Privatni avion od 90.000 funti, privatno obezbeđenje: Objavljeni detalji boravka Harija i Megan u Velikoj Britaniji, evo gde su snimljeni
Princ Hari i Megan Markl prvi put su fotografisani u Velikoj Britaniji otkako su sa decom doputovali iz Kalifornije. Porodica Saseks planira da u Britaniji ostane duže vreme, a njihova deca Arči i Lilibet trebalo bi već u septembru da krenu u školu.
Stigli privatnim avionom vrednim 90.000 funti
Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa snimljeni su u koloni vozila nakon što su privatnim avionom sleteli na aerodrom u Birmingemu. Let iz Kalifornije organizovala je kompanija Planet Nine Private Air, a procenjuje se da je koštao oko 90.000 funti.
Od aerodroma do novog doma porodicu je pratilo njihovo privatno obezbeđenje, u koloni koju su činili kombi i dva zatamnjena automobila, piše The Sun.
Arči i Lilibet kreću u školu u Britaniji
Prema istom izvoru, sedmogodišnji Arči i petogodišnja Lilibet počeće školovanje u Velikoj Britaniji već ovog septembra. Porodica neće živeti na kraljevskom imanju, već u privatnoj rezidenciji, čija lokacija nije otkrivena iz bezbednosnih razloga. Za sada nije poznato da li su kuću kupili ili iznajmili.
Iako će živeti u Britaniji, Hari i Megan neće se vratiti ulozi aktivnih članova kraljevske porodice, već će nastaviti sa svojim privatnim poslovnim projektima.
Kralj Čarls navodno nije znao za planove
Zanimljivo je da, prema pisanju The Sun, Hari i Megan tokom susreta sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom u julu, u rezidenciji Hajgrouv u Glosterširu, nisu pomenuli da planiraju povratak. Ipak, izvori tvrde da kralj Čarls pozdravlja mogućnost da češće viđa sina i unuke, ali isključivo u privatnom porodičnom okruženju.
Šest godina posle Megzita
Njihov povratak dolazi šest godina nakon takozvanog Megzita, kada su Hari i Megan početkom 2020. godine odustali od uloge aktivnih članova kraljevske porodice i preselili se u Severnu Ameriku.
Ovaj potez ponovo otvara pitanje Sporazuma iz Sandringema, kojim je tada dogovoreno da neće moći istovremeno da obavljaju kraljevske dužnosti i zarađuju u privatnom sektoru.
Bez državnog novca i kraljevskih dužnosti
Prema izvorima na koje se poziva The Sun, Hari neće primati novac iz državnog budžeta niti će obavljati zvanične kraljevske dužnosti tokom boravka u Britaniji. Ukoliko bi se u budućnosti razgovaralo o bilo kakvoj njegovoj ulozi u kraljevskoj porodici, takve razgovore bi, navodno, morao da vodi direktno sa svojim ocem.
Porodica će zadržati i svoju vilu vrednu oko 11 miliona funti u Montecitu u Kaliforniji, kao i nekretninu u Portugalu.
Šta je sa obezbeđenjem?
Hari je godinama tvrdio da nije bezbedno da suprugu i decu dovede u Britaniju bez policijske zaštite koju finansira država.
Posle sudskog poraza pre godinu i po dana izjavio je:
"Ne mogu da zamislim svet u kojem bih u ovom trenutku doveo svoju suprugu i decu nazad u Veliku Britaniju."
Za sada nije poznato da li je britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova promenilo stav o njihovom obezbeđenju.
Tokom prethodne posete Britaniji, Megan, Arči i Lilibet boravili su u zemlji bez policijske zaštite koju finansiraju poreski obveznici.