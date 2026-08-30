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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je u otvorenom sukobu sa sultanijom Handan Foto: Promo

Sadržaj 45. epizode

Zbog plana sultanije Halime, Handan je odlučna da se obračuna sa Kosem, dok Derviš-paša pokušava da je smiri i umanji opasnost. Handan strahuje da će njihov odnos biti otkriven, dok Kosem sve više sumnja da Derviš krije mračnu tajnu. U međuvremenu, Ejdžan se nalazi u velikoj nevolji nakon što je optužena za ubistvo.

Kosem pokušava da zaštiti Ejdžan, ali Handan ne popušta i naređuje da ona bude pogubljena. Sukob između dve sultanije postaje sve otvoreniji, i dolazi čak i do Ahmeda. Kosem ipak ne odustaje od svojih namera, uverena da mora da sazna istinu o Derviš-paši. Njene sumnje dodatno podgreva Mehmed Giraj, koji tvrdi da postoji svedok koji može da potvrdi Derviševu umešanost u smrt pokojnog sultana.

Majka i sin su ponovo zajedno Foto: Promo

U međuvremenu, Halime tajno posećuje Mustafu, a Kosem saznaje da je Rejhan-aga sigurnoživ.On iznosi teške optužbe na račun Derviša i tvrdi da je zajedno sa Šahinom učestvovao u trovanju pokojnog sultana. Međutim, Kosem nije ubeđena da je to istina, i obraća se osobi od poverenja da sve proveri. Međutim, Rejhanova sudbina je ubrzo zapečaćena.

Dok se na dvoru raspravlja o sve ozbiljnijoj situaciji, Ejdžan uspeva da se spase zahvaljujući jednom lažnom svedočenju. S druge strane, Iskedner dolazi u kontakt sa sultanijom Safije, a ne znajući da mu je ona majka. Istovremeno, Ahmed se suočava sa novim državnim problemom - pobunom Džanpolatzade Ali-paše i sve težom situacijom na istoku. Dok sultan razmatra kako da odgovori na pretnje, Kosem mora da odluči koliko daleko je spremna da ide kako bi otkrila istinu o Dervišu.

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