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Nikol Kidman (59) i Sandra Bulok (62) odabrale su za crveni tepih u bioskopu Odeon Luxe Leicester Square u Londonu haljine sličnog izreza na dekolteu i sa upadljivim šlicem.

Prva je blistala u Chanel haljini prekrivenoj šljokicama i sa slojevitim nizovima zlatnih lanaca i bisera koji vise preko dekoltea i formiraju delikatne padajuće rukave.

I sandale i viseće minđuše od 18-karatnog žutog zlata koje je nosila nose potpis Chanel, kultne modne kuće čija je ona ambasadorka.

Nikol Kidman i Sandra Bulok Foto: Phil Lewis / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Druga se pojavila u Givenchy haljini leopard desena i dramatičnog kroja, u kombinaciji sa retro sandalama.

Frizura na Nikol Kidman bila je u stilu ležernog šika, dok je ona na Sandri Bulok bila još opuštenija.

Javnost je oduševljena povratkom sestara Ovens, Sali i Džilijan, koje čuvene glumice igraju u nastavku nezaboravnog filma. Likove istih junakinja tumačile su i u prvom delu iz 1998. Bulok se upravo ulogom u drugom delu vraća na filmsko platno posle duže pauze.

Nikol Kidman, Sandra Bulok Foto: Wiktor Szymanowicz / AFP / Profimedia

Sali i Džilijan pripadaju drevnoj veštičjoj porodici koja nosi teško, višegeneracijsko prokletstvo: svaki muškarac koji se zaljubi u ženu iz porodice Ovens tragično strada. Iako su karakterno potpuno različite, njihova sestrinska veza je najjača magija koja ih štiti od svih nedaća.

U nastavku Praktična magija 2 Sali Ovens (Bulok) vodi priču sa svojim odraslim ćerkama koje nasleđuju porodičnu moć. A njene naslednice glume Džoi King i Mejsi Vilijams koje su takođe bile večeras na londonskoj premijeri filma, čiji prvi deo je bio veoma popularan i među publikom u Srbiji.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Nikol Kidman