji je godinama gradila. Konstantno su ih pratile glasine o nasilju i, iako nikad javno nije to priznala, njeni bližnji kasnije su potvrdili da su često umesto poljubaca razmenjivali šamare.

Pogledajte u galeriji fotografije Heder Loklir i Tomija Lija:

1/5 Vidi galeriju Heder Loklir, Tomi Li Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Sedam godina kasnije, 1993, njihov brak se raspao, a nedugo potom uplovila je u vezu sa Ričijem Samborom, pratećim članom Džona Bona Džovija. Samo godinu dana kasnije, 1994, njihovu vezu krunisali su brakom a iste godine dobili su i ćerku Evu Samboru. Isprva je izgledalo kad da je sa njim pronašla stabilnost za kojom je dugo tragala, pa su ubrzo postali jedan od najpopularnijih parova Holivuda. Međutim, 2006. godine savršena slika se srušila bez ikakvog upozorenja. Heder je podnela zahtev za razvod braka, a ubrzo je i otkriveno da je Riči tokom braka sa njom ušao u aferu sa njenom najbližom prijateljicom i koleginicom Deniz Ričards. Za nju to nije bio samo razvod, već i izdaja dvoje ljudi kojima je verovala najviše i ovoga puta šteta je bila nepopravljiva.

Za razliku od prvog braka, ovo nije bio samo haos od kog je otišla. Krah braka sa Ričijem promenio je njeno viđenje na ljubavne veze direktno utičući na poverenje svih bliskih ljudi oko nje. Od tog trenutka njen život je polako ali siguro počeo da se raspada, nižući skandal za skandalom.

Pogledajte fotografije Heder Loklir i Ričija Sambore:

1/5 Vidi galeriju Heder Loklir, Riči Sambora Foto: J. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia, Lisa Rose / Zuma Press / Profimedia

Iako je zadržala svoj osmeh kojim je zračila, unutar sebe vodila je žučnu bitku sa demonima. Dok je koračala crvenim tepihom ponovo je ukrstila mačeve sa depresijom i anksioznošću.

Hapšenja, skandali i borba s opijatima

Da bi izdržala bol koja ju je razarala počela je da se kljuka antidepresivima i drugim medikamentima i time napravila prve korake ka sunovratu, u koji su upale i mnoge druge slavne ličnosti pre nje. Potisnute emocije i telo puno antidepresiva od nje su napravile tempiranu bombu koja je svakog časa pretila da eksplodira. Baš ta eksplozija dogodila se 25. februara 2018. godine, kada je policija primilla poziv od rođenog brata glumice koji je tada prijavio porodično nasilje u njenom domu u Tauzand Ouksu, Kalifornija.

Kada je policija stigla na lice mesta, u njenom stanu našli njenog tadašnjeg dečka Krisa Hejsera, krvavog nosa koji je glumica tokom tuče pokušala da odgrize. Prema njegovim rečima, Heder je bila ta koja ga je napala, a kada je policija pokušala da je uhapsi postala je ratoborna. Prema policijskom izveštaju, Heder je nasilno šutnula i pesničila tri policajca, nakon čega je bila uhapšena i osuđena za porodično nasilje i nanošenje telesnih povreda za sva tri policajca koja je napala. Ovaj skandalozni incident bio je prvi u nizu njenog propadanja.

Nakon što je puštena uz kauciju, njeno psiho-emotivno stanje je počelo da se pogoršava. Samo četiri meseca kasnije, 24. juna, policija je ponovo dobila poziv zbog njenog maničnog i agresivnog ponašanja. Ovoga puta brutalno je napala ne samo policajca već i bolničara hitne pomoći koji su pokušavali da je smire injekcijom. U policijskom izveštaju tada navedeno je da je više puta pretila policiji smrću ukoliko još jednom pređu prag njenog stana. Takođe je naglašena i sumnja da je u tom trenutku bila pod snažnim uticajem narkotika, što je dovelo do njenog drugog pojavljivanja na sudu za svega šest meseci. Ovoga puta Heder je dobila osam krivičnih prijava, uključujući pet napada na službeno lice, jednu za porodično nasilje i dve za opiranje pri hapšenju i ometanje službenih lica.

Pogledajte u galeriji kako je Heder Loklir izgledala tada:

1/10 Vidi galeriju Heder Loklir u najtežim trenucima svog života Foto: RMBI / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, JishPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svet je u šoku posmatrao kako su fotografije nekada glamurozne lepotice plave kose i očiju zamenile one iz policijskih dosijea, pokazujući sada ženu praznog i izgubljenog pogleda. Umesto zatvorske kazne, sud je odredio Heder kaznu od 30 dana rehabilitacionog programa od narkotika i izliva besa. Pored toga, dobila je i tri godine uslovne kazne sa striktnim uslovima koji su podrazumevali da ne sme da poseduje bilo kakvu vrstu oružja, niti da koristi nepropisane lekove, narkotike i alkohol.

Ispovest ćerke i put ka oporavku

Heder je za tren sa trona pala u ponor. Njena slava, bogatstvo i lepota pokazali su se nemoćnim alatom da spasu od devastirajućeg poraza. Ali, uprkos svim porazima i tami koja ju je obuzimala, postojala je jedna osoba koja je nikada nije napustila i koja je vremenom otkrila sve prave razloge njenog poraza - njena ćerka Eva Sambora.

U periodu kada su se ove strahote događale, Eva je bila student i emotivna podrška svojoj sluđenoj majci. Redovno ju je posećivala u rehabilitacionom centru, zvala svakodnevno i pokazala se kao pouzdan i stabilan sistem podrške. Dok je ostatak sveta video zavisnicu i slavnu ličnost koja je skrenula s puta, Eva je videla majku koja je skrhana bolom. Eva je bila ta koja je, kroz privatne razgovore sa porodicom, objasnila svaki kiks koji je Heder napravila, a koji nije imao nikakve veze sa pritiskom koji je slava nosila, već sa izdajom slomljenim srcem.

Heder Loklir sa ćerkom Evom Samborom Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Kako je Eva i sama više puta isticala, droga i alkohol nisu bili koren glumičinog sunovrata već posledica. Pravi razlog krio se u emocionalnoj traumi njenog iznenadnog razvoda od Ričija Sambora, kao i izdaji koju joj priredila nekada najbolja drugarica Deniz Ričards. Za nju je to bio potpuni krah njenog sveta, a poverenje koje je nekada gajila ka mužu i prijateljici zamenila je gubitkom vere u ljude. Unutrašnja bol ju je razdirala kreirajući mračni ponor u kom je nestala. Tu prazninu pokušala je popuni drogom i alkoholom, ali to je problem samo učinilo još većim. Eva je bila Hederina reč u trenucima kada je glumica bila previše slomljena da bi govorila u svoje ime, što je uticalo na to da se promeni narativ od propale zvezde do duboko povređene žene.

Evino svedočenje potvrdilo je činjenicu da najdublje rane nastaju ne zbog stranaca ili neprijatelja, već zbog ljudi koje volimo i verujemo najviše. Njeno javno istupanje i govorenje o problemima koje je glumica prošla, pomoglo je Heder na istraje na dugotrajnom putu izlečenja. Nakon što se njena golgota završila, stupila je u vezu sa kolegom glumcem Džekom Vagnerom, sa kojim je debitovala na ekranu u seriji "Melrouz Plejs". Godinama su bili u ljubavi, a 2011. su se čak i verili ali su samo tri meseca kasnije rastali, javno priznajući tada da ih je njihova nekadašnja zavisnost učinila previše slabim da svoju vezu održe.

Heder Loklir i Džek Vagner u seriji Melrouz Plejs Foto: FOX TELEVISION NETWORK-SPELLING TELEVISION / Album / Profimedia

Povratak starim ljubavima

Međutim, njena ljubavna priča ponovo je dobila obrt - ponovo je stupila u vezu sa Krisom Hajserom, dečkom zbog kog je 2018. godine bila osuđena za porodično nasilje prvi put. Nakon što su oboje prošli put rehabilitacije, ponovo su se konektovali ovoga puta gradeći zdraviji odnos. Aprila meseca 2020. godine, Kris je zaprosio Heder, tačno na godinu dana od trenutka od kad je prestala da koristi narkotike i alkohol. Verenički prsten nije bio samo kruna njihove ljubavi, već i obeležje novog početka i poglavlja u njenom životu. Ali nažalost, 2023. godine u medijima se pojavila vest da su raskinuli veridbu, ali ovoga puta Heder je ostala na dobrom putu.

Heder Loklir, Kris Hejser Foto: Garrett Press Photo / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Krajem iste godine, a početkom naredne Heder je ponovo počela da privlači pažnju javnosti redovno gostujući u nizu podkasta i emisija javno govoreći o svom trnovitom putu i ističući važnost mentalnog zdravlja. U aprilu 2024. godine gostovala je na događaju "Calgary Expo" gde je direktno odgovarala na pitanja publike. Posebno emotivan trenutak u tom periodu bilo je ujedinjenje sa Majkl Džej Foksom, kolegom kog je zamenila u seriji "Svi gradonačelnikovi ljudi", kada se jasno videlo da je svesna svojih ožiljaka prošlosti koje danas ponosno nosi.

Kraj karijere

Heder Loklir i danas vida svoje rane, ali ih nosi ponosno dokazujući da, iako je dotakla sam mulj života, iz istog se izdigla kao feniks. Njeno nasleđe neće se ogledati u Oskarima, koje nije uspela da osvoji, već u jedinstvenosti karaktera koje je utkala u neponovljive likove, ali i snazi koja potrebna da se čovek podigne sa dna.

Heder Loklir, Lorenco Lamas Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Heder je početkom 2026. godine potvrdila romansu sa kolegom glumcem Lorencom Lamasom, a danas vodi miran život u Kaliforniji, fokusirajući se porodicu i jačanju veze sa ćerkom Evom, koja je nije napustila ni u najtežim trenucima. Svoje mentalno zdravlje neguje uživanjem u prirodi, baštovanstvu i više nije zainteresovana da juri svetla Holivuda.

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