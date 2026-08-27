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Smrt Doli Parton otvorila je pitanje šta će se dogoditi sa ogromnim poslovnim i muzičkim carstvom koje je gradila duže od pola veka. Legendarna kantri pevačica preminula je 25. avgusta 2026. godine u 80. godini, a njeno bogatstvo procenjeno je na oko 450 miliona dolara.

Partonova i njen suprug Karl Din, koji je preminuo u martu 2025. godine, nisu imali decu. Upravo zbog toga, ali i činjenice da detalji njenog testamenta još nisu javno objavljeni, jedno od glavnih pitanja nakon njene smrti jeste ko će naslediti novac, prava na pesme, udele u kompanijama i drugu imovinu koju je posedovala.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Testament Doli Parton još nije objavljen

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je Doli Parton odlučila da raspodeli svoje bogatstvo. Poznato je, međutim, da je o tome razmišljala mnogo pre smrti i da nije želela da porodici ostavi komplikovanu borbu oko nasledstva.

Još 2020. godine govorila je za Bilbord o važnosti pravovremenog sređivanja testamenta i finansijskih pitanja.

– Ne bih želela da ostavim taj nered nekom drugom. Reč svim ostalim umetnicima: Ako niste sami napravili te odredbe, uradite to. Ne želite da ostavite taj nered svojoj porodici da se ljudi oko toga svađaju. Morate sami da se pobrinete za to, čak i ako je to muka, a jeste – rekla je tada.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom:

1/6 Vidi galeriju Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njen dugogodišnji menadžer Deni Nozel tada je takođe govorio da su odluke donosili vodeći računa o tome kako će njeno nasleđe izgledati jednog dana, što ukazuje da je Partonova godinama unapred uređivala svoja finansijska i poslovna pitanja.

Iza nje ostalo bogatstvo od 450 miliona dolara

Doli Parton nije se obogatila samo zahvaljujući prodaji albuma i koncertima. Bila je izuzetno uspešna poslovna žena koja je rano shvatila koliko je važno zadržati prava na sopstvene pesme.

Forbs je njeno bogatstvo 2025. godine procenio na približno 450 miliona dolara. Veliki deo vrednosti poticao je od njenog udela od 50 odsto u kompaniji koja stoji iza Dolivuda, čuvenog tematskog parka u Pidžon Fordžu u Tenesiju.

Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Posebnu vrednost ima njen muzički katalog. Doli je tokom karijere napisala oko 3.000 pesama, a prava na katalog procenjena su na približno 120 miliona dolara. Među njima su neki od najvećih hitova u istoriji kantri i pop muzike – „Jolene“, „9 to 5“ i „I Will Always Love You“.

Zadržavanje autorskih prava pokazalo se kao jedan od najvažnijih poslovnih poteza u njenoj karijeri. Samo joj je verzija pesme „I Will Always Love You“ koju je snimila Vitni Hjuston, prema ranijim procenama Forbsa, tokom devedesetih donela oko deset miliona dolara.

Osim muzike i Dolivuda, godinama je širila poslovanje na kozmetiku, proizvode za kućnu upotrebu, hranu, proizvode za kućne ljubimce i brojne druge projekte.

Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Milione je tokom života davala drugima

Iako je stvorila bogatstvo vredno stotine miliona dolara, Doli Parton bila je podjednako poznata po humanitarnom radu.

Kroz svoju fondaciju pokrenula je program Imagination Library, zahvaljujući kojem je od 1995. godine deci širom sveta podeljeno više od 300 miliona besplatnih knjiga. Program je u trenutku njene smrti slao knjige za više od tri miliona dece mesečno.

Pomagala je i žrtvama prirodnih katastrofa, finansirala stipendije, podržavala dečje bolnice i istraživanja bolesti. Tokom pandemije koronavirusa donirala je milion dolara Vanderbilt univerzitetskom medicinskom centru za istraživanje koje je pomoglo razvoju Modernine vakcine. Milionske donacije davala je i za pedijatrijska istraživanja, pomoć posle uragana i druge humanitarne projekte.

Foto: Amy Harris/Invision

Reuters navodi da je tokom života u dobrotvorne svrhe usmerila desetine miliona dolara, dok je njen humanitarni uticaj bio znatno širi zahvaljujući radu fondacije i programima koje je pokrenula.

Ko će na kraju dobiti njeno bogatstvo?

Određeni trag moglo bi da pruži nasledstvo njenog supruga Karla Dina. Nakon njegove smrti, njegova imovina prešla je u fond povezan sa Doli, dok je ostavio i uputstva o pojedinim ličnim predmetima koje je želeo da dobiju članovi njegove šire porodice.

Doli je bila veoma bliska sa svojom velikom porodicom, posebno sa sestrama, braćom, nećacima i nećakama, ali za sada nema potvrde ko je od njih naveden u njenom testamentu niti koliki deo imovine bi mogao da im pripadne.

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