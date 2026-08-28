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Manekenka Điđi Hadid progovorila je o vezi sa slavnim glumcem Bredlijem Kuperom i otkrila jednu stvar za kojom "njen muškarac luduje". Gostujući u novoj seriji francuskog Vogue-a, "Now Serving", Hadid je pripremila jelo koje njen partner jako voli -testeninu sa pršutom i začinskim biljem.

"Definitivno sam ovo napravila za svog muškarca. On ovo obožava“, rekla je Điđi, iako nije spomenula ime glumca. Manekenka je tokom snimanja naslovnice za Vogue France, objavljene u utorak, oduševljeno pričala o svojoj romansi sa Kuperom koja je "toliko drugačija" od njenih pređašnjih veza.

"Ono što je lepo u mojoj trenutnoj vezi, a toliko je drugačije od onoga što sam pre iskusila, jeste sposobnost da budemo duboko iskreni. Da kažemo šta mislimo, kada to mislimo", poručila je.

Otvorenost, podrška i porodični život

Hadid je dodala da ona i glumac imaju različite karijere te da "ne razumeju nužno sve izazove međusobnih poslova". Međutim, naglasila je da je "važno imati nekoga ko te podržava – i pomaže ti da ostaneš prizemljen". U razgovoru je takođe opisala "predivnu vezu" kao "putovanje dveju osoba".

Pogledajte galerija Bredlija Kupera i Điđi Hadid:

1/5 Vidi galeriju Bredli Kuper i Điđi Hadid u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Điđi i Bredli prve su glasine o romansi podstakli u oktobru 2023. godine, kada su snimljeni na večeri u Njujorku. Od tada su se nekoliko puta pojavili zajedno u javnosti, a Hadid je u martu 2025. oduševljeno govorila o njihovoj „veoma romantičnoj i srećnoj vezi“. Izvor blizak paru iste je godine rekao da glumačka zvezda "razmišlja o braku i deci sa Điđi".

Inače, Điđi ima petogodišnju ćerku Kai sa muzičarem Zejnom Malikom, dok je Kuper otac devetogodišnje ćerke Lee, koju je dobio sa bivšom suprugom Irinom Šajk. Slavni par nedavno je podstakao glasine o braku, kada su snimljeni sa jednakim prstenjem koje je, prema mišljenju mnogih, izgledalo kao venčano. Međutim, šuškanja nisu komentarisali.

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