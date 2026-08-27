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Glumac Marko Janketić otputovao je u Crnu Goru, odakle je sa pratiocima na društvenim mrežama podelio delić letnje atmosfere.

Sudeći prema fotografijama koje je objavio na Instagramu, Janketić vreme provodi odmarajući pored vode, a prizori sa putovanja odmah su privukli pažnju njegovih pratilaca.

Marko Janketić uživa u Crnoj Gori

Glumac je pozirao na ležaljci, ali i u bazenu, noseći naočare za sunce, dok su se ispod objave ubrzo nizale reakcije i komentari.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/4 Vidi galeriju Marko Janketić uživa u Crnoj Gori sa suprugom Marijom Foto: instagram/marko_janketic_official

„Letnje vreme“, kratko je poručio Janketić uz fotografije kojima je pokazao kako provodi dane u Crnoj Gori.

Ovo, međutim, nije prvi put da je poslednjih dana privukao pažnju privatnim fotografijama. Nedavno je objavio i nekoliko zajedničkih trenutaka sa suprugom Marijom.

Nežni trenuci sa suprugom privukli pažnju

Marko i Marija fotografisali su se u kupaćim kostimima, a na pojedinim slikama razmenjivali su nežnosti i poljupce u obraz. Njihove zajedničke fotografije izazvale su brojne reakcije među pratiocima, koji retko imaju priliku da vide detalje iz privatnog života poznatog glumca.

Marko Janketić sa suprugom Foto: Vuk Ilić

Par je već godinama zajedno i ima dvoje dece, dok su svadbeno slavlje dugo odlagali.

Venčanje su organizovali 7. septembra prošle godine, kada su pred porodicom, prijateljima i brojnim kolegama razmenili zavete. Kum na venčanju bio im je glumac Goran Bogdan.

„Ženi sam ja na prvom mestu, a meni su deca“

Govoreći ranije o odnosu sa suprugom i porodičnom životu, Janketić je otvoreno priznao da njih dvoje imaju nešto drugačije prioritete, ali da upravo na tome zajedno rade.

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja:

1/4 Vidi galeriju Marko Janketić sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram/markojanketić

– Ja sam kod moje žene na prvom mestu, jer je ona na vreme shvatila: da bi deca bila dobro, prvo nas dvoje moramo da budemo dobro. S druge strane, kod mene su deca na prvom mestu, pa je to taj disbalans koji stalno korigujem – objasnio je glumac nedavno.

Video: Svadba Marka Janketića