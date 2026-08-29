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Legendardni kralj popa Majkl Džekson preminuo je 2009. u 51. godini. Na današnji dan, da je živ, napunio bi 68 godina. Njegovi brojni fanovi ga ne zaboravljaju, te se još uvek pominju potresni detalji iz njegovih poslednjih sati.

Majkl Džekson Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Te kobne noći između 24. juna i 25. juna 2009. godine Džekson je patio od teške nesanice, zbog čega je od doktora Mareja tražio da mu da anestetik. Dr Marej je inače boravio kod Majkla Džeksona kako bi brinuo o njegovom zdravlju i pripremao ga za predstojeću turneju "To je to". Njegove poslednje reči bile su upućene doktoru:

"Molim te, preklinjem te, daj mi malo mleka jer jedino to deluje. Nema veze kada ću da se probudim, moram da spavam," rekao je.

U bolničkom žargonu ovaj lek se zove "mleko amnezije" i koristi se za uspavljivanje pred operaciju.

Foto: k03 / Zuma Press / Profimedia

Šta su patolozi videli prilikom obdukcije Majkla Džeksona

U izveštaju sa obdukcije Majkla Džeksona stoji da je pevač preminuo od "akutne intoksikacije propofolom" primenjene na nivou ekvivalentnom onom koji se koristi tokom anestezije za "velike operacije" - što znači da mu je doktor prepisao toliko veliku dozu leka da je mogao da ga operiše, a da Majkl to ne bi osetio. Konsultant anesteziolog rekao je da se ovaj lek "ne koristi u ublažavanju nesanice".

Po telu Majkla Džeksona bili su vidljive promene na koži koje ostavlja vitiligo, bele mrlje rasute po grudima, stomaku, licu i rukama. Glava mu je bila skoro ćelava sa pokojom retkom dlakom koja je bila povezana sa perikom.

Ovo je pronađeno u sobi Majkl Džeksona:

1/10 Vidi galeriju PUNA LEKOVA: U ovoj sobi je umro Majkl Džekson Foto: Dejli Mejl

U medijima se pisalo kako je Majkl Džekson imao protetički nos koji je stvarao privid jer je pravi nos uništen mnogobrojnim operacijama.

Kad su došli da uzmu uzorke sa tela, policija je zatekla žuti kovčeg sa plavom podstavom u koji je stavljen pevač, na glavi je imao periku sa dugom crnom kosom, dok je na čelu imao istetoviranu kosu koja je stvarala privid njegove prave kose (verovatno u slučaju da se perika pomeri).

Džekson je bio prekriven ožiljcima na nosu, kolenima, ramenu, vratu, zglobovima obe ruke. Imao je tetovaže obrve i ružičasto istetovirane usne

Njegovo telo imalo je samo 59 kilograma, dugačko 177 centimetara i bilo je opisano kao "izuzetno mršavo".