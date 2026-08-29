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Čuveni zavodnik Vilijam Levi smanjio je aktivnost na mrežama, a mnogi se pitaju da li je razlog to što je njegovo srce konačno zauzeto.

Podsetimo, poznato je da je bivšu suprugu Elizabet Gutjerez prevario s više od 80 žena, a afere je imao i sa koleginicama. Navodno je zbog čuvene Žaklin Brakamontes, koju ovde mnogi pamte iz serije "Rubi", planirao i da ostavi suprugu, no, to se ipak nije desilo.

U galeriji pogledajte fotografije Žaklin Brakamontes, koja je navodno bila jedna od ljubavnica Vilijama Levija:

1/5 Vidi galeriju Žaklin Brakamontes kao Maribel u seriji "Rubi" Foto: Printscreen/Youtube

Glumac je 2022. godine na svom Instagram nalogu objavio da se nakon 18 godina braka, razvodi od supruge Elizabet Gutjerez. Malo potom usledio je obrt, pa je par ljubavi dao drugu šansu.

No, i to je palo u vodu kada se saznalo za novu aferu Levija kada je Elizabet zvala policiju. U policijskom izveštaju, ćerka ovog para, Kejli, rekla je policajcima da je ušla u porodičnu kuću kada je čula ženski glas kako dolazi iz spavaće sobe njenog oca.

U galeriji pogledajte fotografije Vilijama Levija:

1/8 Vidi galeriju Vilijam Levi je miljenik žena Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Kada je pokušala da uđe, Levi ju je navodno gurnuo kako bi je sprečio da uđe. Levi je negirao da je gurao Kejli, a u izveštaju je navedeno da na Kejli nije bilo "nikakvih tragova, crvenila ili znakova povrede".

Na snimcima policijske kamere sa incidenta koji su podeljeni putem društvenih medija, Gutijerez i Kejli govore policajcima da je Levi u kuću doveo drugu ženu koju trenutno krije u podrumu. Elizabet Gutjerez je tvrdila da je Levi bio "očigledno pod uticajem nečega" i nazivala ga svojim bivšim.

"Ovo je moja kuća i kuća moje dece, tako da ona treba da ode", rekla je Gutjerez, dodajući da Levi može da radi šta god želi drugde, ali ne u njihovoj porodičnoj kući.

Nažalost, ovo nije jedini skandal u Levijevoj karijeri.

Najveći skandal izbio je nakon što se saznalo da je namamio maloletnicu u hotel, te imao sa njom odnose na silu. Iako je optužnica kasnije povučena, Vilijam nije negirao da je bio u intimnom odnosu sa pomenutom devojkom, već je tvrdio da ga je ona lagala o svojim godinama.

Takođe je bio uhapšen u aprilu 2025. na Floridi zbog pijanstva i izazivanja nereda. Kako je prenosio Daily Mail, on se teretio za opijanje na javnom mestu, ometanje javnog reda i mira i uznemiravanje.

Nakon skandala, Levi se potpuno povukao iz javnosti, više nije aktivan čak ni na mrežama, a bilo je reči da planira veliki povratak na scenu. Trenutno je fokusiran na snimanja u Španiji, a zanimljivo je da na projektu radi sa ćerkom.

Nova 23 godine mlađa devojka

Kada je reč o ljubavnom životu, nakon haosa na privatnom planu, skrasio se kraj 23 godine mlađe Dženifer Kamačo, koja je medicinska sestra, a vezu je obelodanio na Instagramu.

Za sada se čini da paru u ljubavi cvetaju ruže, a u nastavku pogledajte još fotografija Dženifer: