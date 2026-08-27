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Dženifer Garner otvoreno je govorila o jednom od najtežih perioda svog života, razvodu od Bena Afleka, ali i o tome kako ju je kraj njihovog desetogodišnjeg braka naterao da potpuno preispita svoje prioritete.

Glumica je bila gošća jednog podkasta, gde je razgovarala o karijeri, uspehu, novcu i ambicijama. Tom prilikom priznala je da ju je nakon razvoda posebno pogodila spoznaja da je tokom braka napravila veliki korak unazad kada je reč o poslu.

- Uspaničila sam se kada sam prvi put izašla iz braka i shvatila koliko sam se povukla iz svog posla. Shvatila sam da ne znam koliko ću još dugo moći da radim - rekla je Garner.

Ben Aflek i Dženifer Garner Foto: HFPA / PictureLux / Profimedia

Kako je objasnila, tada je prvi put ozbiljno počela da razmišlja o finansijskoj samostalnosti.

- Odjednom sam pomislila: Čekaj malo. Moram da brinem o sebi. Moram da brinem o ovoj deci - priznala je glumica.

Dodala je da ranije nije mnogo razmišljala o novcu i zaradi, ali da se nakon razvoda situacija promenila.

- Kao neko ko nikada nije mnogo razmišljao o novcu, shvatila sam da sada moram da budem ta koja zarađuje.

Nakon razvoda proširila posao daleko izvan glume



Dženifer Garner danas ima mnogo širu poslovnu karijeru od one koju je izgradila kao glumica. Ona je glavna direktorka za brend kompanije Once Upon a Farm, koja se bavi ishranom dece, a poslednjih godina sve više se uključuje i u produkciju svojih filmskih i televizijskih projekata.

Dženifer Garner Foto: Profimedia

Ove godine pojavila se i kao glumica i producentkinja u projektima "Vikend sa pet zvezdica" i "Poslednja stvar koju mi je rekao".

Garner i Aflek, koji su se venčali 2005. godine, imaju troje dece, Vajolet, Fina i Sema. I nakon razvoda ostali su posvećeni zajedničkom roditeljstvu.

Jedna poslovna odbijenica potpuno ju je slomila

Glumica je tokom razgovora otkrila i da nije svako profesionalno razočaranje doživela lako. Posebno joj je teško pao trenutak kada nije dobila ulogu u popularnoj seriji "Zapadno krilo".

- Bože, toliko sam je želela - rekla je Garner.

Nakon audicije i probe za ulogu, saznala je da nije izabrana. Garner je priznala da je bila toliko razočarana da je odlučila da se na nekoliko dana povuče i ode u Palm Springs.

Dženifer Garner Foto: Profimedia

- Morala sam da odem u pustinju – prvi put sam sama otišla u Palm Springs – i samo sedela tamo nekoliko dana.

Međutim, samo nekoliko nedelja kasnije stigla je ponuda koja će promeniti njen život.

Dobila je glavnu ulogu u seriji „Alias“, u kojoj je tumačila špijunku Sidni Bristou. Upravo ta uloga vinula ju je među najveće televizijske zvezde tog perioda i postala jedna od najvažnijih u njenoj karijeri.

Danas Garner na tadašnje odbijanje gleda potpuno drugačije.

- Božje odbijanje je božanska... zaštita? Odbijanje je Božja zaštita. Ja potpuno verujem u to.

Njena priča tako pokazuje da jedan od najtežih životnih trenutaka ponekad može da postane i početak potpuno nove faze – kako privatno, tako i profesionalno.

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