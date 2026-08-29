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Norveški kralj Harald V preminuo je u 89. godini nakon što je prošle nedelje hospitalizovan zbog lečenja retkog poremećaja krvi.

Aprinc Hakon i njegova supruga Mete-Marit ovih dana su obeležili velikih 25 godina braka. Njihova ljubavna priča je od samog početka bila sve samo ne tipična kraljevska bajka.

U galeriji pogledajte fotografije norveškog kralja Haralda V:

1/8 Vidi galeriju Norveški kralj Harald V preminuo je u 89. godini života. Vladao je Norveškom od 1991. godine, ukupno 35 godina. Foto: JAVAD PARSA/NTB, Terje Bendiksby/NTB, SCANPIX/NTB

Kada je budući norveški kralj odabrao samohranu majku burne prošlosti, mnogi su sumnjali u njegov izbor, a njegova tetka, princeza Ragnhild svojevremeno je izgovorila i rečenicu koja se pamti do danas. Četvrt veka kasnije zajedno prolaze kroz možda najteži period svog života – skandal zbog njenog sina Marijusa i ozbiljnu bolest zbog koje je Mete-Marit nedavno dobila nova pluća.

Mete-Marit Tjesem Hejbinije odrasla ni blizu kraljevskih palata. Rođena je 19. avgusta 1973. u Kristijansandu, odrasla kao najmlađa od četvoro dece, a pre ulaska u kraljevsku porodicu vodila je život koji će kasnije postati jedna od glavnih tema norveških tabloida.

Princeza Mete-Marit Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Kada je upoznala Hakona, već je bila majka. Sina Marijusa Borga Hejbija dobila je 1997. iz bivše veze, a njene ranije veze, izlasci i povezanost s društvom u kom su se konzumirale droge kasnije su izazvali veliku kontroverzu. Sama je svoje mlađe godine opisivala kao buntovnički period.

Hakon i Mete-Marit upoznali su se u drugoj polovini devedesetih u krugu ljudi povezanih s muzičkim festivalom Quart u Kristijansandu. Izvori navode da su se poznavali već 1998, dok su u julu 1999. upravo na Quart Festivalu prvi put privukli veliku pažnju kao par. Hakon je posle pričao kako je Mete-Marit imala posebnu energiju zbog koje ju je odmah primetio.

Princeza Mete-Marit, princ Hakon Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nije ga odbila ni činjenica da je imala malo dete. Naprotiv, Hakon je posle objasnio kako mu je upravo Marijus pomogao da shvati da se ne boji odgovornosti koju donosi porodični život.

Veza budućeg kralja i samohrane majke bez aristokratskog porekla brzo je postala jedna od najvećih tema u Norveškoj. Dodatne kritike izazvala je njihova odluka da žive zajedno pre braka, što je početkom 2000-ih izazvalo i negodovanje konzervativnijeg dela javnosti i Crkve.

Uprkos pritiscima, Hakon nije odustao. Veridbu su zvanično objavili 1. decembra 2000. godine.

Princeza Mete-Marit, princ Hakon Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Najveći problem nije bilo to što Mete-Marit nije bila plemkinja.Norveška je već imala kraljicu Sonju, takođe građanku za čiju se ljubav Hakonov otac Harald svojevremeno godinama borio. Problem je bila Mete-Maritina prošlost.

Neposredno pre venčanja odlučila je da se javno suoči s njom. Na konferenciji za novinare emotivno je govorila o mladosti u kojoj je, kako je priznala, prelazila granice i kretala se u okruženju u kom su droge bile prisutne. Distancirala se od takvog života i izrazila žaljenje zbog svojih ranijih izbora. Ta iskrenost pomogla da se promini deo javnog raspoloženja prema budućoj princezi.

Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Ipak, nisu svi u kraljevskoj porodici bili oduševljeni. Posebno oštra bila je Hakonova tetka, princeza Ragnhild, starija sestra kralja Haralda. Nekoliko godina nakon venčanja otvoreno je govorila o svojim sumnjama prema suprugama nove generacije norveških prinčeva, a za Mete-Marit je navodno rekla da se nada da će umreti pre nego što ona postane kraljica.

Ragnhild je problematizovala i Marijusov položaj u porodici. Smatrala je da će dečak s vremenom postati svestan razlike između sebe i Hakonove kraljevske dece, te upozoravala da bi to moglo da izazove probleme. Koliko god njene reči danas zvučale neprijatno proročanski, Hakon je tada jasno pokazao na čijoj je strani.

Marijus Borg Hoibi optužen za 4 slučaja silovanja Foto: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Profimedia

Par se venčao 25. avgusta 2001. u katedrali u Oslu, a obred je vodio biskup Gunar Stolset. Na venčanju su bili članovi evropskih kraljevskih porodica, predstavnici norveških institucija, prijatelji i članovi porodice, nakon čega je u Kraljevskoj palati održana svečana večera.

Mete-Marit tokom ceremonije nije krila emocije, a plakao je i Hakon. U govoru svojoj novoj supruzi poručio je koliko se istovremeno jako i ranjivo oseća uz nju, te koliko ga je njihova ljubav promenila. Marijus je takođe postao deo njihove nove porodice, a Hakon ga je od malih nogu prihvatio kao svog.

Princeza Mete-Marit Foto: Nigel Waldron / Alamy / Profimedia

Dve godine nakon venčanja porodica se preselila na imanje Skaugum u Askeru, koje je postalo njihov zvanični dom.

U januaru 2004. dobili su ćerku princezu Ingrid Aleksandru,koja je danas druga u redu za norveški presto, odmah iza oca, a u decembru 2005. rodio im se i sin princ Svere Magnus.

Princ Hakon i princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj Foto: DPPA / Sipa USA / Profimedia

Marijus je odrastao zajedno s njima, ali bez kraljevske titule i mesta u naslednom redu. Norveški dvor i danas na zvaničnoj stranici navodi da porodica prestolonasledničkog para čini troje dece – Marijus, Ingrid Alekaandra i Svere Magnus.

U galeriji pogledajte fotografije norveške princeze Mete-Marit:

1/10 Vidi galeriju Norveška princeza Mete Marit Foto: Andreas Fadum / SplashNews.com / Splash / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nigel Waldron / Alamy / Profimedia

Tokom sledeće dve decenije Mete-Marit uspela je da napravi ono što se u vrime veridbe mnogima činilo gotovo nemogućim – od kontroverzne buduće princeze postala je etablirana članica kraljevske porodice.

Sa suprugom je predstavljala Norvešku u zemlji i inostranstvu, odlazila na državne i zvanične posete i preuzela brojne pokroviteljske i humanitarne obaveze. Posebno se posvetila književnosti, mentalnom zdravlju, mladima, društvenoj uključenosti i kulturi, a godinama je bila aktivna i u borbi protiv HIV-a i AIDS-a.

Hakon je, s druge strane, veliki deo međunarodnog rada usmerio na održivi razvoj, klimatske promene, siromaštvo i mlade. Od 2003. deluje kao UNDP-ov ambasador dobre volje, te je u toj ulozi posetio niz zemalja širom sveta.

Princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Zajedno su osnovali i Fondaciju prestolonaslednika i prestolonaslednice, koja podržava projekte namenjene mladima izloženima riziku od društvene isključenosti. Fondacija je nastala upravo u vreme njihovog venčanja.

Njihova moderna kraljevska porodica godinama je izgledala kao dokaz da je Hakon 2001. bio u pravu kada je odlučio da zanemari kritičare.

A onda su počeli problemi.

Marijus Borg Hojbi Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Najveći porodični skandal izazvao je upravo Marijus,dečak kog je Hakon prihvatio kada se zaljubio u njegovu majku.

Marijus Borg Hejbi se poslednjih godina našao u centru ozbiljne kriminalističke istrage, a slučaj je prerastao u jedan od najvećih skandala u novijoj istoriji norveške kraljevske porodice.U junu 2026. osuđen je na četiri godine zatvora, između ostalog zbog dvaju silovanja prema norveškom zakonu i zlostavljanja, a presuda još nije pravosnažna.

Marijus Borg Hojbi Foto: Wenstrup/Aller/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Skandal je neizbežno pogodio i njegovu majku i očuha. Hakon je više puta morao da odgovara na pitanja o porodičnoj situaciji, dok je Mete-Marit prolazila kroz jednu od najtežih faza svog života.

Istovremeno se, naime, dramatično pogoršavalo njeno zdravlje.

Norveški dvor još je 2018. objavio da Mete-Marit boluje od hronične plućne fibroze, bolesti koja uzrokuje stvaranje ožiljaka u plućnom tkivu i postupno otežava disanje. Bolest je tokom godina sve više uticala na njen raspored, pa je morala da smanjuje broj zvaničnih obaveza. Situacija je 2026. postala životno ugrožavajuća.

Marijus Borg Hejbi, sin norveške princeze Mete-Marit Foto: PPE / Sipa Press / Profimedia

Dvor je 5. juna objavio da je zbog ozbiljnog napredovanja bolesti Mete-Marit stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Hakon je tada smanjio i svoje obaveze kako bi što više vremena mogao da provede uz suprugu, a planirana velika proslava njihove srebrne godišnjice braka bila je odložena.

Odgovarajući donor pronađen je vrlo brzo i Mete-Marit su 17. juna uspešno transplantirana pluća. Nakon gotovo mesec dana provedena u Rikshospitaletu puštena je kući 14. jula.

Nakon izlaska iz bolnice zahvalila je nepoznatom donoru i ljudima koji pristaju na darivanje organa, te poručila da je time dobila život na dar.

Princeza Mete-Marit Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Zbog oporavka nije bilo velike proslave kakva je prvobitno bila planirana za 25. godišnjicu.

Umesto toga, 25. avgusta kraljevski dvor je objavio nove fotografije Hakona i Mete-Marit sa Skauguma, kao i dosad neobjavljene privatne fotografije s njihovog medenog meseca na Long Ajlandu 2001. godine. Na jednoj od njih nalazi se i tada maleni Marijus na Hakonovim ramenima – fotografija koja danas, nakon svega što se dogodilo, ima sasvim drugačiji kontekst.

Njihovih prvih 25 godina braka tako je zatvorilo neobičan krug.

Foto: Profimedia

Počeli su kao par kom mnogi nisu davali velike šanse. Ona je bila samohrana majka s prošlošću koju su secirali tabloidi, on budući kralj koji je odbio da posluša one koji su smatrali da nije prikladna za njega. Preživeli su osude, odgojili troje dece, gotovo četvrt veka predstavljali Norvešku, a onda se našli pred iskušenjima mnogo ozbiljnijima od onih s početka njihove veze.

Danas, nakon Marijusovog skandala, njene borbe s teškom bolešću i transplantacije pluća, njihova srebrna godišnjica nije obeležena raskošnom kraljevskom zabavom.

Umesto toga stigle su fotografije i samo nekoliko reči – zahvalnost za 25 zajedničkih godina.

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