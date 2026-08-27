Nikol Kidman i Sandra Bulok očarale večeras u Londonu: Kada su se pojavile u ovim izdanjima, desila se magija!
Nikol Kidman (59) i Sandra Bulok (62) odabrale su za crveni tepih u bioskopu Odeon Luxe Leicester Square u Londonu haljine sličnog izreza na dekolteu i sa upadljivim šlicem.
Prva je blistala u Chanel haljini prekrivenoj šljokicama i sa slojevitim nizovima zlatnih lanaca i bisera koji vise preko dekoltea i formiraju delikatne padajuće rukave.
I sandale i viseće minđuše od 18-karatnog žutog zlata koje je nosila nose potpis Chanel, kultne modne kuće čija je ona ambasadorka.
Druga se pojavila u Givenchy haljini leopard desena i dramatičnog kroja, u kombinaciji sa retro sandalama.
Frizura na Nikol Kidman bila je u stilu ležernog šika, dok je ona na Sandri Bulok bila još opuštenija.
Javnost je oduševljena povratkom sestara Ovens, Sali i Džilijan, koje čuvene glumice igraju u nastavku nezaboravnog filma. Likove istih junakinja tumačile su i u prvom delu iz 1998. Bulok se upravo ulogom u drugom delu vraća na filmsko platno posle duže pauze.
Sali i Džilijan pripadaju drevnoj veštičjoj porodici koja nosi teško, višegeneracijsko prokletstvo: svaki muškarac koji se zaljubi u ženu iz porodice Ovens tragično strada. Iako su karakterno potpuno različite, njihova sestrinska veza je najjača magija koja ih štiti od svih nedaća.
U nastavku Praktična magija 2 Sali Ovens (Bulok) vodi priču sa svojim odraslim ćerkama koje nasleđuju porodičnu moć. A njene naslednice glume Džoi King i Mejsi Vilijams koje su takođe bile večeras na londonskoj premijeri filma, čiji prvi deo je bio veoma popularan i među publikom u Srbiji.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Nikol Kidman