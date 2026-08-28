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Velika Gospojina jedan je od praznika koji zauzima posebno mesto u porodici Milana Vasića. Glumac je otkrio da se ovaj dan tradicionalno obeležava i u njegovom rodnom selu, gde 28. avgusta boravi još od detinjstva.

Uspomena na baku Savku

Milan je ovog puta sa pratiocima podelio fotografiju iz porodičnog albuma koja ga je podsetila na dane kada je njegova baka Savka pripremala dom za praznik. Uz fotografiju je evocirao uspomene na način na koji ih je baka svake godine dočekivala.

Milan Vasić, Velika Gospojina
Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Glumac je na Instagramu pokazao i delić atmosfere iz Bostana, gde su u toku pripreme za veliki sabor. Na manifestaciji će i sam učestvovati kao izvođač.

"Ovako nas je baba Savka uvek dočekivala, a posebno na ovaj veliki dan, gad je u Donjem Korminjanu sabor", napisao je on.

Dragana Mićalović praznik dočekala u manastiru

Veliku Gospojinu ove godine obeležila je i glumica Dragana Mićalović, koja je praznično jutro provela u manastirskoj porti. Svojim pratiocima pokazala je trenutke iz ovog posebnog dela dana, ističući mir koji pronalazi u veri.

Dragana Mićalović, Velika Gospojina
Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

"Srećan praznik, dobri ljudi", napisala je glumica na Instagram storiju.

I dok je Milan Vasić praznik obeležio uz porodične uspomene i tradiciju svog kraja, Dragana Mićalović ga je dočekala u manastirskoj tišini, svako na svoj način čuvajući značaj Velike Gospojine.

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Milan Vasić krstio sina Izvor: Instagram/milanvasic_official