Marko Janketić uživa na primorju u društvu supruge: Glumac se opustio, a sve oči uprte u lepu Mariju
Glumac Marko Janketić otputovao je u Crnu Goru, odakle je sa pratiocima na društvenim mrežama podelio delić letnje atmosfere.
Sudeći prema fotografijama koje je objavio na Instagramu, Janketić vreme provodi odmarajući pored vode, a prizori sa putovanja odmah su privukli pažnju njegovih pratilaca.
Marko Janketić uživa u Crnoj Gori
Glumac je pozirao na ležaljci, ali i u bazenu, noseći naočare za sunce, dok su se ispod objave ubrzo nizale reakcije i komentari.
Pogledajte u galeriji fotografije:
„Letnje vreme“, kratko je poručio Janketić uz fotografije kojima je pokazao kako provodi dane u Crnoj Gori.
Ovo, međutim, nije prvi put da je poslednjih dana privukao pažnju privatnim fotografijama. Nedavno je objavio i nekoliko zajedničkih trenutaka sa suprugom Marijom.
Nežni trenuci sa suprugom privukli pažnju
Marko i Marija fotografisali su se u kupaćim kostimima, a na pojedinim slikama razmenjivali su nežnosti i poljupce u obraz. Njihove zajedničke fotografije izazvale su brojne reakcije među pratiocima, koji retko imaju priliku da vide detalje iz privatnog života poznatog glumca.
Par je već godinama zajedno i ima dvoje dece, dok su svadbeno slavlje dugo odlagali.
Venčanje su organizovali 7. septembra prošle godine, kada su pred porodicom, prijateljima i brojnim kolegama razmenili zavete. Kum na venčanju bio im je glumac Goran Bogdan.
„Ženi sam ja na prvom mestu, a meni su deca“
Govoreći ranije o odnosu sa suprugom i porodičnom životu, Janketić je otvoreno priznao da njih dvoje imaju nešto drugačije prioritete, ali da upravo na tome zajedno rade.
Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja:
– Ja sam kod moje žene na prvom mestu, jer je ona na vreme shvatila: da bi deca bila dobro, prvo nas dvoje moramo da budemo dobro. S druge strane, kod mene su deca na prvom mestu, pa je to taj disbalans koji stalno korigujem – objasnio je glumac nedavno.
Video: Svadba Marka Janketića