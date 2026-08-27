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Godine 1984. na dodeli BPI nagrada tada 13-godišnja Mendi Smit upoznala je Bila Vajmana, basistu legendarnih Rolingstonsa. Venčali su se čim je postala punoletna, ali njihova veza i danas važi za jednu od najkontroverznijih u istoriji rok muzike.

Veza Mendi Smit i Bila Vajmana decenijama izaziva burne reakcije zbog velike razlike u godinama i činjenice da je Mendi u trenutku upoznavanja bila dete.

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Fotografija sa venčanja Foto: Printscreen/Youtube

Pozvao je na ručak već sutradan

Kada su se upoznali na dodeli BPI nagrada 1984. godine, Mendi je imala svega 13 godina, dok je Vajman imao 47 i već bio svetski poznata rok zvezda.

Prema dostupnim podacima, muzičar je već narednog dana pozvao Mendi i njenu sestru na ručak, gde je navodno priznao da je "potpuno zaljubljen" u devojčicu. Njihov odnos ubrzo je prerastao u vezu, a godinama kasnije otkriveno je da su intimni postali kada je Mendi imala samo 14 godina.

Venčali su se čim je napunila 18 godina

Uprkos negodovanju dela javnosti i ljudi iz njihovog okruženja, protiv Vajmana nikada nije pokrenut krivični postupak zbog njihove veze.

Njihova romansa godinama je punila naslovnice britanskih tabloida, a par se venčao čim je Mendi postala punoletna. Bil Vajman godinama je javno branio njihovu vezu, a jedna njegova izjava i danas izaziva oštre osude.

"Oduzela mi je dah... Sa 13 godina već je bila žena", rekao je pokušavajući da objasni početak njihove veze.

Takve reči dodatno su pojačale kritike, jer je javnost od samog početka njihov odnos smatrala duboko problematičnim zbog ogromne razlike u godinama i činjenice da je Mendi bila maloletna.

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Foto: Printscreen/Youtube

Kasnije je progovorila o traumama

Mendi Smit odrasla je u severnom Londonu, a odgajala ju je samohrana majka. Još kao tinejdžerka često je izlazila u noćne klubove i družila se sa odraslima, što je, prema brojnim napisima, dovelo do njenog poznanstva sa slavnim muzičarem.

Godinama kasnije otvoreno je govorila o posledicama koje je ta veza ostavila na njen život. Isticala je da je pretrpela ozbiljne emocionalne traume i zdravstvene probleme, kao i da je dugo pokušavala da povrati osećaj normalnog odrastanja za koji smatra da joj je bio uskraćen.

Bil Vajman
Foto: A3417 Ulrich Perrey / DPA / Profimedia

Priča koja i danas izaziva burne reakcije

Iako je od njihove veze prošlo više decenija, priča o Mendi Smit i Bilu Vajmanu i dalje se navodi kao jedan od najkontroverznijih primera odnosa između maloletnice i svetski poznate rok zvezde, a njihove godine i okolnosti u kojima je veza počela i danas izazivaju snažne reakcije javnosti.

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