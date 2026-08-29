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Glumac Marko Todorović širu javnost osvojio je ulogom prijatelja Milana u "Žikinoj dinastiji" koju gledaoci i danas rado gledaju. Njegov lik je bio toliko upečatljiv, da su mnogi zaboravili i njegove važnije i atraktivnije angažmane.

Verovali ili ne, Todorović je čak 6 puta glumio Josipa Broza Tita.  Tu priliku imao je u ostvarenjima "Četrdeset osma - Zavera i izdaja", "Misija Majora Atentora", "Odlazak ratnika, povratak maršala", "Dani AVNOJ", "Užička republika" (1974. i 1976. godine).

Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović u filmu Žikina dinastija
Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović u filmu Žikina dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Marko Todorović rođen 2. juna 1929. godine. Glumu je završio u klasi Joze Laurenčića, a uloga prijatelja Milana, definitivno je obeležila njegovu karijeru. Inače, Todorović se odlično slagao sa Gidrom Bojanićem i u privatnom životu, ali u jednom trenutku, tačnije posle petog nastavka, Marko je poželeo da prekine snimanje filmova. Glavni razlog je bio to što je Gidra bio prezauzet brojnim drugim projektima, te se čekao prvi slobodan termin.

Marko Todorović u serijalu Žikina dinastija
Marko Todorović u serijalu Žikina dinastija Foto: Printscreeen Youtube

Prema rečima reditelja Zorana Čalića, koji je radio na serijalu "Lude godine", Gidra je 1985. godine snimio čak sedam-osam filmova, a osim toga, imao je i predstave u pozorištu. Zbog toga je bilo teško pronaći slobodan termin za snimanje.

- Gidra je bio prezauzet, a Marko je želeo da uzme odmor – rekao je Čalić za Kurir, objašnjavajući kako je pokušao da ga ubedi da se vrati na set.

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