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Sestra legendarne Doli Parton, Stela, emotivno se oprostila od pevačice putem društvenih mreža. U svojoj objavi je, između ostalog, otkrila da je kantri zvezda htela da iskoristi svoju borbu s rakom kako bi pomogla drugima.

"Moja starija sestra Doli dobila je krila prošlog utorka. Ako iko stigne u raj, sigurna sam da je stigla tačno na vreme. Znam da se jako ističe, u svojim šljokicama i sjaju. To je bio način moje sestre", započela je Stela, koja je otkrila da su ona i Doli svakog utorka zajedno pile kafu preko telefona, "pre nego što je sunce izašlo i svet još spavao".

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton:

1/7 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

"Budući da smo male seoske devojčice, nastavile smo da se budimo rano. Kao što je volela da kaže: ‘Dođavola, Teda, mi obavimo više posla pre nego što sunce izađe nego većina ljudi za ceo dan!‘ Tračarile bismo, kao što to sestre rade, pile bismo kafu i pravile planove kao što je to oduvek bio naš običaj", ispričala je.

U nastavku je podelila lepe reči o svojoj sestri, koja je bila "jedna od najvelikodušnijih, najpažljivijih i najljubaznijih osoba" koje je ikada poznavala.

Doli Parton sa sestrom Stelom Foto: Printscreen/ Instagram/ dollyparton

"Ono što je svet video tačno je ono što je ona bila, toliko da mi je nedavno rekla da bi, ako za nju nema nade, ipak dopustila svom medicinskom timu da isproba eksperimentalne lekove u nadi da će pomoći drugima u budućnosti. Moja sestra je uvek mislila na druge i ako želite da odate počast njenom nasleđu, pokažite više ljubaznosti, uzdignite druge i dajte više svog vremena i resursa kao što je ona nastavila da čini do samog kraja", dodala je Stela.

Sestra čuvene pevačice zahvalila je svima na ljubavi i poštovanju koje su pokazali Doli.

U galeriji pogledajte fotografije Doli Parton iz mladosti:

1/9 Vidi galeriju Doli Parton u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedija

"Vašu ljubav i poštovanje prema njoj duboko osećamo svi mi koji smo je prvi voleli i to nam pomaže dok tugujemo zbog njenog odlaska. Moje vreme za kafu utorkom ujutro nikada neće biti isto, ali njena ljubav, poštovanje i dobrota ostaće. Doli je volela svet i sve u njemu", napisala je.

Doli Parton preminula je 25. avgusta u 80. godini. Vest je potvrdio njen nećak, a ubrzo je otkriveno da se zvezda borila s rakom pre svoje smrti. Dolin tim nije otkrio s kakvom se vrstom raka borila. Parton je pet dana pre smrti primljena u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt zbog problema s bubrezima i "autoimunih problema".

Doli će biti sahranjena na "maloj, privatnoj ceremoniji za užu porodicu" u Nešvilu u Tenesiju.

Video: Doli Parton o starenju