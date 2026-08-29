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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem i Murat-paša su nezadovoljni zbog postavljanja Derviša za velikog vezira Foto: Promo

Sadržaj 44. epizode

Sultan Ahmed postavlja Derviš-pašu za velikog vezira, čime on dolazi na sam vrh moći, što stvara nezadovoljstvo kod Kosem i Murat-paše, dok s druge strane Handan ovu odluku dočekuje sa oduševljenjem. U međuvremenu, Mehmed Giraj upozorava Kosem da Derviš nije čovek kakvim se predstavlja i otkriva joj njegovu veliku tajnu. Iako nema dokaze, tvrdi da ima svedoka koji bi mogao da potvrdi njegove reči.

Kosem odlazi u Uskudar, gde pokušava da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, ali je tamo dočekuju i nove brige. Halime saznaje da se sultanija Handan tajno sastaje sa Dervišem, a Hadži-aga savetuje sultaniju da se više ne sastaje sa njim, Dok Handan upozorava Derviša da su njegova osećanja prema njoj opasna i da bi, ukoliko za njih saznaju na dvoru, oboje mogli teško da stradaju, neko opasan sluša njihov razgovor sakriven.

Neko je prisluškivao Derviša i Handan na tajnom sastanku Foto: Promo

Kosem se ubrzo suočava sa novom opasnošću kada shvata da joj je Meleki, kojoj je toliko verovala, postavila zamku. Međutim, u pomoć joj neočekivano priskače stari prijatelj koga dugo nije videla, a glavna osumnjičena je sultanija Safije. Dok Meleki saznaje da joj je majka ubijena, Handan dobija poruku kojom joj neko preti.

Nakon što Hadži-aga pronađe minđušu koja je ostala u palati gde su se sastali Handan i Derviš, postaje jasno da ih je neko prisluškivao i da se iza svega krije nova pretnja. U međuvremenu, Mehmed Giraj i Rejhan pokušavaju da pronađu način da reše situaciju pre nego što ih Derviševi ljudi uhvate, a Handan naređuje Hadži-agi da otkrije ko ju je prisluškivao. Tragovi tako vode pravo u harem, gde počinje potraga za osobom koja je slušala njihove razgovore.

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