Slušaj vest

Da je živ, Majkl Džeksonbi danas, 29. avgusta, proslavio 68. rođendan. Jedan od najpoznatijih muzičara svih vremena preminuo je 2009. u 51. godini, a njegov privatni život i danas intrigira javnost, posebno brak s Lisom Meri Prisli.

Džekson se ženio dva puta. Njegov prvi brak bio je upravo s Lisom Meri, ćerkom muzičke legende Elvisa Prislija. Venčali su se u maju 1994, a njihov brak trajao je tek nešto više od dve godine. Razveli su se u avgustu 1996.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Džeksona:

Majkl Džekson Foto: k03 / Zuma Press / Profimedia, UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia, g49 / Zuma Press / Profimedia

Majkl se iste godine oženio medicinskom sestrom Debi Rou, s kojom je dobio dvoje dece, sina Majkla Džozefa Džeksona Mlađeg, poznatog kao Princ, i ćerku Paris Džekson. Treće dete, sina Princa Majkla Džeksona II, poznatog kao Blenket, dobio je 2002. godine, a identitet njegove majke nikada nije javno otkriven.

Džeksonov kratki brak s Lisom Meri od prošle godine je ponovo u centru pažnje, i to zahvaljujući njenoj majci Prisili Prisli, koja je u svojoj novoj knjizi "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" iznela šokantne tvrdnje o odnosu svoje pokojne ćerke i Majkla Džeksona.

Lisa Meri Prisli i Majkl Džekson
Lisa Meri Prisli i Majkl Džekson Foto: Profimedia

Prisila tvrdi da se Džekson oženio Lisom Meri prvenstveno zbog njenog prezimena i statusa, te da je insistirao na detetu.

"U sebi sam znala da se Majkl ne ženi Lisom Meri: on se ženi dinastijom Prisli. Majkl je bio manipulativan čovek i mislim da je bacio oko na nju mnogo pre nego što je ona to shvatila. Dečja nevinost koju je projektovao bila je deo njegove javne maske", napisala je u memoarima.

U galeriji pogledajte fotografije Prisile Prisli i Elvisa Prislija:

Elvis i Prisila Prisli Foto: Profimedia

Prisila je rekla i kako ju je Džekson nakon venčanja izbegavao pod svaku cenu. Kada bi se i pojavio na porodičnim okupljanjima, družio bi se isključivo s decom, ignorišući odrasle. Kada se par razveo 1996, svima je laknulo.

"Gotovo sam mogla da čujem Elvisa kako uzdiše od olakšanja", napisala je Prisila između ostalog.

Majkl Džekson preminuo je krajem juna 2009. od akutne intoksikacije propofolom, a njegova smrt proglašena je ubistvom. Njegov lični lekar Konrad Marej 2011. je proglašen krivim za ubistvo iz nehata i osuđen je na četiri godine zatvora, od čega je odslužio manje od dve godine.

Ne propustitePop kulturaBratanac Majkla Džeksona otkrio šta je kralj popa pisao u svom dnevniku: Poslednji put se videli 2 meseca pre smrti pevača, progovorio i o "Nedođiji"
Majkl Džekson
Pop kultura"Počela sam već sa 8 godina..." Ispovest ćerke Majkla Džeksona o strogom ocu i borbom sa zavisnošću
Paris Džekson
Pop kultura"U njegovoj kući sam našla aktovku sa jezivim sadržajem" Detektivka koja je pretresla vilu Majkla Džeksona progovorila posle 23 godine: "Imao je tajna vrata"
Majkl Džekson
Pop kulturaNikolas Kejdž je toliko pobesneo da je bacio u okean verenički prsten vredan 65.000 $: Isplivale tajne propalog braka slavnog glumca
Nikolas Kejdž i Lisa Meri Prisli

Video: Gitara Metalike, odeća Madone i Majkla Džeksona u Hard Rock kafeu u Beogradu

02:23
Gitara Metalike, odeća Madone i Majkl Džeksona: Evo šta sve od memorabilije ima u Hard Rock Cafe-u u Beogradu Izvor: MONDO/Ana Živančević