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Nezaboravna zvezda serije "Dinastija", Džoan Kolins, još jednom je dokazala da su za nju godine samo broj i da predstavlja istinsku definiciju bezvremenskog holivudskog glamura.Glumica se na društvenim mrežama javila iz svog omiljenog letnjeg utočišta, Sen Tropea, podelivši sunčane kadrove koji odišu čistim luksuzom i mediteranskom opuštenošću.

Uz atraktivne prizore, Džoan Kolins je kratko poručila: "Srećne uspomene na dugo, vruće leto 2026. godine", dodavši prepoznatljive oznake Francuske rivijere.

Večna inspiracija i ikona elegancije

Na objavljenim fotografijama i snimcima vidi se kako bezbrižno uživa u bazenu i beži od letnjih vrućina, a osmeh sa lica nije skidala ni u zagrljaju svog supruga Persija Gibsona. Par, koji je u skladnom braku više od dve decenije, ponovo je potvrdio koliko uživa u zajedničkim trenucima i putovanjima. Osim u romantičnim trenucima, Džoan je letnje dane provela okružena dugogodišnjim prijateljima uz smeh, opuštene večere i druženja uz more.

Pogledajte fotografije Džoan Kolins sa 31 godinu mlađim mužem:

1/5 Vidi galeriju Džoan Kolins uživa na letovanju sa 31. godinu mlađim suprugom Foto: CHRISBRANDIS.COM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ispod objave u kratkom roku zaredali su se brojni komentari obožavalaca koji ne prestaju da hvale njen besprekoran izgled, nepokolebljiv vedar duh i sofisticiran modni stil. Slavna glumica već decenijama ostaje verna prepoznatljivoj eleganciji i letnjem hedonizmu, potvrđujući status jedne od najomiljenijih i najdugovečnijih diva svetske scene.

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