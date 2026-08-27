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Nekadašnja televizijska voditeljka Endželin "Endži" Mok priznala je da je na Noć veštica 2025. godine nasmrt izbola svoju 80-godišnju majku Anitu Ejvers. Nakon sporazuma sa tužilaštvom, čeka je doživotna kazna zatvora uz mogućnost uslovnog otpusta tek posle 25 godina.

Endži Mok (48), nekadašnje zaštitno lice lokalnih televizijskih stanica u Sent Luisu i Oklahomi, priznala je krivicu za ubistvo prvog stepena pred Okružnim sudom u Sedžviku, u saveznoj državi Kanzas. Presudu bi trebalo da čuje 5. oktobra

Endži Mok pre i nakon hapšenja Foto: Sedgwick County Jail

Jeziv zločin u porodičnoj kući

Ubistvo se dogodilo 31. oktobra 2025. godine u porodičnoj kući u Vičiti, gde je Mok živela sa majkom Anitom Ejvers i očuhom.

Policija je na lice mesta stigla nakon poziva hitnim službama i zatekla Mok ispred kuće sa posekotinama na rukama. U spavaćoj sobi pronađena je njena majka sa višestrukim ubodnim ranama po glavi, licu i telu. Pored kreveta nalazili su se krvavi kuhinjski noževi i rende za sir položeni na jastuk.

Menjala iskaze o ubistvu

Nakon hapšenja, Mok je policiji ispričala nekoliko različitih verzija događaja.

U početku je tvrdila da je delovala u samoodbrani i da je majka pokušala da je ubije. Kasnije je istražiteljima govorila da je verovala kako je Anita zapravo đavo i da ju je ubila kako bi "spasla sebe".

Prema sudskim dokumentima, tokom ispitivanja izgovorila je i rečenicu:

"Ubila bih tu ku*ku samo da mogu da vratim svoju mamu."

Ta izjava dodatno je ukazala na njeno teško psihičko stanje.

Foto: Sedgwick County Jail

Od novinarstva do prodaje softvera

Prema njenom LinkedIn profilu, Mok je od 2011. do 2015. godine radila kao voditeljka i novinarka na televiziji Fox 2 u Sent Luisu. Nakon toga napustila je novinarstvo i prešla u sektor prodaje, gde je poslednje radila u kompaniji za upravljanje softverskim podacima.

Nije poznato kada će se prvi put pojaviti pred sudom. Tragedija koja je potresla zajednicu postavila je i brojna pitanja: kako je uspešna profesionalka završila u središtu tako stravičnog porodičnog zločina i šta je moglo dovesti do ovakvog ishoda.