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Smrt legendarne kantri zvezde Doli Parton, koja je preminula 25. avgusta u 80. godini, pogodila je čitav muzički svet, ali je posebno bolan oproštaj stigao od njene kumice Majli Sajrus. Njih dve nisu povezivale samo porodične veze – tokom više od tri decenije Doli je za Majli bila oslonac, mentor, prijateljica i jedan od najvažnijih uzora.

Majli se od žene koju je odmalena zvala „tetka Doli“ oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama. Iako je sa publikom podelila deo svojih osećanja, naglasila je da uspomene koje su joj najdragocenije želi da sačuva samo za sebe.

Foto: MPP / Starface / Profimedia

– Osećaj gubitka moje tetke Doli prevazilazi ono što mi se čini ispravnim da podelim sa javnošću. Naši najsvetiji trenuci bili su privatni i takvi će i ostati – iza pozornice, ispod svog tog glamura i između naših srca – napisala je Majli.

Otkrila o čemu su razgovarale pred kraj

Posebnu pažnju izazvao je deo njene poruke u kojem se prisetila jednog od poslednjih razgovora sa Doli. Tema o kojoj su pričale bila je, sasvim u skladu sa odnosom koji ih je godinama povezivao, muzika, ali i promene kroz koje čovek prolazi.

– Ono što znam jeste da bi Doli želela da sve ovo osetim, napišem pesmu o tome, a onda nastavim dalje i budem snažna. Imam anđela uz sebe. Oduvek sam ga imala. Jedan od naših poslednjih razgovora bio je o muzici i preobražaju – poručila je pevačica.

Majli je na kraju poruke priznala da će joj jedan od najvećih motiva i ubuduće biti želja da Doli bude ponosna na nju.

– Uvek ću je voleti i želeti da bude ponosna na mene. Srce mi se slama zbog celog sveta, njene porodice i prijatelja kojima će neizmerno nedostajati. Svi zajedno prolazimo kroz ovaj gubitak, a nju ćemo videti u svim najlepšim stvarima – zaključila je.

Doli je postala njena kuma zahvaljujući Biliju Reju Sajrusu

Njihova posebna priča počela je još pre Majlinog rođenja. Doli Parton je početkom devedesetih bila bliska sa njenim ocem Bilijem Rejom Sajrusom, sa kojim je u tom periodu sarađivala i nastupala.

Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kada je saznao da će dobiti ćerku, Bili Rej zamolio je Doli da joj bude kuma. Ona je pristala, mada je kasnije u šali često govorila da je Majlina „vilinska kuma“.

Odnos koji je počeo daleko od kamera vremenom je postao poznat i publici. Doli se pojavljivala u seriji „Hana Montana“ u ulozi tetke Doli, dok su njih dve tokom godina više puta zajedno nastupale i ulazile u studio.

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