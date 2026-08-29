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Glumica Nina Nešković je izgovorila je sudbonosno „da“ u martu ove godine, a sada je sa suprugom sklopila i crkveni brak.

Prelepa mlada zablistala je u uskoj beloj, satenskoj venčanici, a njenu lepotu dodatno su naglasile lokne koje su se savršeno uklopile u celokupni stajling. Nini je kuma na crkvenom venčanju bila koleginica Jovana Stojiljković.

 Crkveno venčanje Nine Nešković:

Udala se glumica Nina Nešković Foto: neskovicnina9/instagram

 Građansko, pa crkveno venčanje

Nina Nešković je 8. marta ove godine s partnerom sudbonosno "da" izgovorila u opštini, a blistala je u belom odelu, dok je mladoženja imao krem sako i tamne pantalone.

"Moj anđeo, moja Niki i njen najlepši dan", napisala je Nela Mihailović u opisu fotografije s venčanja Nine Nešković.

Udala se glumica Nina Nešković
Udala se glumica Nina Nešković Foto: Printscreen/ Instagram/ nelamihailovic

Glumica je tokom prethodnih godina izgradila zapaženu karijeru na televiziji i u pozorištu. Publika ju je zapamtila po ulogama u popularnim domaćim serijama poput "Radio Mileve", gde je glumila Suki, "Državni službenik", "Močvara", "Klan", ali i po angažmanu na pozorišnoj sceni, gde je ostvarila niz upečatljivih uloga.

Rođena u Beogradu 1992. godine, diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, a prvu značajniju pažnju publike privukla je ulogama u televizijskim projektima i predstavama koje su joj donele status jedne od zapaženijih glumica mlađe generacije.

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Nikol Kidman sa tamnim obrvama Izvor: Instagram/inthecove