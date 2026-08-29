Kosem je upala u zamku zbog koje joj je život u opasnosti: Ne propustite 44. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 44. epizode
Sultan Ahmed postavlja Derviš-pašu za velikog vezira, čime on dolazi na sam vrh moći, što stvara nezadovoljstvo kod Kosem i Murat-paše, dok s druge strane Handan ovu odluku dočekuje sa oduševljenjem. U međuvremenu, Mehmed Giraj upozorava Kosem da Derviš nije čovek kakvim se predstavlja i otkriva joj njegovu veliku tajnu. Iako nema dokaze, tvrdi da ima svedoka koji bi mogao da potvrdi njegove reči.
Kosem odlazi u Uskudar, gde pokušava da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, ali je tamo dočekuju i nove brige. Halime saznaje da se sultanija Handan tajno sastaje sa Dervišem, a Hadži-aga savetuje sultaniju da se više ne sastaje sa njim, Dok Handan upozorava Derviša da su njegova osećanja prema njoj opasna i da bi, ukoliko za njih saznaju na dvoru, oboje mogli teško da stradaju, neko opasan sluša njihov razgovor sakriven.
Kosem se ubrzo suočava sa novom opasnošću kada shvata da joj je Meleki, kojoj je toliko verovala, postavila zamku. Međutim, u pomoć joj neočekivano priskače stari prijatelj koga dugo nije videla, a glavna osumnjičena je sultanija Safije. Dok Meleki saznaje da joj je majka ubijena, Handan dobija poruku kojom joj neko preti.
Nakon što Hadži-aga pronađe minđušu koja je ostala u palati gde su se sastali Handan i Derviš, postaje jasno da ih je neko prisluškivao i da se iza svega krije nova pretnja. U međuvremenu, Mehmed Giraj i Rejhan pokušavaju da pronađu način da reše situaciju pre nego što ih Derviševi ljudi uhvate, a Handan naređuje Hadži-agi da otkrije ko ju je prisluškivao. Tragovi tako vode pravo u harem, gde počinje potraga za osobom koja je slušala njihove razgovore.
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