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Osam meseci nakon što su filmski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner brutalno ubijeni u svom domu u Brentvudu u Kaliforniji, njihov stariji sin Džejk Rajner prvi put je javno govorio o porodičnoj tragediji. Njegov mlađi brat Nik Rajner suočava se s optužbama za ubistvo roditelja.

U emotivnom intervjuu za televiziju KABC-TV, koji je delom emitovan u emisiji Good Morning America 27. avgusta, Džejk je govorio o roditeljima, detinjstvu i životu nakon nezamislivog gubitka.

Džejk je rekao da su Rob i Mišel svu svoju ljubav pružali svoj troje dece.

"Moji roditelji su bezuslovno voleli sve nas troje."

Priznao je da vreme od njihove smrti doživljava na potpuno paradoksalan način.

"Prošlo je osam meseci. Istovremeno mi deluje kao da je prošlo osam godina, ali i kao da je prošlo osam minuta. Svakog jutra kada se probudim, suočim se sa svojom stvarnošću."

Rob Rajner sa suprugom Mišel Rajner i decom Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Telefonski poziv koji mu je promenio život

Džejk se prisetio i trenutka kada ga je sestra Romi Rajner pozvala i saopštila mu strašne vesti.

"Romi mi je rekla da je tata mrtav, a zatim je rekla: 'Ne mogu da pronađem mamu.'"

Rob i Mišel pronađeni su mrtvi 14. decembra 2025. godine, a njihov sin Nik (32) uhapšen je svega nekoliko sati kasnije. Protiv njega su podignute dve optužnice za ubistvo prvog stepena, ali se pred sudom izjasnio da nije kriv.

Džejk je ranije rekao da je te noći izgubio više od pola svoje porodice, a sada je objasnio šta je pod tim mislio.

"Da... Mislim, on je u zatvoru... Fizički sam izgubio roditelje. Onda je Nik uhapšen. Sada smo ostali samo Romi i ja."

Pre samo nekoliko dana objavljeno je da su upravo Džejk i Romi svedočili pred velikom porotom u Los Anđelesu, koja je kasnije podigla optužnicu protiv njihovog brata.

Rob i Mišel Rajner ubio je sin Nik:

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Tužilaštvo tvrdi da je ubistvo bilo unapred isplanirano

Optužnica, koja je podignuta u julu, a objavljena 12. avgusta, sadrži i otežavajuću okolnost da su ubistva izvršena iz zasede, kao i navod da je korišćen nož.

Tužilaštvo tvrdi da je Nik u ranim jutarnjim satima 14. decembra nasmrt izbo oba roditelja u njihovoj kući. Uhapšen je istog dana u blizini Univerziteta Južne Kalifornije i od tada se nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije u zatvoru Twin Taurs u Los Anđelesu.

Sledeće ročište zakazano je za 15. septembar, a ukoliko bude proglašen krivim, preti mu smrtna kazna ili doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. Tužilaštvo još nije odlučilo da li će tražiti smrtnu kaznu.

Ovako je uhapšen Nik Rajner:

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Čuvaju uspomenu na roditelje

Džejk i Romi poslednjih meseci pokušavaju da očuvaju nasleđe svojih roditelja. Džejk je posebno istakao svoj rad sa organizacijom Children's Institute iz Los Anđelesa, koja je ustanovila nagradu Michele and Rob Reiner Champion for Change Award u čast njegovih roditelja.

Prva dobitnica priznanja biće njihova dugogodišnja porodična prijateljica, glumica Džejmi Li Kertis. Nakon tragedije, ona je za magazin People rekla da su ona i suprug Kristofer Gest bili "obamrli, tužni i šokirani nasilnom i tragičnom smrću naših dragih prijatelja".

Dodala je da je njihov jedini prioritet bio da pruže svu moguću podršku njihovoj deci i užoj porodici. Iako je ovo njegov prvi televizijski intervju, Džejk je još u aprilu otvorio dušu u ličnom eseju objavljenom na platformi Substack. Svoj život nakon gubitka roditelja opisao je kao "živu noćnu moru" i napisao koliko ga boli pomisao na trenutke koje više nikada neće podeliti sa njima.

"Moji roditelji neće biti na mom venčanju, neće držati svoje buduće unuče u naručju i neće dočekati da vide kako gradim uspešnu karijeru kojoj i dalje težim."

Dodao je da ga ta spoznaja istovremeno slama i ispunjava besom.

U eseju se osvrnuo i na gubitak brata, ističući da su on i Romi te noći izgubili više od pola svoje porodice na najnasilniji mogući način.

"Naravno da je svaki gubitak roditelja razoran, ali ništa se ne može uporediti sa tim da izgubite oboje istovremeno, a da je vaš brat u središtu svega. To je gotovo nemoguće obraditi."