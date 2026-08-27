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Tom Ford jedan je od najuticajnijih i najpriznatijih američkih modnih dizajnera, a okušao se čak i u filmskim vodama kao reditelj.

Svetsku slavu stekao je devedesetih kao kreativni direktor modne kuće Gucci, koju je gotovo samostalno spasao od bankrota i pretvorio u globalno carstvo vredno milijarde dolara kombinujući ono što je danas njegov prepoznatljivi stil - provokativnost, seksepil, vrhunske krojeve i bezvremenu eleganciju.

Nakon što je sličan "recept" ponovio i sa modnom kućom Yves Saint Laurent, 2005. godine lansirao je sopstveni brend TOM FORD, koji je brzo postao vodeće ime u svetu visoke mode, muških odela, parfema i kozmetike.

Tom Ford Foto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nažalost, i Ford je dokazao da sa slavom dolaze problemi. Od momenta kada je postao jedan od najpopularnijih imena na modnoj sceni, krenuo je i njegov sunovrat na privatnom planu.

Sve je krenulo kada je posetio ozloglašeni "Studio 54", nakon čega je uplovio u svet narkotika i opijanja. Koliko je ogrezao u bludan svet najbolje pokazuje i činjenica da se jednom prilikom, vraćajući se iz kluba, toliko napio da je tadašnjeg dečka zadovoljio u taksiju.

Kako se ovakav način života odrazio i na karijeru, raskinuo je sa dečkom i odselio se u Los Anđeles gde je snimao TV reklame, a dve godine kasnije, vratio se na studije arhitekture na prestižnom Parsons univerzitetu u Njujorku. Diplomirao je, a potom počeo da radi u modnom svetu kod dizajnerke Keti Hardvik.

Tom Ford sa dečkom Ričardom Foto: DANIEL DAL ZENNARO / ČTK / Profimedia

Upoznaje najveću ljubav koja mu menja život

Sve se promenilo 2011. kada je u njegov život uplovio 12 godina stariji modni urednik Ričard Bakli. Mladi Tom Ford bio je opčinjen njegovim očima, a novi susret odigrao se u liftu samo 10 dana kasnije.

"Bio je divan, i bio je potpuna budala. Nekako je plesao okolo, bljeskao je očima prema meni i toliko se trudio da bude šarmantan. U toj vožnji liftom sam odlučio da ću se oženiti sa njim. Veoma sam pragmatičan i bio sam, kao, ok, ovde postoji neka vrsta veze. Štiklirao sam sve, i bum, dok smo stigli do prizemlja, bio sam kao: klik, prodato. Izgledao je tako staloženo", pričao je Ford o njihovom upoznavanju.

Potom je dodao:

Tom Ford Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

"Bio je tako zgodan, bio je tako povezan, bio je tako odrastao, tako da je bio veoma zastrašujuć. I stvarno me je jurio, nije da je morao tako jako da juri. To me je uzbuđivalo, ali me je i uplašilo, jer sam znao da je drugačiji i da je ono što sam osećao sa njim veoma različito od onoga što sam osećao ranije."

Malo potom, Bakli i Ford otišli su na "dejt", a ostalo je istorija. Par je brzo postao nerazdvojan, a počeli su da žive zajedno za manje od mesec dana veze.

Iznenadna smrt najveće ljubavi

Nažalost, njihovu idilu poremetila je strašna dijagnoza tri godine kasnije kada je Bakli oboleo od kancera. Nakon teške borbe, Ričard je preminuo 2021. u 73. godini života, a Tom je tek nedavno otkrio detalje stravične noći.

"Tako mi je jasno urezano u glavu. Umro je vrlo iznenada i neočekivano. Gledali smo televiziju, on je izašao iz sobe, otišao je gore, srušio se, a ja sam ušao u kupatilo", započeo je u podkastu Džejmsa Kordena dizajner.

"Tada se često onesvešćivao jer je dugo bio bolestan. I čuo sam pad, i pomislio sam, o Bože, ponovo se onesvestio. Šta ćemo morati da radimo? Otišao sam gore, a njegove oči su bile otvorene, i bio je izraz na njegovom licu, potpuno zaleđen. U početku sam pomislio, OK, ovo je neka drugačija vrsta onesvešćivanja. Da li je doživeo moždani udar...? A onda sam odmah shvatio da je mrtav. Pokušao sam da ga oživim, i ne želim da budem previše slikovit, ali to nije bilo uspešno."

Nakon smrti najveće ljubavi, Ford se fokusirao na odgajanje sina Džeka koji je rođen uz pomoć surogat majke.

"Da nemam Džeka, zaista ne znam za šta bih sada živeo", priznao je dizajner.

Nakon tragedije, prodao je svoj brend u dogovoru vrednom navodno 2.8 milijardi dolara, i povukao se iz sveta mode kako bi se fokusirao na snimanje filmova i odgajanje Džeka, a za novu ljubav, kako kaže, nije otvoren.

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