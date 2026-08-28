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Aleksa Balašević raznežio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši emotivni prizor na kom u naručju drži svog tek rođenog sina Đorđa. S obzirom na to da je prethodno objavio fotografije sa morske obale, veruje se da porodica Balašević trenutno uživa na zajedničkom letovanju.

Slika na kojoj Aleksa, prepoznatljiv po tetovažama, bez majice nežno grli naslednika ispred belih stubova, izazvala je oduševljenje publike i ostavila trajnu uspomeni na ove letnje dane.

Aleksa Balašević prvi put na moru sa sinom Đorđem Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Ime dobio po dedi Nedavni dolazak dečaka na svet doneo je veliku radost Aleksi i njegovoj supruzi Nikolini. Dečak je dobio ime po svom čuvenom dedi , kantautoru Đorđu Balaševiću, iako je Aleksa prvobitno imao drugačiju zamisao.

"Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni," rekao je Balašević i dodao:

Pogledajte u galeriji fotografije Alekse Balaševića:

1/12 Vidi galeriju Aleksa Balašević Foto: Ana Paunkovic/Kurir

"Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen da sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome."

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