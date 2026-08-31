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Princeza Dajana preminula je 31. avgusta 1997. godine u bolnici u Parizu, nakon saobraćajne nesreće u tunelu Pont de l’Alma. Njena smrt potresla je svet, a detalji poslednjih sati njenog života i danas izazivaju pažnju javnosti.

Nekadašnji Dajanin vozač Kolin Tebat decenijama nakon tragedije je za britanske medije govorio o događajima koji su usledili nakon tragične vesti. On je tom prilikom rekao i da veruje da bi princeza možda i danas bila živa da se, kako je prvobitno bilo planirano, ranije vratila u Veliku Britaniju.

Princ Čarls stigao u Pariz

Čim je saznao šta se dogodilo, tadašnji princ Čarls organizovao je let za Pariz. Sa njim su otputovale i Dajanine sestre, ledi Sara i ledi Džejn.

Po dolasku u bolnicu, Čarls je oko 15 minuta proveo u prostoriji u kojoj se nalazilo Dajanino telo. Molio se zajedno sa njenim sestrama i dvojicom sveštenika, a emocije nije uspeo da sakrije.

Francuski sveštenik koji je bio prisutan kasnije je ispričao:

"Čarls mi se tada zahvalio i bio je veoma, veoma dirnut. Da, video sam suze."

Fotografije sa mesta nesreće u kojoj je nastradala Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

Paparaci su se peli na krovove

Kolin Tebat prisetio se i jezivih scena ispred bolnice. Brojni paparaco fotografi pokušavali su da dođu do što boljih snimaka, pa su se čak peli na krovove okolnih zgrada.

Soba u kojoj se nalazilo Dajanino telo imala je velike prozore bez zavesa, zbog čega je Tebat zahtevao da se nekako zaklone.

Pitao je i zbog čega princezino telo nije odmah prebačeno u mrtvačnicu. Rečeno mu je da je Bakingemska palata zahtevala da se ništa ne pomera dok ne stignu kraljevski pogrebnici.

Tebat je potom tražio da se uključi klima-uređaj.

Mislio je da je još uvek živa

Upravo tada dogodio se trenutak koji je, kako kaže, zauvek ostao u njegovom sećanju.

"Kada sam uključio klimu i okrenuo se ka njoj, na trenutak sam pomislio da je još uvek živa. Kosa joj se pomerala."

Tebat kaže da mu je u tom trenutku "srce stalo" i da je morao da se okrene prema zidu.

"Zaista je delovalo kao da je još uvek živa. Brzo sam se pribrao. Naravno da nije bila, samo je vazduh pomerao njenu kosu."

Dodao je da mu je taj prizor bio jedan od najtežih trenutaka koje je doživeo.

Princeza Dajana u osvetničkoj haljini Foto: Netflix / Ferrari / Profimedia

Dajanino telo ispraćeno iz Pariza

Kasnije tog dana, pored Kolina Tebata, u sobi su se nalazili generalni konzul Kit Mos, negovateljica, Dajanin batler Pol Barel, sveštenik i policijski stražari, dok je veliki broj zvaničnika krenuo prema bolnici.

Kovčeg sa Dajaninim telom iznet je oko 18.35 i prebačen u avion kojim je trebalo da bude vraćena u Veliku Britaniju.

Francuzi aplaudirali dok je kovčeg prolazio

Tebat je opisao i emotivnu scenu tokom vožnje ulicama Pariza.

"Dok smo se vozili ulicama Pariza, svi su aplaudirali. Bilo je neverovatno. Veoma, veoma dirljivo."

Nekadašnji vozač umalo nije vraćen u Veliku Britaniju kraljevskim avionom, jer je bilo nezamislivo da se njime vrati zajedno sa Dajaninim telom.

Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Ipak, tada je intervenisao princ Čarls.

Čarls mu se još jednom zahvalio i rekao da će se Tebat sa njim vratiti u Veliku Britaniju kraljevskim avionom.