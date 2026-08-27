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Zlatno doba Holivuda danas deluje kao završeno poglavlje filmske istorije. Kada pomislimo na to vreme, pred očima su nam stare fotografije, crno-beli filmovi, raskošne premijere i imena koja su odavno postala deo istorije kinematografije. Ipak, ta era nije toliko daleko koliko nam se čini.

Nekoliko glumaca i glumica koji su se proslavili upravo u tom periodu i dalje je među nama. Neki od njih radili su sa Alfredom Hičkokom, drugi sa Marlonom Brandom, Kerijem Grantom ili Džonom Vejnom, dok su pojedini postali zvezde potpuno različitih oblasti zabave. Zajedno predstavljaju neverovatnu vezu između današnje publike i klasičnog Holivuda.

Holivud Foto: Shutterstock

Među njima su Sofija Loren, Rita Moreno, Mejmi Van Doren, Tipi Hedren, Vera Majls, Klint Istvud, Teri Mur, Eva Mari Sejnt i Dik Van Dajk. Njihove priče su različite, ali svaka od njih predstavlja deo jedne epohe koja je zauvek promenila način na koji gledamo film.

Sofija Loren - evropska zvezda koja je osvojila Holivud

Sofija Loren rođena je 20. septembra 1934. godine u Rimu, i uskoro puni 92 godine. Njeno pravo ime je Sofija Kostanca Brigida Vilani Šikolone, a karijeru je započela još kao tinejdžerka. Tokom više od sedam decenija postala je jedna od najpoznatijih italijanskih glumica i jedna od poslednjih velikih zvezda koje povezuju evropski i klasični holivudski film.

Pogledajte u galeriji gotografije iz mladosti Sofije Loren:

1/12 Vidi galeriju Sofija Loren - nekad Foto: Associated General Films - Inter / Christophel Collection / Profimedia, Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Loren je međunarodnu slavu učvrstila tokom pedesetih i šezdesetih godina, kada je igrala u filmovima kao što su The Pride and the Passion, Houseboat i It Started in Naples. Međutim, njena najvažnija uloga stigla je u filmu Two Women (La ciociara) iz 1960. godine.

Za ulogu Ćezire osvojila je Oskara za najbolju glumicu. Time je postala prva glumica koja je dobila Oskara za glavnu ulogu u filmu na neengleskom jeziku.

Loren je tokom karijere igrala i sa velikim holivudskim imenima, ali nikada nije izgubila vezu sa italijanskim filmom. Upravo zbog toga njena karijera predstavlja jednu od najlepših veza između evropske kinematografije i zlatnog doba Holivuda.

Pogledajte u galeriji kako Sofija Loren danas izgleda:

1/8 Vidi galeriju Sofija Loren - danas Foto: Profimedia, Marco Piraccini / Zuma Press / Profimedia

Rita Moreno - Oskar, Emi, Gremi i Toni

Rita Moreno rođena je 11. decembra 1931. u Humakau, u Portoriku, pa krajem godine navršava 95 godina. U Sjedinjene Američke Države preselila se kao dete, a u svet zabave ušla je veoma rano. Već sa 11 godina počela je da snima španske verzije američkih filmova, a na Brodveju se pojavila sa samo 13 godina.

Njena najpoznatija filmska uloga bila je Anita u mjuziklu West Side Story iz 1961. godine. Za tu ulogu osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu. Film je ukupno osvojio deset Oskara, uključujući i nagradu za najbolji film.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mladosti Rite Moreno:

1/5 Vidi galeriju Rita Moreno Foto: The Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia, Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Moreno je, međutim, mnogo više od zvezde jednog filma. Osvojila je Emi, Gremi, Oskara i Toni nagradu i tako postala jedna od malobrojnih izvođača sa takozvanim EGOT statusom. Televizijska akademija navodi da je osvojila dva Emija, dok je sama Moreno govorila o svom EGOT statusu kao jednom od najvažnijih priznanja u karijeri.

Njena karijera posebno je značajna i zbog prepreka sa kojima se suočavala kao latinoamerička glumica u Holivudu. Uprkos tome što su joj u početku često nudili stereotipne uloge, uspela je da izgradi karijeru koja traje osam decenija. Danas je jedna od poslednjih velikih zvezda zlatnog doba Holivuda.

Pogledajte u galeriji kako Rita Moreno danas izgleda:

1/7 Vidi galeriju Rita Moreno Foto: mpi04 / Stringershub Inc. / Profimedia, David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ivan Apfel / Getty images / Profimedia

Mejmi Van Doren - simbol Holivuda pedesetih

Mejmi Van Doren rođena je 6. februara 1931. godine u Roueni, u Južnoj Dakoti. Njeno pravo ime je Džoan Lusil Olander. U Holivudu je postala poznata kao plavuša koja je tokom pedesetih godina predstavljala jednu od prepoznatljivih ikona tadašnje popularne kulture.

Van Doren je slavu stekla zahvaljujući filmovima koji su bili namenjeni mlađoj publici, među kojima su Untamed Youth, High School Confidential! i Girls Town. Bila je deo talasa koji je spojio Holivud, rok muziku, omladinsku kulturu i tadašnji novi imidž filmske zvezde.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mladosti Mejmi Van Doren:

1/5 Vidi galeriju Mejmi Van Doren Foto: Perlberg Seaton Productions / Pe / Christophel Collection / Profimedia, The Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia, THA / Alamy / Profimedia

Za razliku od mnogih svojih savremenica, Van Doren je tokom karijere izgradila prepoznatljiv imidž koji je prevazilazio njene filmske uloge, i kasnije se posvetila pisanju. Njena autobiografija You Thought I Was Dead: My Life of Celebrities, Sex, and Champagne objavljena je 2026. godine, čime je svoja sećanja na Holivud iz pedesetih ponovo približila publici.

Njena priča zato nije samo priča o starim filmovima. Ona je svedočanstvo o vremenu kada su filmski studiji stvarali čitave imidže svojih zvezda i kada je izgled glumice mogao biti gotovo jednako važan kao i njena uloga.

Pogledajte u galeriji kako Mejmi Van Doren danas izgleda:

1/5 Vidi galeriju Mejmi Van Doren Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia, Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia, Billy Bennight/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tipi Hedren - Hičkokova zvezda čija porodica i danas pripada Holivudu

Tipi Hedren rođena je 19. januara 1930. godine u Nju Ulmu, u Minesoti. Pre nego što je postala glumica, radila je kao model, a upravo ju je u jednoj televizijskoj reklami primetio Alfred Hičkok. Taj susret promenio je njen život.

Hičkok ju je angažovao za svoj film The Birds iz 1963. godine, koji je postao jedan od njegovih najpoznatijih filmova. Hedren je potom igrala glavnu ulogu i u njegovom filmu Marnie iz 1964. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mladosti Tipi Hedren:

1/6 Vidi galeriju Tipi Hedren Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Njeno ime danas je neraskidivo povezano sa Hičkokom, ali njena priča ima još jednu zanimljivu dimenziju. Hedren je majka glumice Melani Grifit i baka Dakote Džonson, pa njena porodica povezuje tri generacije holivudskih glumica. People je upravo ove godine podsetio na tu porodičnu vezu, povodom 69. rođendana Melani Grifit.

Tipi Hedren slavi 95. rođendan Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Vera Majls - glumica koju je Hičkok video kao naslednicu Grejs Keli

Vera Majls rođena je 23. avgusta 1930. godine u Bojs Sitiju, u Oklahomi. Ovih dana napunila je 96 godina. Pre nego što je postala poznata glumica, radila je kao daktilografkinja, a 1948. godine izabrana je za Mis Kanzas i zauzela treće mesto na takmičenju za Mis Amerike.

Njena karijera bila je posebno povezana sa dvojicom velikih reditelja. Džon Ford ju je angažovao u vesternu The Searchers, u kojem je igrala uz Džona Vejna, dok je Alfred Hičkok sa njom sarađivao na više projekata.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mladosti Vere Majls:

1/5 Vidi galeriju Vera Majls Foto: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia, HA / Hollywood Archive / Profimedia, Arena Productions - Incorporated / AFP / Profimedia

Hičkok je u Majls video potencijalnu naslednicu Grejs Keli i 1957. godine sa njom potpisao lični ugovor. Čak je bila predviđena za glavnu ulogu u Vertigu, ali je zbog trudnoće morala da odustane, pa je uloga pripala Kim Novak.

Ipak, Majls je kasnije dobila jednu od svojih najpoznatijih uloga - Lilu Krejn u Hičkokovom Psihu iz 1960. godine. Nakon smrti Patriše Hičkok 2021. godine, Vera Majls ostala je poslednja živa članica glumačke postave tog klasika.

Vera Majls 2026. godine Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Klint Istvud - od vesterna do Oskara za režiju

Klint Istvud rođen je 31. maja 1930. godine u San Francisku. Karijeru je počeo tokom pedesetih, a širu popularnost stekao je televizijskom serijom Rawhide. Pravi međunarodni proboj došao je, međutim, zahvaljujući vesternima Serđa Leonea.

Filmovi poput "Za šaku dolara", "Za dolar više" i "Dobar, loš, zao" pretvorili su ga u međunarodnu zvezdu. Kasnije je postao poznat i kao Hari Kalahen u serijalu Dirty Harry.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mladosti Klinta Istvuda:

1/8 Vidi galeriju Klint Istvud nije ostao samo zvezda vesterna. Sedamdesetih godina debitovao je kao reditelj filmom „Play Misty for Me” Foto: THA / Alamy / Profimedia, WARNER BROTHERS / Album / Profimedia

Ali Istvudova karijera nije se završila glumom. Kao reditelj je napravio niz značajnih filmova, među kojima su Unforgiven, Mystic River i Million Dollar Baby. Za Unforgiven osvojio je Oskara za režiju i nagradu za najbolji film kao producent, dok je za Million Dollar Baby ponovo osvojio Oskara za režiju i kao producent nagradu za najbolji film.

Zbog toga je Istvud jedan od najneobičnijih ljudi na ovom spisku: počeo je kao televizijski glumac i zvezda vesterna, a završio kao jedan od najcenjenijih američkih filmskih reditelja.

Klint Istvud Foto: Profimedia

Teri Mur - počela je pred kamerama kao dete

Teri Mur rođena je 7. januara 1929. godine u Glendejlu, u Kaliforniji. Njeno pravo ime bilo je Helen Luela Koford, a pred kamerama se prvi put pojavila još kao dete. Filmski debi imala je sa samo 11 godina u filmu Maryland iz 1940. godine.

Tokom četrdesetih godina nastupala je pod različitim imenima, da bi 1948. godine usvojila ime Teri Mur. Ubrzo je počela da dobija ozbiljnije uloge, a među filmovima po kojima je ostala poznata nalazi se i Mighty Joe Young iz 1949. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mladosti Teri Mur:

1/5 Vidi galeriju Teri Mur Foto: Frank Worth / Zuma Press / Profimedia, g49 / Zuma Press / Profimedia

Posebno priznanje stiglo je za film Come Back, Little Sheba. Za svoju ulogu u tom filmu bila je nominovana za Oskara za najbolju sporednu glumicu. Akademija potvrđuje da je film imao tri nominacije, uključujući upravo nominaciju Teri Mur.

Njena karijera zato predstavlja jednu od najdužih veza sa klasičnim Holivudom: pred kamerama se pojavila još dok je studijski sistem bio u punoj snazi, a njeno ime ostalo je poznato generacijama filmske publike.

Pogledajte u galeriji kako Teri Mur danas izgleda:

1/5 Vidi galeriju Teri Mur Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Dik van Dajk - zvezda koja je premostila generacije

Dik van Dajk rođen je 13. decembra 1925. godine u Vest Plejnsu, u Misuriju, pa uskoro puni 101 godinu. Njegova karijera traje više od sedam decenija, a uspeh je ostvario na televiziji, filmu, Brodveju i u muzici.

Najveću televizijsku slavu doneo mu je The Dick Van Dyke Show, u kojem je igrao Roba Petrija. Na filmu je ostao upamćen po ulogama u mjuziklima Bye Bye Birdie, Meri Popins i Chitty Chitty Bang Bang.

Dik van Dajk 1964. godine Foto: CPC / Hollywood Archive / Profimedia

Van Dajk je tokom karijere osvojio pet Primetime Emi nagrada, Toni i Gremi, a 2024. godine njegov televizijski specijal Dick Van Dyke 98 Years of Magic osvojio je još jednog Emija.

Njegova stogodišnja priča posebno je zanimljiva zato što nije samo priča o jednom glumcu. Van Dajk je pripadao generaciji koja je doživela prelazak zabavne industrije sa radija i pozorišta na televiziju, zatim zlatno doba filmskih mjuzikala, a potom i savremenu televiziju i striming.

Pogledajte u galeriji kako Dik van Dajk danas izgleda:

1/7 Vidi galeriju Dik van Dajk Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia, Scott Kirkland/PictureGroup for / Shutterstock Editorial / Profimedia, Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Eva Mari Sejnt - 102 godine i Oskar za prvi film

Eva Mari Sejnt rođena je 4. jula 1924. godine u Njuarku, u Nju Džerziju. Ona je najstarija živa dobitnica Oskara i jedna od poslednjih živih velikih zvezda zlatnog doba Holivuda.

Njena filmska karijera počela je spektakularno. Debiovala je u filmu On the Waterfront iz 1954. godine, gde je igrala uz Marlona Branda. Za tu ulogu osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu.

Eva Mari Sejnt Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Samo nekoliko godina kasnije usledila je još jedna nezaboravna uloga – u Hičkokovomfilmu North by Northwest, gde je igrala uz Kerija Granta. Time je postala deo dva velika filmska klasika iz različitih, ali podjednako važnih poglavlja istorije američkog filma.

Sejnt je tokom karijere radila i na televiziji i pozorištu, ali upravo njene prve filmske uloge najbolje pokazuju koliko je duboka njena veza sa klasičnim Holivudom.

Eva Mari Sejnt 2019. godine Foto: Rachel Luna / Getty images / Profimedia

Devet živih veza sa filmskom istorijom

Kada se pogleda njihov zbir godina i karijera, teško je ne primetiti koliko je neobično što su svi ovi ljudi pripadnici iste priče, a još su među nama.

Sofija Loren rođena je 1934. godine, a Eva Mari Sejnt čak 1924. godine. Između njih su generacije filmske istorije. Teri Mur počela je da glumi kao dete dok je klasični studijski sistem još bio dominantan. Tipi Hedren i Vera Majls sarađivale su sa Hičkokom. Eva Mari Sejnt igrala je sa Marlonom Brandom i Kerijem Grantom. Klint Istvud prešao je put od televizijskog vesterna do Oskara za režiju. Rita Moreno spojila je film, televiziju, pozorište i muziku, dok je Dik Van Dajk postao jedna od najvećih televizijskih i filmskih zvezda svoje generacije.

Zato zlatno doba Holivuda nije samo nešto što postoji u starim fotografijama. Neki od ljudi koji su ga stvarali još su živi. Oni su direktna veza sa vremenom kada su filmski studiji stvarali najveće zvezde, kada su Hičkok, Ford, Kazan i drugi reditelji oblikovali američku kinematografiju i kada su filmovi poput Psihа, Sever-severozapad, Na dokovima Njujorka i Vest Sajd storija tek nastajali.

Dok njihove fotografije danas izgledaju kao prizori iz nekog davno prošlog sveta, njihovi životi pokazuju da ta era zapravo nije toliko daleka. Još postoji nekoliko ljudi koji su je lično doživeli - i koji mogu da je pamte ne kao istoriju, već kao sopstveni život.

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