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Da je živ, Majkl Džeksonbi danas, 29. avgusta, proslavio 68. rođendan. Jedan od najpoznatijih muzičara svih vremena preminuo je 2009. u 51. godini, a njegov privatni život i danas intrigira javnost, posebno brak s Lisom Meri Prisli.

Džekson se ženio dva puta. Njegov prvi brak bio je upravo s Lisom Meri, ćerkom muzičke legende Elvisa Prislija. Venčali su se u maju 1994, a njihov brak trajao je tek nešto više od dve godine. Razveli su se u avgustu 1996.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Džeksona:

1/5 Vidi galeriju Majkl Džekson Foto: k03 / Zuma Press / Profimedia, UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia, g49 / Zuma Press / Profimedia

Majkl se iste godine oženio medicinskom sestrom Debi Rou, s kojom je dobio dvoje dece, sina Majkla Džozefa Džeksona Mlađeg, poznatog kao Princ, i ćerku Paris Džekson. Treće dete, sina Princa Majkla Džeksona II, poznatog kao Blenket, dobio je 2002. godine, a identitet njegove majke nikada nije javno otkriven.

Džeksonov kratki brak s Lisom Meri od prošle godine je ponovo u centru pažnje, i to zahvaljujući njenoj majci Prisili Prisli, koja je u svojoj novoj knjizi "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" iznela šokantne tvrdnje o odnosu svoje pokojne ćerke i Majkla Džeksona.

Lisa Meri Prisli i Majkl Džekson Foto: Profimedia

Prisila tvrdi da se Džekson oženio Lisom Meri prvenstveno zbog njenog prezimena i statusa, te da je insistirao na detetu.

"U sebi sam znala da se Majkl ne ženi Lisom Meri: on se ženi dinastijom Prisli. Majkl je bio manipulativan čovek i mislim da je bacio oko na nju mnogo pre nego što je ona to shvatila. Dečja nevinost koju je projektovao bila je deo njegove javne maske", napisala je u memoarima.

U galeriji pogledajte fotografije Prisile Prisli i Elvisa Prislija:

1/6 Vidi galeriju Elvis i Prisila Prisli Foto: Profimedia

Prisila je rekla i kako ju je Džekson nakon venčanja izbegavao pod svaku cenu. Kada bi se i pojavio na porodičnim okupljanjima, družio bi se isključivo s decom, ignorišući odrasle. Kada se par razveo 1996, svima je laknulo.

"Gotovo sam mogla da čujem Elvisa kako uzdiše od olakšanja", napisala je Prisila između ostalog.

Majkl Džekson preminuo je krajem juna 2009. od akutne intoksikacije propofolom, a njegova smrt proglašena je ubistvom. Njegov lični lekar Konrad Marej 2011. je proglašen krivim za ubistvo iz nehata i osuđen je na četiri godine zatvora, od čega je odslužio manje od dve godine.

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