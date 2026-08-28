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Nakon vesti da je legendarna kraljica kantri muzike Doli Parton preminula u 81. godini života posle kraće borbe sa kancerom, svet se sa tugom i divljenjem oprašta od ikone koja je ostavila neizbrisiv trag u muzici, humanitarnom radu i pop kulturi. Pored vanvremenskih hitova, publika će je zauvek pamtiti po britkom umu i jedinstvenom izgledu koji je decenijama ponosno nosila.

Doli Parton je oduvek bila potpuno otvorena, duhovita i bez ikakvog žaljenja je govorila o svojim estetskim zahvatima, stvarajući prepoznatljivu filozofiju lepote koja spaja veštački izgled i potpunu iskrenost prema sebi.

Foto: Justin Paludipan / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njena najpoznatija izjava, koja savršeno opisuje njen pristup, glasi: „Ako nešto visi, opustilo se ili se vuče, ja ću to ušiti, usisati ili iščupati“ ("If something is bagging, sagging or dragging, I'll tuck it, suck it or pluck it"), što je podelila u intervjuu za The Guardian.

Kada su je pitali zašto ide pod nož, iskreno je odgovorila: „Zato što mi je to potrebno. Ja sam u šou-biznisu, nisam prirodna lepotica i stalno sam pred kamerama“.

Foto: Jules Annan / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Doli je često isticala i da njen mladolik izgled održavaju tri stvari: „dobro osvetljenje, dobri lekari i dobra šminka“. Često je koristila humor kako bi opravdala svoj stil, pa je tako nastala i njena čuvena opaska: „Potrebno je mnogo novca da bi čovek izgledao ovoliko jeftino“. Sebe je opisivala rečima: „Ja sam radoholičar koji izgleda kao izložbeni konj, a taj izgled moram da održavam“.

Iako je bila svesna da ljudi komentarišu njene operacije i grudi, ona je jednom prilikom poručila: „Zašto se drže toga? Zašto ne pogledaju ispod grudi, u srce?“, dodajući da iako „izgleda veštački“, ona smatra da je „potpuno stvarna“ kao osoba.

Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Ipak, njeni saveti nisu bili bez upozorenja. U razgovoru za Saga magazin i druge medije, naglasila je da čovek mora biti veoma oprezan i da ne sme preterivati: „Svaki put kada odete pod nož, rizikujete da izađete sa lošim izgledom“. Priznala je da je imala situacije koje je zažalila, poput previše botoksa ili filera zbog kojih bi dobila hematome i otoke: „Onda umesto da se vratim na posao za dve nedelje, moram da čekam mesec dana da otok splasne kako bih izgledala normalno“.

Takođe je primetila da operacije mogu promeniti ljudsku ekspresiju, pa čak i ličnost. Njena strategija je zato bila da radi „malo po malo, sitne popravke, a ne velike stvari odjednom“, uz obavezan savet svima koji žele promenu da uvek pronađu najbolje lekare.

Pogledajte u galeriji kako je Doli Parton izgledala u mladosti:

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

S obzirom na to da je decenijama bila verna svom izgledu, nedavno se našalila i na račun svojih godina, rekavši za USA TODAY: „Nije lako naći prave lekare, nadživela sam toliko svojih plastičnih hirurga“. Njena krajnja poruka je uvek bila da svako treba da radi ono u čemu se oseća prijatno: „Ako mislite da izgledate dobro, radićete bolje, bićete sigurniji i otvoreniji“.

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