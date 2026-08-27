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Princ Hari i Megan Markl prvi put su fotografisani u Velikoj Britaniji otkako su sa decom doputovali iz Kalifornije. Porodica Saseks planira da u Britaniji ostane duže vreme, a njihova deca Arči i Lilibet trebalo bi već u septembru da krenu u školu.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Stigli privatnim avionom vrednim 90.000 funti

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa snimljeni su u koloni vozila nakon što su privatnim avionom sleteli na aerodrom u Birmingemu. Let iz Kalifornije organizovala je kompanija Planet Nine Private Air, a procenjuje se da je koštao oko 90.000 funti.

Od aerodroma do novog doma porodicu je pratilo njihovo privatno obezbeđenje, u koloni koju su činili kombi i dva zatamnjena automobila, piše The Sun.

Arči i Lilibet kreću u školu u Britaniji

Prema istom izvoru, sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet počeće školovanje u Velikoj Britaniji već ovog septembra. Porodica neće živeti na kraljevskom imanju, već u privatnoj rezidenciji, čija lokacija nije otkrivena iz bezbednosnih razloga. Za sada nije poznato da li su kuću kupili ili iznajmili.

Iako će živeti u Britaniji, Hari i Megan neće se vratiti ulozi aktivnih članova kraljevske porodice, već će nastaviti sa svojim privatnim poslovnim projektima.

Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Kralj Čarls navodno nije znao za planove

Zanimljivo je da, prema pisanju The Sun, Hari i Megan tokom susreta sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom u julu, u rezidenciji Hajgrouv u Glosterširu, nisu pomenuli da planiraju povratak. Ipak, izvori tvrde da kralj Čarls pozdravlja mogućnost da češće viđa sina i unuke, ali isključivo u privatnom porodičnom okruženju.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Šest godina posle Megzita

Njihov povratak dolazi šest godina nakon takozvanog Megzita, kada su Hari i Megan početkom 2020. godine odustali od uloge aktivnih članova kraljevske porodice i preselili se u Severnu Ameriku.

Ovaj potez ponovo otvara pitanje Sporazuma iz Sandringema, kojim je tada dogovoreno da neće moći istovremeno da obavljaju kraljevske dužnosti i zarađuju u privatnom sektoru.

Bez državnog novca i kraljevskih dužnosti

Prema izvorima na koje se poziva The Sun, Hari neće primati novac iz državnog budžeta niti će obavljati zvanične kraljevske dužnosti tokom boravka u Britaniji. Ukoliko bi se u budućnosti razgovaralo o bilo kakvoj njegovoj ulozi u kraljevskoj porodici, takve razgovore bi, navodno, morao da vodi direktno sa svojim ocem.

Porodica će zadržati i svoju vilu vrednu oko 11 miliona funti u Montecitu u Kaliforniji, kao i nekretninu u Portugalu.

Šta je sa obezbeđenjem?

Hari je godinama tvrdio da nije bezbedno da suprugu i decu dovede u Britaniju bez policijske zaštite koju finansira država.

Posle sudskog poraza pre godinu i po dana izjavio je:

"Ne mogu da zamislim svet u kojem bih u ovom trenutku doveo svoju suprugu i decu nazad u Veliku Britaniju."

Za sada nije poznato da li je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova promenilo stav o njihovom obezbeđenju.

Tokom prethodne posete Britaniji, Megan, Arči i Lilibet boravili su u zemlji bez policijske zaštite koju finansiraju poreski obveznici.