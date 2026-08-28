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Glumica Marina Ćosić podelila je radnosne vesti sa svojim pratiocima putem društvene mreže Instagram, obznanivši da ponovo očekuje prinovu.

"Malo sam naduvena zato što sam četvrti mesec," poručila je uz smeh, pokazujući stomak, a brojne kolege i prijatelji tim povodom su uputili čestitke.

Glumica je pre pet i po godina rodila ćerku Sofiju, pa je dolazak novog člana porodice stigao u najlepšem trenutku za njene najbliže.

Uspešna karijera

Marina je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Srđana Karanovića. Publika ju je zavolela već u njenom prvom televizijskom angažmanu u seriji "Ubice mog oca", nakon čega su usledile zapamćene uloge u popularnim projektima poput "Istine i laži", "Urgentni centar" i "Zakopane tajne".

Pored glume, izuzetno je aktivna i na mrežama, gde je prati više od 150.000 ljudi. Zanimljivo je da je i njena starija sestra Tamara Ćosić veoma uticajna i prepoznatljiva domaća influenserka.

Marina Ćosić Foto: Privatna Arhiva

Veridba i svadba isti dan

Ljubavna priča Marine i njenog supruga Nikole Mirkovića nosi poseban pečat. Naime, par se verio i stupio u brak u istom danu, 4. septembra 2020. godine, kada je glumica zvanično preuzela suprugovo prezime Mirković.

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