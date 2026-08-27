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Za ženu koju su milioni obožavali zbog lepote, elegancije i talenta, slava je bila samo slučajnost, a ne nešto što je sama sebi pripisivala kao zaslugu.

Odri Hepbern zauvek je ostala upamćena kao jedna od najprepoznatljivijih filmskih zvezda svih vremena. Uloge u filmovima poput "Doručak kod Tifanija", prirodna elegancija i prepoznatljiva harizma pretvorili su je u globalni simbol stila.

Ipak, njeni sinovi Šon Hepbern Ferer i Luka Doti otkrivaju sasvim drugačiju sliku žene koja je stajala iza tog mita.

Odri Hepbern u filmu Doručak kod Tifanija Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

"Nikada nije znala koliko je posebna"

Šon Hepbern Ferer, sin Odri Hepbern i glumca Mela Ferera, prisetio se da njegova majka nikada nije bila uverena da će njena karijera postati toliko velika.

Navodno je često govorila da nije „profesionalna glumica“, već da je jednostavno dobila priliku da igra divnu ulogu.

Još zanimljivije je to što, prema Šonovim rečima, Odri nije u potpunosti shvatala koliko snažno deluje na ljude. Njenu prirodnost uporedio je sa jelenom koji pije vodu iz potoka, zatim podigne glavu i nastavi dalje, potpuno nesvestan koliko graciozno izgleda.

Upravo je ta nesvesna prirodnost, smatra njen sin, bila jedna od najvećih tajni njenog šarma.

Sinovi Odri Hepbern Foto: Profimedia

Nije pokušavala da pokaže koliko zna

Šon veruje da je činjenica da njegova majka nije prošla klasičnu glumačku obuku na neki način postala njena prednost.

Odri je poštovala glumački posao i ozbiljno se pripremala za uloge, ali nije pokušavala da publici pokaže tehniku. Umesto toga, njene emocije delovale su spontano i iskreno. Zbog toga gledaoci nisu imali osećaj da posmatraju glumicu koja pokušava da ih ubedi u određenu emociju. Imali su utisak da gledaju stvarnu osobu.

Njen drugi sin, Luka Doti, sin Odri Hepbern i italijanskog psihijatra Andree Dotija, takođe smatra da je majčin talenat bio nešto prirodno. Prema njegovom mišljenju, gluma je bila deo nje – unutrašnji impuls koji se ne može naučiti samo tehnikom.

1/6 Vidi galeriju Odri Hepbern Foto: THA / Alamy / Profimedia, UtCon Collection / Alamy / Profimedia

Slavu nikada nije doživljavala kao svoje dostignuće

Možda je najzanimljiviji bio njen odnos prema slavi.

Odri nije smatrala da joj popularnost pripada. Naprotiv, doživljavala ju je kao nešto što joj je publika privremeno poklonila.

Znala je da se mišljenje javnosti može promeniti. Ljudi mogu jednog dana da vas obožavaju, a već sutra da izgube interesovanje. Zato svoju slavu nije posmatrala kao nešto što je izgradila i što joj niko ne može oduzeti.

U tome se krije možda i najveći paradoks Odri Hepbern.

Žena koju su milioni smatrali oličenjem lepote, elegancije i talenta nije sebe videla kao nekoga ko je izuzetno poseban. Nije pokušavala da bude ikona – jednostavno je radila ono što je volela, ostajala skromna i zahvalna i dozvoljavala sebi da bude prirodna.

I upravo je ta nenametljiva autentičnost možda bila ono što ju je učinilo jednom od najvećih zvezda koje je Holivud ikada imao.

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