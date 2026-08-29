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Ozloglašeni reper Kanje Vest trebalo je da održi dva koncerta na stadionu u Sankt Peterburgu, što bi ga učinilo najvećom zapadnom muzičkom zvezdom koja je nastupila u Rusiji od početka rata s Ukrajinom. Međutim, stadion je sada saopštio da se koncerti neće održati na tom mestu, dok organizator naglašava da nisu otkazani.

Gazprom Arena prethodno je objavila da će tamo 10. i 11. oktobra nastupiti "najuticajniji muzički umetnik našeg vremena". Događaj je odmah bio rasprodat, uprkos tome što su se pojedine ulaznice prodavale za 1896 dolara.

U galeriji pogledajte fotografije Kanjea Vesta:

1/7 Vidi galeriju Kanje Vest je u poslednje vreme izneo niz šokantnih izjava Foto: Printscreen/Youtube/JustinLaboy, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ruski stadion naknadno je objavio izjavu u kojoj se distancira od koncerata.

"S obzirom na brojne upite koje je Gazprom Arena primila u vezi s organizacijom koncerta Kanjea Vesta, ovim zvanično izjavljujemo: Gazprom Arena nije bila i nije organizator ovog događaja. Tu ulogu je preuzela moskovska koncertna agencija Say Agency. Gazprom Arena nije potpisala nikakve ugovore o najmu stadiona za ovaj događaj.Takav ugovor ne postoji. Posledično, koncert se ne može održati u našem prostoru", poručili su, prenosi The Guardian.

Agencija Say Agency oglasila se na Telegramu i poručila da je iznenađena objavom stadiona. Organizatori su naveli da su za odluku arene saznali u isto vreme kad i javnost. Međutim, istakli su da Vestov koncert "za sada nije otkazan". Dodali su da su koncerte najavili nakon što je Gazprom Arena odobrila "zvanično pismo", ali da ugovor o najmu nije bio potpisan.

Foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Problemi s koncertom u Rusiji pojavili su se nakon što su zemlje poput Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Poljske i Švajcarske blokirale ili pokušale da blokiraju Vestove koncerte. Vlasti su bile zabrinute za javnu bezbednost zbog reperovih ranijih antisemitskih ispada i drugih neprimerenih izjava.

Iako se Vest izvinio zbog svog ponašanja i poručio da "nije nacista ni antisemit", javnost nije promenila negativno mišljenje o njemu. Njegovi planirani nastupi u Rusiji izazvali su kontroverze izvan države, dok je unutar Rusije političar Nikolaj Novičkov pozvao na istragu muzičara zbog veličanja Hitlera i rekao da bi koncerti trebali da budu otkazani, osim ako reper javno ne izjavi "moralnu podršku Rusiji i specijalnoj vojnoj operaciji".

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Zastupnik Vitalij Milonov rekao je da bi Vest trebalo da izvodi tradicionalne ruske pesme na planiranim koncertima. "Možda će nakon ovoga prestati sa svojim odvratnim ludorijama i postati normalna osoba", istakao je.

Say Agency je prethodno objavila izjavu vezanu za kontroverze, te poručila da "ne treba zaboraviti" sve što je reper rekao. "Mnogi ljudi danas pričaju o Kanjeu. Mnogi pokušavaju da ga kritikuju zbog reči izgovorenih u teškim vremenima. Ali lako je suditi na osnovu jedne izjave. Teže je slušati osobu koja decenijama menja industriju. Mi smo slušali i želimo da vas podsetimo", poručili su.

Uprkos tome što se Vest našao na meti negativnih komentara i kritika, održao je nekoliko koncerata u SAD, kao i širom Evrope, kojima su prisustvovale stotine hiljada obožavatelja.

Video: Kanje Vest iskopirao JK