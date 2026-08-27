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Velike holivudske zvezde često pred kamerama deluju kao najbolji prijatelji, ali kada se reflektori ugase, iza kulisa ume da izbije pravi pravcati rat. Upravo to se dogodilo na snimanju filma "Sa nama se završava", gde su glavne uloge tumačili omiljena glumica Blejk Lajvli i njen kolega, ujedno i reditelj filma, Džastin Baldoni. Njihov sukob, koji je počeo još tokom rada na projektu, preselio se u sudnicu i mesecima punio stupce svetske štampe.

Mnogi su očekivali da će ova drama trajati godinama i odneti čitavo bogatstvo, međutim, federalni sudija u Njujorku, Luis Dž. Liman, presekao je čitavu stvar i doneo konačnu odluku o novcu koji je glumica tražila na ime sudskih troškova.

Blejk i Baldoni Foto: Columbia Pictures/ Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Cifra od koje se vrti u glavi

Nakon što su dve strane u maju uspele da se dogovore van suda i zakopaju ratne sekire pre izlaska pred porotu, ostalo je otvoreno samo jedno pitanje - ko će da plati skupocene advokate. Blejk Lajvli je presavila tabak i preko svog pravnog tima zatražila da joj Džastin Baldoni nadoknadi čak 8 miliona dolara, koliko tvrdi da je potrošila kako bi odbranila sebe, ali i svog supruga, poznatog glumca Rajana Rejnoldsa.

Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon / Profimedia

Sudija Liman je, međutim, procenio da je taj iznos preteran. Iako je priznao da su satnice njenih advokata bile razumne, zaključio je da je broj sati koji su naveli u računima bio nerealno visok. Na kraju, glumici je dodeljeno ukupno oko 407.000 dolara - tačnije 363.245,40 dolara za rad advokata i još 44.206,35 dolara na ime pratećih troškova. To je tek nekih 5% od onoga što je prvobitno očekivala da legne na njen račun.

Optužbe, ucene i borba za ugled

Da bismo razumeli kako je uopšte došlo do ovakvog haosa, moramo da se vratimo na decembar 2024. godine. Tada je Blejk Lajvli podnela prijavu protiv Baldonija i njegove produkcijske kuće, tvrdeći da ju je na snimanju seksualno uznemiravao, a kasnije organizovao i tajnu internet kampanju kako bi joj uništio ugled u javnosti.

Njen kolega nije sedeo skrštenih ruku. Uzvratio je žestoko i podneo protivtužbu tešku 400 miliona dolara protiv nje i Rajana Rejnoldsa, optužujući ih za klevetu, kršenje ugovora i iznudu, uz tvrdnju da su sve izmislili kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad filmom. Uz to, tužio je i dnevne novine Njujork tajms zbog izveštavanja o ovom slučaju, ali je ta tužba odbačena.

Džastin Baldoni Foto: Printscreen Instagam

Oglasili se advokati obe strane

Mada je dobila samo delić novca koji je tražila, pravni tim poznate glumice tvrdi da je ovo velika pobeda. Njeni advokati, Esra Hadson i Majkl Gotlib, istakli su da je ova odluka istorijska jer je prvi put primenjen zakon Kalifornije iz 2023. godine, koji štiti žrtve od osvetničkih tužbi za klevetu.

- Ovdje nikada nije bilo reči o novcu, već o odgovornosti. Ova tužba je razotkrila čitavu industriju tajnih internet kampanja koje se vode protiv žena. Slučaj je pokazao da se pravosudni sistem ne može tako lako kontrolisati kao društvene mreže - poručili su advokati Blejk Lajvli.

Blejk Lajvli Foto: Photo Image Press via ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sa druge strane, advokat Džastina Baldonija, Brajna Fridman, smatra da je konačna reč sudije zapravo velika pobeda za njegovog klijenta.

- Sudija je jasno razmotrio ovaj neprihvatljiv i nerazuman zahtev od preko osam miliona dolara i odbio ga, dodelivši svega pet odsto od tražene sume. To šalje jasnu poruku da, bez obzira na to koliko ste moćni, sudnica nije mesto gde možete zloupotrebljavati zakon radi lične koristi - izjavio je Fridman.

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