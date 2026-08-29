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Frontmen čuvenog benda Judas Priest Rob Halford se na sinoćnjem koncertu na Ušću obratio publici emotivnim govorom. Nije krio koliko mu je nedostajala srpska publika, s obzirom na to da je bend poslednji put svirao kod nas pre čak 11 godina.

"Da li se svi osećate dobro? Sjajno je biti sa biti sa vama, mnogo ste nam nedostajali. Nismo mogli da dočekamo da se vratimo, došli smo najbrže što smo mogli. Hvala vam što ste došli. Nazivamo sebe čuvarima vere, jer Judas Priest čuva veru preko 50 godina sa našim fanovima metala. To je ono zbog čega smo posebni. Naša hevi metal zajedni voli jedno druge i brinemo jedni za druge", rekao je on.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Inače, inspirativna je i priča o Robu Halfordu, koji je krio u početku svoju seksualnu orijentaciju jer je u to vreme u Britaniji i šire to bila tabu tema, naročito na konzervativnoj metal sceni. Halford je godinama živeo u ogromnom strahu da će, ako se sazna da je gej, to uništiti bend. Plašio se da će fanovi okrenuti leđa Judas Priestu i da će upropastiti karijeru ostalim članovima.

00:46 Emotivan govor frontmana Judas Priesta: Rob Halford se obratio Srbima, zbog jednog se izvinjava Izvor: MONDO

Zanimljivo je da je čuveni "metal imidž", odnosno kožna odeća, nitne, lanci, Halford zapravo preuzeo iz underground gej fetiš i S&M klubova u Soho-u. Život u tajnosti i stalni pritisak doveli su ga do teške borbe sa depresijom, alkoholom i drogom. Iz te krize je uspeo da izađe sredinom 80-ih, kada je potpuno ostavio alkohol i opijate.

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Autovanje se zapravo desilo potpuno neplanirano i spontano. Dok je govorio o muzici i svom životu, Halford je usput i opušteno izgovorio rečenicu: "Govoreći kao gej muškarac u metalu..."

Čim je to izgovorio, nastala je tišina u studiju. Producent je u neverici ispustio papire. Halford je kasnije pričao da je u tom sekundu pomislio: "Kraj. Sad je sve gotovo, uništio sam sve."

Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Nakon što je napustio studio, otišao je u hotel i čekao reakcije, uplašen od talasa mržnje. Ono što je usledilo potpuno ga je iznenadilo – negativnih reakcija gotovo da nije ni bilo. Fanovi su poručili da im je nebitno s kim spava, jer je on i dalje "God of Metal" (Bog Metala) i jedan od najboljih vokala svih vremena.

Ian Hill, Glen Tipton i ostali članovi su rekli da su to znali odavno, da im nikada nije smetalo i da su srećni što konačno može da živi slobodno. Halford (koji danas ima preko 70 godina) često ističe da mu je taj dan 1998. bio najlepši u životu jer je "zaradio ogromnu stenu s leđa".

Video: Povratak Judasa na binu nakon prekida koncerta