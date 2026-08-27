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Edvard Furlong doživeo je jedan od najdramatičnijih uspona i padova u istoriji Holivuda, od svetske tinejdžerske zvezde do borbe za goli život i egzistenciju.

Meteorski uspon i zlatno doba

Furlong je otkriven sasvim slučajno sa 13 godina u omladinskom klubu u Pasadeni. Bez ikakvog glumačkog iskustva dobio je ulogu Džona Konora u filmu Terminator 2: Sudnji dan (1991) pored Arnolda Švarcenegera, što ga je preko noći učinilo jednim od najpoznatijih tinejdžera na planeti.

Edvard Furlong koji je igrao Džona Konora u filmu Terminator 2 Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Tokom devedesetih dokazao je glumački talenat u ozbiljnim dramskim ulogama: Generacija X (American History X, 1998): Glumio je uz Edvarda Nortona u priči o neonacizmu, što mu je donelo odlične kritike. Priče iz grobnice / Život bez pravila: Sarađivao je sa velikanima poput Meryl Streep, Jeffa Bridgesa i Liama Neesona.

"Nisam imao mnogo ljudi koji su pazili na mene. Bio sam bačen u svet slave i praktično sam dobio ključeve kraljevstva sa 14 godina... Dugo vremena sam imao osećaj da sam sve prevario i da uopšte ne zaslužujem to što mi se desilo", govorio je u jednom od intervjua.

Edvard Furlong danas Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Spirala zavisnosti i zakonski problemi

Slava, nedostatak porodične stabilnosti u detinjstvu i ogroman novac u mladim godinama brzo su uzeli danak. Već u kasnim tinejdžerskim godinama počeo je sa zloupotrebom alkohola, što je ubrzo prešlo u tešku zavisnost od heroina i kokaina.

Zbog ozbiljnih problema sa zavisnošću i nepredvidivog ponašanja na setu, izgubio je ulogu u filmu Terminator 3 (2003). Ogromne sume novca otišle su na rehabilitacije, pravne troškove, alimentacije i nepromišljeno trošenje. Furlong je u više navrata bankrotirao i ostao bez imovine.

"Kada bih bio na kokainu, trebalo mi je nešto da me 'spusti', pa bih uzeo heroin. Bio je to začarani krug... Uopšte nisam razmišljao o karijeri. Bilo me je baš briga. Bio sam potpuno obuzet time kako da nabavim sledeću dozu i kako da preguram dan", govorio je glumac.

Više puta je hapšen zbog posedovanja narkotika, vožnje pod dejstvom supstanci i kršenja uslovnih kazni. Zbog zavisnosti je izgubio i zube, što je fizički promenilo njegov izgled i dodatno mu otežalo pronalaženje uloga.

Jedna od njegovih najpoznatijih i najiskrenijih izjava odnosi se na fizičke posledice zloupotrebe droga i proces estetske i zdravstvene rekonstrukcije:

"Zubi su mi doslovno istrulili od upotrebe meta i heroina. Svaki put kada bih se pogledao u ogledalo, to bi me podsećalo na sve što sam uradio i šta sam bio... Dobijanje novih zuba za mene je bio simbol početka novog života i vraćanja samopouzdanja."

Totalni preokret

Nakon decenija borbe sa zavisnošću i boravaka u zatvorima i ustanovama za odvikavanje, Furlong je napravio preokret. Uspeo je da postigne potpunu trezvenost, uradio je kompletnu rekonstrukciju zuba i počeo polako da se pojavljuje na filmskim konvencijama i u manjim nezavisnim projektima.

Iako se finansijski nikada nije vratio na nivo iz devedesetih godina, u intervjuima ističe da mu je primarni cilj očuvanje zdravlja, stabilan život i prisustvo u životu svog sina.

Ovako sada izgleda glumac Edvard Furlong Foto: James Shaw / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Šokantno je uopšte biti živ. Bilo je mnogo trenutaka kada sam mislio da neću dočekati narednu godinu. Najbolja stvar u vezi sa trezvenošću jeste to što sam ponovo prisutan. Imam normalne odnose sa ljudima i ne moram više da živim u lažima i strahu."

Danas česta gostovanja na konvencijama koristi upravo kako bi razgovarao sa fanovima koji se bore sa sličnim problemima, naglašavajući da je oporavak moguć bez obzira na to koliko duboko čovek potone.