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Glumica Sidni Svini najavila je novu kolekciju svog brenda donjeg veša Syrn povodom svog rođendanskog meseca. Promocija je propraćena videom na Instagramu u kojem se pojavljuje u toplesu, a grudi je prekrila dvama rođendanskim tortama. Svini će 12. septembra napuniti 28 godina, a nova kolekcija izlazi početkom meseca.

Rođendanska kolekcija

Zvezda serije "Euforija" u četvrtak je na Instagramu podelila video kojim reklamira nekoliko komada iz nove linije. U kratkoj sceni pozira bez gornjeg dela, dok joj torte prekrivaju grudi. Izgled je upotpunila ružičastim gaćicama, a kosa joj je oblikovana u opuštene talase. Kolekcija prigodnog naziva "Birthday Boobs" biće dostupna od 1. septembra.

"Proslavite moj rođendanski mesec uz najnoviju @syrn kolekciju, stiže 1. septembra", napisala je Svini u opisu objave.

Pojedini komadi sadrže njen rukopis

U saopštenju za medije, Svini je objasnila da je inspiracija za kolekciju proizašla iz njene romantične prirode.

"U duši sam velika romantičarka i zato sam, naravno, htela da rođendanska kolekcija odražava tu stranu. Bila je to savršena prilika da stvorim nešto izrazito ženstveno i posebno", izjavila je.

Pojedini komadi sadrže i vez ispisan njenim rukopisom.

"To je poput ljubavne poruke koja se nosi. Ako se bolje pogleda, u vezu se može videti moj rukopis sa porukom 'I really love you'", rekla je glumica.

Filozofija brenda

Svini je pokrenula brend Syrn u januaru ove godine. U ranijim intervjuima govorila je o viziji koju ima za svoju kompaniju.

Pogledajte provokativne kadrove Sidni Svini iz serije "Euforija":

1/15 Vidi galeriju Sidni Svini eksplicitne scene u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, HBO MAX / Planet / Profimedia

"Želela sam da stvorim brend donjeg veša koji razume žene, a ne da im pametuje", rekla je za Elle u januaru.

"Syrn se zasniva na samopouzdanju bez pritiska - osećaju da možete biti seksi, moćne, nežne, razigrane ili sve to odjednom, u zavisnosti od dana. Kao jedina osnivačica, imala sam viziju da stvorim nešto primenjivo u stvarnom životu, nešto što nikoga ne ograničava."

U razgovoru za Cosmopolitan osvrnula se i na moguće kritike: "Ljudi će reći: 'Ona to radi zbog muškaraca' ili 'Samo želi da se svidi momcima'. Ali ja se pitam postoji li išta što više podržava žene od toga da same upravljaju svojim telom i rade to za sebe? Želim da to bude njihov izbor - izbor osobe koja nosi donji veš - bilo da to čini za sebe, za nekog drugog ili za kameru", poručila je Svini.

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