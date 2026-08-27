Voditeljka priznala da je ubila majku! Anitu je izbola u porodičnoj kući, evo koja kazna je čeka za ovaj zločin
Nekadašnja televizijska voditeljka Endželin "Endži" Mok priznala je da je na Noć veštica 2025. godine nasmrt izbola svoju 80-godišnju majku Anitu Ejvers. Nakon sporazuma sa tužilaštvom, čeka je doživotna kazna zatvora uz mogućnost uslovnog otpusta tek posle 25 godina.
Endži Mok (48), nekadašnje zaštitno lice lokalnih televizijskih stanica u Sent Luisu i Oklahomi, priznala je krivicu za ubistvo prvog stepena pred Okružnim sudom u Sedžviku, u saveznoj državi Kanzas. Presudu bi trebalo da čuje 5. oktobra
Jeziv zločin u porodičnoj kući
Ubistvo se dogodilo 31. oktobra 2025. godine u porodičnoj kući u Vičiti, gde je Mok živela sa majkom Anitom Ejvers i očuhom.
Policija je na lice mesta stigla nakon poziva hitnim službama i zatekla Mok ispred kuće sa posekotinama na rukama. U spavaćoj sobi pronađena je njena majka sa višestrukim ubodnim ranama po glavi, licu i telu. Pored kreveta nalazili su se krvavi kuhinjski noževi i rende za sir položeni na jastuk.
Menjala iskaze o ubistvu
Nakon hapšenja, Mok je policiji ispričala nekoliko različitih verzija događaja.
U početku je tvrdila da je delovala u samoodbrani i da je majka pokušala da je ubije. Kasnije je istražiteljima govorila da je verovala kako je Anita zapravo đavo i da ju je ubila kako bi "spasla sebe".
Prema sudskim dokumentima, tokom ispitivanja izgovorila je i rečenicu:
"Ubila bih tu ku*ku samo da mogu da vratim svoju mamu."
Ta izjava dodatno je ukazala na njeno teško psihičko stanje.
Od novinarstva do prodaje softvera
Prema njenom LinkedIn profilu, Mok je od 2011. do 2015. godine radila kao voditeljka i novinarka na televiziji Fox 2 u Sent Luisu. Nakon toga napustila je novinarstvo i prešla u sektor prodaje, gde je poslednje radila u kompaniji za upravljanje softverskim podacima.
Nije poznato kada će se prvi put pojaviti pred sudom. Tragedija koja je potresla zajednicu postavila je i brojna pitanja: kako je uspešna profesionalka završila u središtu tako stravičnog porodičnog zločina i šta je moglo dovesti do ovakvog ishoda.