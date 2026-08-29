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Tajlandski glumac i pevač Pond Naravit (25) je na koncertu u Bangkoku pred desetinama hiljada obožavatelja izveo pesmu "Helikopter" bosanskog pevača Fazlije. Snimci nastupa brzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije.

Spoj Balkana i Azije na koncertu

Muzičko-glumački duo PondPhuwin održao je trodnevni koncert "Space Soul-dyssey Concert" u Impact areni u Bangkoku. Koncept nastupa bio je zamišljen kao naučno-fantastično putovanje svemirom. Tokom svog solo dela, Pond Naravit se spustio na binu iz modela helikoptera, u bogato ukrašenom kostimu u stilu južnoazijske tradicije.

Iako je publika mogla da očekuje tajlandsku baladu ili indijski plesni hit, iz zvučnika su se čuli stihovi Fazlijine pesme "Helikopter, helikopter...".

Izvedba i viralni uspeh

Mlada tajlandska zvezda izvela je pesmu uz zahtevnu koreografiju. Sada su, naravno, snimci s koncerta postali viralni, a Balkanci ne prestaju da ih komentarišu. Obožavatelji na društvenim mrežama su komentarisali da je prilično dobro savladao izgovor.

Snimci nastupa odmah su postali viralni na TikToku. "Da mi je neko rekao da će tajlandski glumac pevati Fazlijin ‘Helikopter‘, rekao bih mu da je lud", jedan je od komentara koji se dele na mrežama.

Ko je Pond Naravit?

Pond Naravit Lertratkosum, poznatiji kao Pond Naravit, tajlandski je glumac, model i pevač koji je popularnost stekao zahvaljujući ulogama u tajlandskim serijama. Rođen je 1. februara 2001. u Bangkoku.

Karijeru je započeo 2020. godine nakon pobede u talent šouu "Go On Girl & Guy Star Search", nakon čega je potpisao ugovor s tajlandskom produkcijskom kućom GMMTV. Prvu veću televizijsku ulogu dobio je u seriji "Fish Upon the Sky" (2021), gde je glumio Morka, a upravo mu je ta uloga donela širu prepoznatljivost među obožavateljima tajlandskih serija.

Nakon toga nastupio je u serijama poput "Never Let Me Go" (2022), u kojoj je glumio Palmu, kao i "We Are" (2024), gde je ponovo sarađivao s glumcem Puvin Tangsakjun, s kojim čini jedan od popularnijih glumačkih dvojaca na tajlandskoj sceni.

Osim glume, Pond se bavi muzikom i član je tajlandske boy grupe JASP.ER, koja je debitovala 2024. godine pod okriljem Riser Musica.

Pre ulaska u svet zabave studirao je biomedicinsko inženjerstvo na King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang u Bangkoku. Poznat je po spoju glumačkog talenta, modnog stila i velikoj popularnosti među međunarodnim obožavateljima, posebno u Aziji i među ljubiteljima BL serija.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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